Der Krieg, der für die beiden sudanesischen Generäle unvermeidlich war: der neue Staatsstreich

Der Sudan verbringt das Zuckerfest inmitten von Waffengeklirr und tödlichen Belagerungsgeräuschen, denn die beiden Generäle sind entschlossen, den unausweichlichen Krieg fortzusetzen. Der anhaltende Konflikt zwischen den Generälen Abdel Fattah al-Burhan und Muhammad Hamdan Dagalo (Hemedti) ist so weit eskaliert, dass er bereits als neuer Putsch bezeichnet wird. Trotz zahlreicher Versuche, die Kämpfe zwischen den beiden zu beenden, ist klar geworden, dass es sich für beide Seiten um einen Kampf ums Überleben und um ihr Schicksal handelt, und dass das Land nicht beide Generäle unter Kontrolle halten kann. Eine langfristige und stabile Einigung ist nicht zu erwarten, egal wie einflussreiche regionale oder internationale Akteure versuchen, einzugreifen, um die Kämpfe zu beenden.

Die Rolle der UNO scheint wie gelähmt, und ihre 3.000 Beamten und Mitarbeiter im Sudan stehen im Kreuzfeuer. Ein Großteil ihres Eigentums wurde geplündert und einige ihrer Mitarbeiter wurden getötet. Mehr als 55 der 78 Krankenhäuser in einem Land mit 45 Millionen Einwohnern wurden schwer beschädigt. Die Zusammenstöße haben die Zivilbevölkerung überrascht und unter Belagerung gesetzt, was sich auf das Gesundheitssystem auswirkt. Bei den gelagerten Medikamenten besteht die Gefahr, dass sie beschädigt werden oder verloren gehen, da Strom und Wasser abgeschaltet sind und medizinisches Personal fehlt, das sich nicht frei bewegen kann, weil beide Seiten den Waffenstillstand nicht einhalten.

Das Land ist nicht in der Lage, die Last des Krieges zu tragen, denn sieben Millionen Kinder sind ohne das Nötigste. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben mindestens 16 Millionen Menschen in Armut und sind auf Nahrungsmittel und Medikamente angewiesen. Die monatliche Inflationsrate beträgt 200 %, wodurch der Wert der Einkäufe sinkt, und der Preis für Brot hat sich verzehnfacht.

Obwohl in diesem Konflikt mehrere Waffenstillstandsabkommen versucht wurden, sind sie alle gescheitert, wie es oft der Fall ist, wenn sich mächtige Akteure streiten. Es ist erwähnenswert, dass es sich bei diesem Konflikt nicht um einen Bürgerkrieg handelt, sondern um einen Konflikt zwischen zwei Generälen, die um die Führung kämpfen. Dennoch könnte das Ausland die Oberhand gewinnen, wenn es darum geht, einen vorübergehenden Waffenstillstand zu erzwingen, um ihre Staatsangehörigen aus den schweren Kämpfen in der Hauptstadt Khartum und anderen heißen Gebieten des Landes zu evakuieren.

Hemedti ist Befehlshaber der Schnellen Eingreiftruppe, die als mächtigste paramilitärische Gruppe im Sudan gilt und der Armee untergeordnet ist. Er hat keine formale Ausbildung und gehört nicht zum politischen Establishment von Khartum. Für seine Rolle in der Janjaweed-Brigade während des Krieges in Süd-Darfur in den Jahren 2003-2005 erhielt er den Titel eines Generals. Hemedti baute seine RSF-Kräfte mit einer Flotte von Pickup-Trucks auf, die mit schweren Maschinengewehren ausgestattet waren, um 2015 in Darfur zu kämpfen. General Omar al-Bashir, der das Land fast 30 Jahre lang regierte, behandelte ihn wie einen Sohn. Sollte Hemedti, der sich gegen die Eingliederung seiner schätzungsweise 50 000 Mann starken Truppen in die Armee sträubt, seine Kräfte mit dem Militär verschmelzen, würde dies das Ende seiner Vorherrschaft im Sudan bedeuten. Er sieht al-Burhan als das Ende seiner Rolle und möchte das Land unter seinem Kommando haben.

Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1956 hat der Sudan mehrere Putsche erlebt. Der erste fand 1958 statt, als sich Generalleutnant Ibrahim Abboud und eine Gruppe von Offizieren gegen eine Koalitionsregierung auflehnten, was zu einer vierjährigen Volksrevolution führte. 1969 führte eine Gruppe von Offizieren, die sich Al-Ahrar (Freie Offiziere) nannten, unter der Führung von Jaafar al-Numeiri einen erfolgreichen Putsch durch. Im Jahr 1971 unternahm der Offizier Hashem al-Atta einen Putschversuch, der scheiterte, nachdem Numeiri durch eine Intervention von außen wieder an die Macht kam.

