Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

تاکنون، امریکا به بیش از ۴۰۰ حملات ترکیه بر علیه شبه نظامیان کرد از آغاز عملیات پنجه شمشیر که از تاریخ ۲۰ نوامبر آغاز شده، عکس العملی نشان نداده. و در نتیجه متحدان کرد امریکا بسیار ناراضی هستند چون مثل اینکه امریکا دیگر از آنها حمایت نمیکند و آنها باید هر روز بمباران از سوی ترکیه را تحمل کنند. ترکیه بر علیه یگان های مدافع خلق سوریه ( اس دی اف) میجنگد و آنها هنوز در لیست تروریستی ترکیه، امریکا و اتحادیه اروپا هستند.

حملات پهپادی ترکیه نه فقط مواضع ثابت نظامی کردها را مورد حمله قرار می‌دهند هم چنان به رهبران کرد و منابع نفت و گاز هم حمله میکنند. این منابع میلیون ها دلار برای کردهای سوریه می‌تواند تامین کند. وزیر نفت و‌منابع معدنی سوریه بسام طعهمه تاکید کرد که « حملات هوایی ترکیه باعث آسیب شدید به تاسیسات نفتی شده که جلوی تولید گاز را گرفته و نیروگاه حسکه نابود شده و شبکه های برقی آسیب دیدند و آلودگی شدید محیط زیست دیده شده.» و هم چنان او ذکر کرد که « تاکنون سوریه بیش از ۹۱.۵ میلیارد دلار به دلیل حملات به تاسیسات نفت از دست داده است. »

قبل از ۲۰۱۱، شرکت شل هلند، توتال فرانسه، شرکت نفت و‌گاز هند، شرکت نفت ملی چین، گلف سندز روسیه و سانکور کانادا همگی در منطقه شمال شرقی سوریه که منابع اصلی نفت و گاز میباشند، کار می‌کردند.

شرکت انرژی کانادا، پتروفک انگلیس، گلفسندز روسیه و شرکت تتنت بیش از ۳۵۳۰۰۰ بشکه نفت در هر روز ( بیش از ۲۰۰٫۰۰۰ در الحسکه و دیرالزور ) قبل از ۲۰۱۱ استخراج می‌کردند. در حال حاضر، سوریه فقط ۸۹۰۰۰ بشکه تولید میکند و ایران کمبود مایحتاج داخل کشور را تامین میکند.

اکثر شرکت‌های نفت خارجی پس از تحریم های غرب علیه سوریه از کشور خارج شدند. آنهایی که قرار داد خود را با شرکت ملی نفت سوریه موقف نکردند نیروهای کردی را متهم به دزدی نفت کردند که نفت را به کردستان عراق و سوریه میفروشد تا به ترکیه و اسراییل صادر کند. مقدار دیگر این نفت از طرف شرکت دلتا کرزنت انرژی امریکا ( با تایید پنتاگون) استخراج می‌شود و برای استفاده نیروهای نظامی امریکا در سوریه و عراق استفاده می‌شود.

درآمد گسترده از نفت و‌گاز یکی از دلایل اصلی است که نیروهای کردی اجازه بازگشت به دولت سوریه برای کنترل مناطق شمالی را نمیدهند. ولی روسیه هم چنان سعی میکند تا مذاکرات بین سوریه و قامشلی ادامه داشته باشد.

فرمانده نیروهای روسی در سوریه،ژنرال الکساندر چایکو روز دوشنبه صبح در فروردگاه قامشلو حضور داشت و مذاکراتی را با یکی از فرماندهان کردهای نیروهای دمکراتیک سوریه (اس دی اف) مظلوم عبدی برقرار داشت. قصد چایکو این است که مذاکراتی را که چندین سال پیش روسیه آغاز کرده را ادامه بدهد.

ژنرال چایکو نتوانست عبدی را قانع کند که کردها به ۳۲ کیلومتری مرز ترکیه و سوریه عقب نشینی کنند تا همانطور که در سال ۲۰۱۹ در سوچی به توافق رسیده بودند. طبق این توافق نیروهای روسی و ترکی گشتهای منظم باید انجام میدادند تا مطمین باشند که کردهای شبه نظامی در این مناطق مستقر نبودند.

ولی مظلوم عبدی میخواهد که ارتش سوریه نقش خود را به عنوان نگهبان مرزها کمتر کند و هیچ قدرتی برای اداره استان‌ها و تامین منابع غذایی و انرژی نداشته باشد. ترکیه اعلام کرد که موافق نیست که نیروهای سوریه حتی به طور نمادی در منطقه باشند و شبه نظامیان کرد باید منطقه ۳۲ کیلومتری را که قبول شده بود را ترک کنند.

سوریه میداند که امکان اینکه ی.پ.گ شهرهای منبج، تل رفعت و عین العرب( کوبانی) در مناطق شمال حلب را بدون جنگ به نیروهای ارتش سوریه و یا ترکیه بدهد بسیار کم است. این درست همان کاری است که کردها در عفرین در ۲۰۱۹ انجام دادند زمانی که آنها قبول نکردند که حاکمیت این منطقه را به نیروهای سوریه بدهند و ترجیح دادند که این منطقه را ترک کنند پس از آنکه نیروهای ترکیه و سوریه بر آنها غلبه کردند.

بنابر آخرین گزارش از شمال سوریه، ترکیه از متحدان سوریه خود از گروه هیئت تحریر شام که تجربه بسیاری در جنگ را دارد و ترکیه را ‌در پیشروی در شمال غربی سوریه در ۲۰۱۹ حمایت کرد برای آمادگی در جنگ کمک نخواست. این نشان می‌دهد که بالعکس آنکه ترکیه میخواهد نشان دهد آماده حمله نیست و گزینه های دیگری را هم در نظر دارد البته به بمباران هوایی با پهپادهای پیشرفته خود ادامه می‌دهد. پهپادهای ترکیه صدمه بسیاری را به گروه های شبه نظامی کرد تحمیل میکنند همانطور که در لیبی، اوکراین، آذربایجان و حتی در سوریه در جنگ ادلیب دو سال پیش به ارتش سوریه و متحدان او تحمیل شد.

هیچ شکی نیست که رییس جمهور اردوغان در این چند سال موفق بوده که از شرایط مناسب خود سواستفاده کند. اردوغان میداند که بسیاری از کشورهای قدرتمند منطقه و بین المللی به نقشی که ترکیه به دلیل جغرافیای سیاسی دارد احتیاج دارند و حتی ابرقدرت‌هایی که در جنگ اوکراین، یعنی امریکا و روسیه جزو این کشورها میباشند. و اگر ترکیه در جنگ در شرق سوریه شرکت کند این موقعیت بسیار مهم را از دست می‌دهد.