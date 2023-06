Amerikas Chancen, zum Atomabkommen mit dem Iran zurückzukehren, schwinden.

Von Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die Spekulationen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind wieder aufgeflammt. Das Thema wird jedoch schon seit dem Rückzug der USA aus dem Abkommen im Jahr 2018 ohne nennenswerte Fortschritte diskutiert. Der Erfolg des Abkommens hängt in erster Linie von den USA ab, die die notwendigen Garantien für die Aufhebung aller Sanktionen, die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder und die Zeit gewähren müssen, die der Iran benötigt, um die Umsetzung eines Abkommens zu überprüfen, da er nicht noch einmal betrogen werden will. Die USA behaupten, dass sie dem Iran nicht erlauben werden, Atomwaffen zu entwickeln, doch hat die “Islamische Republik” nicht die Absicht, dies zu tun, obwohl sie weiß, dass sie es tun kann. Mit schwerem Wasser, Zehntausenden von fortschrittlichen Anreicherungsanlagen und 60 Prozent reinem angereichertem Uran (für eine Bombe sind 90 Prozent Reinheit erforderlich) kann der Iran mehrere Atombomben gleichzeitig herstellen, wenn er dies anstrebt, da er über alle erforderlichen Elemente und wissenschaftlichen Kenntnisse verfügt. Was also hat den Enthusiasmus der US-Regierung neu entfacht?

Die jüngste arabisch-iranische Annäherung und die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hängen mit der globalen Dynamik zusammen, insbesondere mit der Rivalität zwischen den amerikanischen und russischen Giganten, die darum wetteifern, den Unilateralismus als dominante westliche Weltordnung zu beseitigen. Darüber hinaus ist die Ankündigung des Irans, dass er über Hyperschallraketen verfügt, die Geschwindigkeiten von bis zu Mach 15 (Schallgeschwindigkeit) erreichen können, nicht losgelöst von den Spekulationen der USA über eine mögliche Rückkehr zum nicht mehr gültigen Atomabkommen, das Präsident Donald Trump zuvor aufgekündigt hatte. Kein amerikanischer Präsident würde es rechtfertigen, dem Iran die eingefrorenen Gelder zurückzugeben oder den westlichen Ländern zu erlauben, wieder Handel mit dem Iran zu treiben. Wie Präsident Joe Biden sagte, zielt Washingtons Stellvertreterkrieg in der Ukraine in erster Linie darauf ab, die Kontrolle über den europäischen Kontinent wiederherzustellen und den russisch-europäisch-chinesischen Handel und die technologische Zusammenarbeit zu untergraben.

Von entscheidender Bedeutung ist auch die Haltung der ölreichen und aufstrebenden Länder im Nahen Osten, die beschlossen haben, die Ölpreise stabil zu halten, indem sie die Ölproduktion drosseln, sehr zum Missfallen der US-Regierung. Diese Länder, allen voran Saudi-Arabien und die Emirate, haben sich auch dafür entschieden, engere Beziehungen zu Russland und China zu knüpfen, ohne sich völlig von den Vereinigten Staaten abzuschotten.

In der Zwischenzeit bemüht sich die US-Regierung um eine vorsichtige Annäherung an den Nahen Osten, um die Politik und die Entscheidungen von Präsident Joe Biden seit seinem Amtsantritt zu korrigieren, der sich anfangs von Saudi-Arabien distanzierte, das er als “Paria”-Königreich betrachtete. US-Außenminister Antony Blinken besuchte den saudischen Prinzen Mohammed in Salman, um Unterstützung bei den arabischen Führern zu suchen, wurde aber mit festen und entschlossenen Positionen empfangen, zugunsten der Nichtausgrenzung, der Unterstützung der syrischen und palästinensischen Sache, der Stärkung der arabischen Entscheidungsfindung, der Annäherung an den Iran und der Distanzierung von der Normalisierung mit Israel, die ihren Nutzen verloren hat.

Es ist wichtig, die Widerstandsfähigkeit Russlands angesichts des Ukraine-Konflikts zu erwähnen, bei dem die russische Wirtschaft angesichts von fünfzig Ländern, die ihre gesamten wirtschaftlichen und militärischen Kapazitäten zusammenlegten (ohne Brigaden zu entsenden), intakt blieb, während die westlichen Volkswirtschaften litten. Diese Widerstandsfähigkeit hat den Beginn des Niedergangs der amerikanischen Hegemonie signalisiert, ohne dass ein anderes Land an ihre Stelle getreten wäre. Stattdessen versuchen die Nationen, sich selbst zu organisieren, indem sie dem Handel, der Industrie, der Entwicklung der Infrastruktur und dem Austausch lokaler Währungen Vorrang einräumen und so ihre Abhängigkeit von der knüppelschwingenden, kriegstreibenden und regimestürzenden Politik der Vereinigten Staaten verringern.

Diese Faktoren haben Amerika gezwungen, seine Beziehungen zum Iran zu überdenken, der versucht, wieder Zugang zu seinen eingefrorenen Geldern, die auf weniger als 180 Milliarden Dollar geschätzt werden, zu erhalten und die Sanktionen aufzuheben, um wieder eine starke Position auf den Weltmärkten zu erlangen. Nach mehreren informellen Treffen mit iranischen Vertretern in Oman könnten sich die Ziele der USA darauf beschränken, US-Gefangene freizulassen, um im Gegenzug die Freigabe eines Teils der eingefrorenen iranischen Gelder zu ermöglichen.

