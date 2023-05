واکنش ایران و حزب الله به تهدیدات اسراییل: بررسی شرایط فعلی ژئوپلیتیک منطقه.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

علاوه بر این، اسراییل از روابط نزدیک ایران با کشورهای خاور میانه بسیار نگران است چون نشان دهنده نقش مهمی که ایران در منطقه اجرا میکند است. از طریقه متحدان خود ایران دسترسی به تنگه هرمز، دریای مدیترانه و سرخ را دارد. بنابراین ایران می‌تواند از مناطق مختلف به اسراییل حمله کند همانطور که به کشتی های اسراییلی و از سوریه حملات پهپادی در گذشته انجام داده. علاوه بر این، اسراییل از حمایت کامل ایران از جنبش‌های مقاومتهای عراق، یمن، سوریه و لبنان بسیار نگران است. بیانیه اخیر از یمن که دشمنان اصلی خود را امریکا و اسراییل عنوان کرد و آمادگی خود را برای جنگ با فلسطین علیه اسراییل را اعلام کرد، اتحاد این کشورها را نشان میدهد. اسراییل سعی کرد که ایران را در مناطق بسیاری به خصوص در سوریه شکست دهد ولی ناموفقیت چشمگیری داشته.

رویدادهای اخیر، تغییرات قابل توجهی را نشان داده؛ نیروهای مقاومتی سوریه به پهپاد اسراییلی حمله کردند که واکنش مهمی به تهدیدات نتانیاهو و وزیر دفاع او بنی گنتس بود. ایران موفق بوده که در سوریه یک نیروی مقاومتی که از طرز فکری و عقیدتی با ایران یکی باشد ایجاد کند و این نیرو آموزش و تامین تسلیحات از سوی قوه مسلح حزب الله ردوان قرار گرفته. این نیروی مسلح موقعیت بسیار خوبی را در مناطق مرزی لبنان را دارد و اخیرا در مانورهای نظامی که در آن اشغال یکی از شهرک های اسراییل تمرین شد، شرکت داشت.

این عملیات نشان میدهد که جنگ بعدی فقط در لبنان با موشک و پهپادها نخواهد بود. و بالعکس جنگ در فلسطین اشغالی صورت خواهد گرفت و نیروهای مسلح ردوان به شهرک های اسراییل حمله خواهند کرد. نتانیاهو و دولت او که برای سالها از هدف گیری حزب الله در سوریه خودداری کردند این پیشرفت آنها را بسیار نگران میکند.

هرتزی هالوی، رییس ستاد اسراییل بیان کرد که از حزب الله قبلا “ بازدارندگی “ شده بود و آنها را تفکر راهبردی اسراییل را درک میکنند. « و به این دلیل حزب الله می‌تواند اسراییل را موردچالش قرار دهد.» ولی اسراییل نتوانسته در مقابل حزب الله در لبنان عمل کند تا حدی که حتی از متهم کردن آنها برای حملات موشکی خودداری کرده. این نشان دهنده شکست اسراییل در چالش کشیدن حزب الله است. در واکنش به تهدیدات حزب الله، اسراییل به مزرعه مترکه موز حمله هوایی انجام داد چون نمیخواست که با حزب الله وارد جنگ شود.

تشدید تهدیدات کلامی نتانیاهو همزمان با کنفرانس کشورهای جی ۷، و ملاقات بشار اسد در عربستان بود. این نشان میدهد که اسراییل می‌خواهد جلب توجه کند و اینکه اسراییل فقط با حمایت امریکا می‌تواند به ایران حمله کند. اسراییل میخواهد به ایران بفهماند که می‌تواند حمله را شروع کند ولی ایران هم به خوبی از کمبودی های اسراییل آگاه است.

البته امکان اینکه ایران حتما حمله تلافی را انجام ندهد بسیار کم است به خصوص با توجه به اینکه پس از شهادت سردار سلیمانی، ایران به بزرگ‌ترین پایگاه نظامی امریکا عین‌الاسد حمله کرد.

آیا اسراییل با حمله به ایران می‌تواند قدرت نظامی او را فلج کند؟ آیا اسراییل می‌تواند جلوی ایران را بگیرد که از مهارتهای هسته ای خود به خصوص که غنی سازی اورانیوم به ۶۰ در صدر را رسانده، استفاده نکند؟ البته مسیر بزرگی بین تهدید علیه ایران و در حقیقت حمله به ایران وجود دارد.

خرمشهر ۴ که موشک بالستیک است اخیرا رونمایی شد، برد این موشک، ۲ هزار کیلومتر و وزن سرجنگی آن نیز، ۱۵۰۰ کیلوگرم است. علاوه بر این، ایران با همکاری با متحدان قوی در آسیا موشکهای سوپر سانیک پیشرفته را میسازد که قدرت بازدارندگی ایران را توسعه دهند و بتوانند هر دشمن را مورد حمله قرار دهند.

موشکهای مافوق صوت ایران را هیچگونه نمی‌شود رهگیری کرد و این پیشرفت نشان دهنده توانایی های ایران و متحدانش است که توانستند با موفقیت گنبد آهنین اسراییل را دور بزنند و در احتمال شروع جنگ به هر اهدافی در داخل اسراییل حمله کنند. ایران توانایی حملات موشکی بر علیه هر کدام از پایگاههای نظامی امریکا را در منطقه دارد. و متحدان قوی در منطقه را دارد که می‌تواند روی آنها برای پشتیبانی حساب کند و این اتفاقی است که هر دو اسراییل و امریکا میخواهند به هر قیمتی از آن جلو گیری کنند.

ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط اسراییل و خرابکاری های تاسیسات هسته ای ایران نتوانسته جلوی توسعه و‌پیشرفت صنعت هسته ای ایران را بگیرد. ایران موفق بوده که موشکهای پیشرفته و پهپادهای قوی را تولید کند و حتی آنها را به روسیه صادر کند. نه اسراییل و نه امریکا توانستند جلوی ایران را از بازدارندگی نظامی بگیرند.

در حالیکه نتانیاهو میخواهد تنش ایجاد کند، ایران مسیر دیگری را انتخاب کرده؛ ایران میزبان کنفرانس محلی آسیایی و آفریقایی است که میخواهد دلار و یورو را با ارزهای محلی به دلیل فشارهای تورمی از کشورهای غربی، عوض کنند. ایران هم چنان قراردادهای نظامی و اقتصادی، انرژی و حمل و نقل را با روسیه و چین امضا کرده. ایران هم چنان توافقنامه با اندونزی را برای مبادله کالا بین دوکشور که استفاده از دلار و یورو را کمتر میکند و هم چنان برای همکاری های در موارد انرژی، بازرگانی را امضا کرده. ایران تهدیدات نتانیاهو را در مقایسه با اهداف گسترده تر بی اهمیت میبیند.

تهدیدات اسراییل علیه ایران و حزب الله با با درجات مختلفی از نگرانی و آمادگی مواجه می شود. ایران با متحدان محلی و توانایی های در حال رشد یک چالش پیچیده برای اسراییل است. اسراییل میخواهد که وانمود به قوت و نفوذ داشته باشد ولی سیاستهای جغرافی منطقه و عملیات راهبردی ایران نشان میدهد که حضور ایران و حزب الله را نباید دست کم گرفت و تهدیدات نتانیاهو و فرماندهان نظامی او زیاد قابل توجه نمیباشند.