Wenn Russland verliert, ist China der nächste auf der US-Liste

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Translated by CHH

Der Krieg zwischen Russland und der US-geführten NATO kann nicht von Washingtons verzweifelter Entschlossenheit getrennt werden, seine Position als absolute Führungsmacht in der (westlichen) Welt zu verteidigen. Das Ziel der USA besteht nicht nur darin, Russland herauszufordern – das über militärische Fähigkeiten verfügt und entschlossen ist, sich selbst zu verteidigen, selbst wenn dies eine Konfrontation mit den USA auf dem Schlachtfeld oder über einen Stellvertreterkrieg erfordert. Stattdessen stellt das Wachstum von Chinas Fähigkeiten die größte Gefahr für die US-Hegemonie dar. Dies ist auf die wirtschaftliche Expansion Pekings und seine Handelsprojekte zurückzuführen, die Asien, Europa, Afrika und Lateinamerika einschließen. Für die USA würde die Gefahr, die von den Chinesen – einem der wohlhabendsten Länder der Welt – ausgeht, noch größer und sogar unaufhaltsam werden, wenn Russland die NATO in der Ukraine besiegt und Moskau und Peking ihre jeweiligen Kampffähigkeiten und -moral in einer strategischen Partnerschaft bündeln würden. Russland war noch nie in einen vergleichbaren Mehrfrontenkrieg verwickelt, in dem alle westlichen Technologien, Waffen und Strategien eingesetzt werden. Moskau hat China eine unschätzbare Erfahrung beschert, auch wenn noch viele militärische Lehren aus diesem laufenden Krieg zu ziehen sind. Daher wird immer deutlicher, dass die USA Russland von dem Weg abbringen wollten, der es in Richtung China führt, ihrem eigentlichen Ziel. Aber kann das funktionieren, und was sind die notwendigen Bedingungen?

Der Erste und der Zweite Weltkrieg wurden auf dem europäischen Kontinent ohne die Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika geführt, die den Kommunismus als eine viel größere Gefahr und ein größeres Hindernis ansahen als den Faschismus. Die direkte Beteiligung der USA begann mit dem Angriff Japans auf den amerikanischen Marinestützpunkt in Pearl Harbour, Honolulu, Hawaii, im Jahr 1941. Seitdem haben sich der Einfluss und die Hegemonie der USA auf dem europäischen Kontinent verfestigt, um ihr Netz auf die ganze Welt auszudehnen und die globale Vorherrschaft anzustreben.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und noch Jahrzehnte später haben die USA “raue Kriege” geführt, um ihre Vorherrschaft auszubauen, insbesondere nach dem Rückzug der Sowjetunion im Jahr 1991. Diese Kriege führten jedoch zu massiven Verlusten, wobei Millionen von Muslimen in Asien und im Nahen Osten getötet und verletzt wurden. Mindestens 37 Millionen Menschen wurden vertrieben, und Hunderte von Milliarden Dollar an Ressourcen wurden zerstört oder gestohlen. Der Misserfolg der US-Aggressionskriege hat Washington allerdings dazu veranlasst, hauptsächlich auf den “weichen” Wirtschaftskrieg zu setzen, der nicht weniger bösartig ist als der harte, raue Krieg. Ziel ist es, die Ersparnisse der Menschen und der verarmten Länder (Afghanistan, Libyen, Syrien, Libanon und Venezuela) durch Sanktionen und das Einfrieren ihrer Vermögenswerte zu erschöpfen.

Ein Krieg – in den verschiedensten Formen – gegen Peking ist jedoch unmöglich, es sei denn, Amerika kann China vollständig von Russland trennen und es mit einer feindlichen Mauer umgeben, die aus der Existenz von mehr als einem Dutzend US-Militärstützpunkten und einer Reihe von Provokationen besteht. Die USA könnten sich auf Länder stützen, die unter ihrem Einfluss stehen und als empfindlich gegenüber Peking gelten, um sie in einen möglichen Krieg zu ziehen. Dieses Szenario würde jedoch scheitern, wenn Russland nicht besiegt wird, wirtschaftlich erschöpft ist oder seine innere Stabilität gefährdet, ein Land, das Kriege führen kann und eine lange Geschichte im Kampf gegen den amerikanischen Einfluss hat. Mit anderen Worten: Wenn die beiden mächtigen chinesisch-russischen Streitkräfte gegen einen gemeinsamen Feind und unter gemeinsamen Interessen aufeinandertreffen, werden die möglichen Ergebnisse der US-Schlacht zum Scheitern verurteilt sein.

In diesem Sinne besteht eines der primären und ersten Ziele des amerikanisch-russischen Krieges auf ukrainischem Boden darin, den Boden für Amerikas nächsten Stellvertreterkrieg gegen China zu bereiten, nachdem man den Einsatz von Atomwaffen (über die Peking verfügt) außer Acht gelassen hat, und wie bei Russland dafür zu sorgen, dass China in einen klassischen Krieg hineingezogen wird.

Wenn die 30 Nationen der NATO Russland besiegen, seine Soldaten hinter die 100.000 Quadratkilometer, die es in der Ukraine besetzt hat, zurückdrängen oder die russischen Streitkräfte für viele Jahre im ukrainischen Sumpf halten könnten, würde dies China zwingen, eine weichere Position gegenüber der US-Hegemonie einzunehmen. Andererseits besteht kein Zweifel, dass China nicht tatenlos zusieht: Es zieht ernsthaft die wirtschaftlichen und militärischen Lehren aus dem Krieg in der Ukraine. Der Westen setzt seine ganze Kreativität ein, um Russland verschiedene selektive Sanktionen aufzuerlegen, darunter auch solche, die der eigenen Wirtschaft schaden. Darüber hinaus zeigt die schrittweise und zunehmende Lieferung von Waffen an die Ukraine im Laufe des Jahres, wie sorgfältig Qualität und Quantität der Waffen geliefert werden, um die russische Reaktion zu begrenzen und einzudämmen und sie am Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu hindern. Darüber hinaus denkt China bereits über seine Autarkie in den Bereichen Technologie (Halbleiter) und Energie nach, diversifiziert seine Versorgung aus verschiedenen Quellen und ändert seine Kriegsphilosophie, um die Fehler Russlands in der Ukraine zu vermeiden.

China muss in den nächsten Jahren so unabhängig wie möglich sein und sich auf robuste und ideologische Partner (z.B. Iran) stützen, die sich außerhalb des Einflussbereichs der USA befinden, insbesondere nach der ausdrücklichen Warnung der NATO an China. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, die Organisation sei besorgt über die Sicherheit des Nordatlantiks und des Chinesischen Meeres und deren Auswirkungen. Stoltenberg übermittelte die Botschaft, dass Washington alle Beteiligten warnen wolle – in diesem Fall ist das einzige in Frage kommende Land China. Bei all diesen Provokationen ist die Geduld von Präsident Xi Jinping noch nicht erschöpft, was nicht unbedingt bedeutet, dass Peking nicht intensiv auf die möglicherweise bevorstehenden dunklen Tage hinarbeitet.