Das Interesse des Irans an einer Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten konzentriert sich ausschließlich auf Handel und Gewerbe, nicht mehr und nicht weniger. Der Iran möchte zum ursprünglichen Atomabkommen zurückkehren, nicht zu einer vorübergehenden Alternative oder einem Mini-Deal. In den von Oman und Katar vermittelten Gesprächen hat sich der Iran bereit erklärt, die Produktion von angereichertem Uran mit einem Reinheitsgrad von 3,67 Prozent wieder aufzunehmen und die Produktion der erreichten 60-prozentigen Anreicherung auszusetzen, mit Ausnahme des spezifischen Bedarfs in der radiologischen medizinischen Forschung, der Energieversorgung, der Radiopharmazie, der wissenschaftlichen Forschung, der Landwirtschaft und verschiedener Nuklearindustrien.

Darüber hinaus hat der Iran eine beträchtliche Menge an schwerem Wasser angesammelt, mehr als 20.000 Tonnen (während das Atomabkommen dem Iran nur 130 Tonnen erlaubt), und die Vereinigten Staaten haben ihr Interesse an einem Kauf bekundet, wie Behrouz Kamalvandi, der offizielle Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, bestätigt.

Die jüngste Entdeckung von Lithiumvorkommen im Iran mit geschätzten 8,5 Millionen Tonnen in der Provinz Hamedan, westlich von Teheran, machen den Iran zur zweitgrößten Reserve der Welt nach Chile (9,2 Millionen Tonnen). Diese Entdeckung bietet dem Iran eine attraktive Möglichkeit für wichtige Industrieländer, um die langfristigen Auswirkungen der westlichen Sanktionen zu mildern. Lithium, das oft als “weißes Gold” bezeichnet wird, ist von immenser Bedeutung für die Herstellung von Batterien, Elektrofahrzeugen (die in Europa stark nachgefragt werden), Drohnen, Computern, Mobiltelefonen, Solarzellen, Energiespeichern und der Verteidigungsindustrie. Daher sind die beträchtlichen Lithiumreserven des Irans für wichtige Akteure wie die Vereinigten Staaten, Russland, China und Europa von entscheidender Bedeutung.

Was die Diskussionen über eine mögliche Rückkehr der USA zum Atomabkommen betrifft, so ist diese Entwicklung schon seit einiger Zeit im Gange. Die Vereinigten Staaten bekräftigen, dass sie weiterhin daran interessiert sind, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern. Der Iran ist jedoch besorgt über seine angeschlagene Wirtschaft und die Notwendigkeit, seinen Zugang zu den globalen Märkten zu erweitern, selbst wenn dies bedeutet, dass er starke Beziehungen außerhalb der westlichen Hemisphäre (Asien, Afrika und Lateinamerika) knüpfen muss. Der Iran ist auf seine Exporte in Länder des globalen Südens angewiesen, die im vergangenen Jahr gestiegen sind. Darüber hinaus hat die iranische Ölproduktion 3 Millionen Barrel pro Tag erreicht, von denen die Hälfte exportiert wird. Es gibt Anzeichen dafür, dass die iranische Wirtschaft weniger unter den Sanktionen leidet, als es den USA lieb ist.

Es ist eine Herausforderung für die Vereinigten Staaten und Israel, die Wiederaufnahme des Irans in die internationale Arena zu akzeptieren, wo er seine wirtschaftliche Position zurückgewinnen, sich wieder in die Energiemärkte integrieren und europäische Investoren anlocken kann, die wegen der US-Sanktionen das Land überstürzt verlassen hatten. Dem Iran ist es gelungen, trotz der lähmenden Sanktionen eine Abschreckungsgleichung herzustellen, und er hat robuste Einflusssphären und Bündnisse aufgebaut, die die Politik der USA herausfordern und Israel bedrohen. Irans Gegner fürchten den wachsenden Einfluss des Irans, der nur zunehmen wird, wenn sich der Iran vollständig erholt, wenn die eingefrorenen Vermögenswerte des Irans freigegeben werden, und wenn der Iran auf den internationalen Markt zurückkehrt. Aus der Sicht Washingtons und Tel Avivs erscheint daher eine Rückkehr zum Atomabkommen und die Einhaltung seiner Bedingungen unwahrscheinlich.

Wenn sich die Vereinigten Staaten also weiterhin einem ernsthaften Engagement entziehen, wie sie es seit 2018 tun, und ein von den Großmächten (Vereinigte Staaten, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Russland und China) unterzeichnetes Abkommen nicht einhalten, ist das nicht zu ihrem Vorteil. Der Niedergang des amerikanischen Imperiums, die natürlichen Ressourcen des Irans, darunter Edelmetalle, Energie und exportfähige Produkte, werden den Iran weiter vom Westen wegbringen. Diese Erosion des westlichen Einflusses wird letztlich die langfristige Wirksamkeit der Sanktionen untergraben. Es liegt daher im Interesse Amerikas, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solange es noch über eine – wenn auch geschwächte – Einflussposition verfügt. Andernfalls wird sich das Zeitfenster für die iranische Seite schnell schließen oder bedeutungslos werden.

