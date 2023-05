Subscribe to get access

مقامات و منابع نزدیک به اردوغان برای پیروزی در دور دوم بسیار مطمین هستند. چندین دلایل کلیدی به نفع اردوغان میباشند؛ اولا او در پارلمان موقعیت مناسبی را دارد چون حزب او ٫ حزب عدالت و توسعه و متحدش حزب حرکت اکثریت پارلمانی دارند. دوما، مخالفان او اصلا با هم اتحاد و همبستگی ندارند و امکان مشکلات بیشتر پس از دوره اول هم وجود دارد.

قلیچداراوغلو رهبری ائتلاف را دارد که حتی اگر او رییس جمهور شود انتظار نبود که دولت آینده را تشکیل دهد. مقامات حزب اردوغان بیان میکنند که « مردم ترکیه نمیخواهند برای ائتلاف چندین حزبی یک دولت رای دهند که به دلیل عقاید مختلف تفکری و یا سازمانی نتواند به خواسته های مردم رسیدگی کند و تنها قصدش شکست رییس جمهور فعلی باشد.»

بنابرگفته مقامات عالی پایه نزدیک به اردوغان« رییس جمهور باید تلاش خود را به استانبول، انکارا و ازمیر تمرکز دهد چون او موفق بود که قلیچدار اوغلو را در انتخابات ریاست جمهوری شکست دهد ولی در آرای پارلمانی ناموفق بود.» معمولا موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری در استانبول به پیروزی کامل منجر می‌شود همانطور که زمانی که اردوغان شهردار استانبول بود اتفاق افتاد. با اینحال، نتایج انتخابات اخیر این را نشان نمیدهد چون اردوغان در مناطق روستایی موفق بود به خصوص در استان‌های جنوبی که از زلزله امسال رنج برده بودند. توانایی ازدوغان در قول هایی که به مردم میدهد به مانند گاز مجانی و بازسازی کمک بسیاری در پیروزی او حساب می‌شود.

سنان اوغان موفق بود که از سهم آرای اردوغان در مناطق مرکزی به خصوص در دیاربکر که منطقه کردنشین است، استفاده کند. قابل تعجب است که نامزد ناسیونالیست راست افراطی توانست ۱.۲ در صد آرا در منطقه کرد به دست آورد و ۷۲ درصد آرا بر ضد اردوغان بودند. این نتیجه نشان میدهد که تا چه اندازه دخالت‌های خارجی به خصوص از سوی امریکا و اتحادیه اروپا تاثیر کلیدی بر ضد اردوغان را دارد. بدون حمایت کردها، قلیچدار اوغلو هیچ زمان قدرت شرکت در این انتخابات را نداشت.

حقیقتا، قلیچدار اوغلو ۳۵ درصد آرای پارلمانی را به دست آورد و کردهایی که به او برای ریاست جمهوری رای دادند در انتخابات پارلمانی از او حمایت نکردند. از آن سو، اردوغان ۴۹ درصد آرای پارلمانی و ریاست جمهوری را به دست آورد.

در حال حاضر، ترکیه برای دور دوم انتخابات آماده می‌شود و برای چندین دلایل موفقیت او حتمی است. او که ۴۹۰۵۱ درصد آرا را به دست آورد فقط احتیاج به نیم درصد بیشتر برای پیروزی را دارد. علاوه بر این، رقیب اصلی قلیچدار اوغلو چالش های بسیاری را برای جلب حمایت از دیگر نامزدها را دارد به خصوص نامزد راست افراطی اوغان.

پس از رسیدگی به آرای کردها که نقش مهمی را در این انتخابات بازی میکنند نشان میدهد که برای قلیچدار اوغلو مشکلاتی وجود دارد؛ او نتوانست از حمایت کردها در انتخابات پارلمانی استفاده کند و البته در دوم حتی شانس کمتری در این مورد را دارد. هم چنان که اوغان پرفشاری میکند که قلیچدار اوغلو از کردها خواستار حمایت نباشد، مسیله را پیچیده تر میکند.

اردوغان می‌تواند که آرای بیشتری را از کردها کسب کند و هم چنان از موقعیت قوی در پارلمان استفاده کند. حزب او با همبستگی با حزب حرکت ملی اکثریت پارلمانی را دارد و در دور دوم برای ازدوغان مزیت دارد.

برخلافت انتظارات غرب از سقوط اردوغان، جدال بعدی به نظر می‌رسد که به نفع رییس جمهور فعلی باشد. غرب باید آماده معامله با رییس جمهوری باشد که به منافع مردم خود اولویت میدهد و در روابط خارجی سعی میکند که تعادل ایجاد کند بدون اینکه از غرب دوری کند و یا تنها فقط با روسیه معامله کند.

با اینحال، چالش های اقتصادی، تورم شدید و سقوط ارز دولتی توجه رییس جمهور را جلب خواهد کرد.

در دور دوم انتخابات، اردوغان در موقعیت مناسبی برای پیروزی قرار دارد و می‌تواند از اکثریت پارلمانی استفاده کند، احتمالا آرای بیشتری از کردها را کسب کند و رقبای او نفوذ پارلمانی کمی دارند.