آیا نیروهای ویژه افسران روسی را در سوریه میکشند؟ “ حمله اوکراین “ تبدیل به عملیات خرابکاری شده.

می‌رسد شامل ۶ نفر می‌شد سریعا از مجموعه خارج شد ولی چهار نفر دیگر ماندند که از مواد منفجره برای منحرف کردن توجه از مسیله اصلی استفاده کردند تا نیروهای اول بتوانند با موفقیت فرار کنند. »

منابع در سوریه اشاره می‌کنند که « مهاجمان دوربین‌های امنیت را از کار انداختند قبل از اینکه وارد مجموعه شوند تا بتوانند عملیات خو‌د را دقیقا و بدون اینکه صدمه ای به خود بزنند انجام دهند. پس از آن آنها به سوی شرق سوریه در ماشین هایی که منتظرشان بود فرار کردند.»

منابع باور دارند که هدف این عملیات این است که بین نیروهای روسی اغتشاش ایجاد کنند و پیام دهند که امکان حمله به آنها در هر جای دنیا وجود دارد. و هم چنان به روسیه نشان دهد که دشمنان آنها توانایی های امنیت پیشرفته برای نظارت نیروهای روسی و توانایی حمله بر علیه آنها را دارند و حتی می‌توانند افسران روسی را ترور کنند.

با وجود اینکه چندین منابع این اتفاقات را تایید نکرده یک سری اطلاعات نشان می‌دهند که در آن هفته اتفاق مهمی در خان شیخان رخ داد که باعث هوشیاری و نگرانی بین نیروهای روسی شد. بسیار مهم است که در نظر بگیریم که جامعه سوریه.

شامل افراد با وابستگی های مختلف است و نیروهای موافق و ضد دولت جزو آنها میباشند. امریکا و اسراییل از بسیاری افراد به عنوان بخش کاملا مهمی از دستگاه امنیت ملی خود استفاده کردند تا حملات بر علیه اهداف داخل سوریه انجام دهند. استفاده از سوریه ها را می‌شود در جابجایی کلاه سفیدها به اسراییل در ۲۰۱۸ قبل از حمله ارتش سوریه به جنوب مشاهده کرد.

در طول جنگ، سوریه چندین حوادث امنیت که حزب الله و سپاه پاسداران ایران را مورد حمله قرار داده را مشاهده کرده. این حملات کشتار هدف از مواد منفجره پیشرفته، حملات تک تیر انداز، و نیروهای آموزش دیده از سلاح های به خصوص استفاده کردند. این حملات حتی در اسراییل هم صورت گرفته که باعث نگرانی و سردرگمی می‌شوند.

روسیه هم عملیات خرابکارانه را تجربه کرده به مانند پهپادهای انتحاری که به مسکو، کرملین و شهر مرزی بلگورود حمله کردند و تلاش‌هایی که برای نفوذ به داخل نیروهای نظامی در خود روسیه شده. هدف عملیات به نظر می‌رسد که برای انحراف و گیج کردن باشد و به مردم نشان دهد که روسیه نمیتواند از آنها در داخل کشور حمایت کند زمانی که در جنگ اوکراین شرکت دارد.

تاکنون شواهد معتبر و آمادگی لازم برای یک حمله بزرگ که از دهها هزار سرباز استفاده کند دیده نشده و بنابراین بعید میباشد که چنین حمله صورت خواهد گرفت؛ برای این نوع حمله باید سربازان بسیاری در یک منطقه باشند، حمل و نقل نیروهای نظامی و تجهیزات به خطوط مقدم جنگ صورت بگیرد و نیروهای امنیت می‌توانند این عملیات را تشخیص دهند. بنابراین احتمال این حمله بزرگ یا واقعیت ندارد و یا هنوز آمادگی نیست.

نتیجه، جنگ پنهانی امریکا بر علیه روسیه در خارج و داخل خود روسیه از طریقه این نوع عملیات غیر علنی ادامه دارد. خرابکاری و کشتار اشخاص به خصوص نشاندهنده جنگ امریکا در کنار اوکراین است. پوتین از سلاح های غیر متعارف که امکان عواقب ویرانگر را برای دوست‌های روسیه و شاید کودتا را داشته باشد خودداری میکند…..

همه جنگ‌ها ذاتا کثیف و ویرانگر میباشند ولی این جنگ از جنگ‌های قبلی بدتر و از خطوط قرمز رد شده و هیچگونه نشانه ‌از پایان یافتن را ندارد و بنابراین هر حمله از حمله قبلی شدیدتر و خطرناک‌تر میباشد.

تا این حملات پنهانی ادامه دارند، حمله ادعایی اوکراین تبدیل به عملیات خرابکاری علیه روسیه شده. با اینکه شواهد محکم را نمی‌شود دقیقا دید ولی طور ترورها، حملات پهپادی و کشتن افسران روسی در مناطق مختلف نشان می‌دهد که این عملیات حساب شده برای بی ثباتی و سردرگمی نیروهای روسی انجام می‌شوند. این عملیات توانایی روسیه را از حمایت از اهداف خود در زمانی که در جنگ اوکراین هم شرکت دارد به چالش میکشد. احتمال اینکه این عملیات پنهانی افزایش و یا کاهش یابند بسیار مشکل است که حدس زد و به این دلیل جامعه بین‌المللی به نظارت کامل بر رویدادهای در حال وقوع می‌پردازد.