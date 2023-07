الیزابت سورکوف در زندان طولانی مدت است.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

البته این حقایق غیر قابل انکار در کشورهایی که برضد اسراییل نیستند، پیش میاید ولی سفرهای سورکوف به سوریه و چندین بار به عراق که شامل کردستان و دیگر مناطق است باعث تعجب و بد گمانی کسانی که سفر به این کشورها را تحت نظر دارند، شده.حضور یک زن با پاسپورت روسی که عربی صحبت میکند و ادعا میکند که پژوهشگر در دانشگاه پرینستن است آشکارا ابراز خصومت به طرف دولت‌های سوریه و روسیه است و خدمات اطلاعاتی او باعث مشکوکی از سوی مقامات عراقی است. عراق بین انهایی که طرفدار امریکا و کسانی که به شدت مخالف هستند تقسیم شده.پس از عبور از مناطق کردنشین به طرف شهرهای شیعه نشین سفر کردن که گروه‌های مسلح که مخالف حضور نظامی و اشغالگری امریکا هستند، امکان دارد که سورکوف داوطلبانه خود را در موقعیت آدم ربایی قرار داده. و یا شاید کارهای او به دلیل نااگاهی از مسایل امنیتی و اطلاعاتی است که انسانی با تجربیات او باید از آنها آگاه بود.گزارشات نشان می‌دهد که سورکوف به نجف در عراق با انهایی که با وابسته به جنبش صدر هستند سفر کرده. ولی به نظر نمیرسد که او توانسته هیچگونه اطلاعات به خصوص و خصوصی را به دست آورد چون حتی مقاماتی که در جنبش صدر شرکت دارند خودشان از عملیات آینده آن بیخبر هستند و این حتی شامل مقتدی صدر هم است. و عملیات گذشته جنبش به خوبی آشکار هستند و چون در عراق هیچگونه مسیله پنهانی نیست برای همه معلوم است.سورکوف آثار بسیاری را از خود آشکار کرد که برای هرگونه سازمان اطلاعاتی بسیار سخت بود که به آنها توجه نکند و یا دقیقا دلیل سفر او به عراق را بررسی نکند. و به دلیل وابستگی ادعایی او به سازمان اطلاعاتی اسراییل این بررسی جدی تر و وسیعتر بوده. در نتیجه، سورکوف خود را به عنوان یک جایزه بارزش برای محور مقاومت ارایه کرد همانطور که ژنرال سابق اسراییل إلحانان تاننباوم که توسط حزب الله لبنان در شرایط دیگری دستگیر شده بود قرار داد و بعدا در عوض زندانیان فلسطینی و لبنانی تعویض شد.به نظر میاید که حال سورکوف “خوب “ باشد همانطور که نتانیاهو بیان کرد. برای اهداف انهایی که او را دستگیر کردند بهتر است که سورکوف زنده باشد چون آنها میخواهند که اتحاد تمام گروهها و محور مقاومت را نشان دهند و برای آزادی زندانیان فلسطینی تلاش کنند. ولی دولت اسراییل که شامل گروه‌های راست گرای افراطی است نمیخواهد در مورد آزادی زندانیان مذاکره کند و آرمان فلسطینیان را پیش ببرد و اتحاد بین محور مقاومت را قوی تر کند. گروه‌های مقاومتی عراق به احتمال قوی بدون آزادی زندانیان فلسطینی مذاکرات را قبول نخواهند کرد.دو اسراییلی که هنوز توسط حماس زندانی هستند ( آوارا منگوستو و هیشام السید) و جسدهای دو سرباز ( اورون شویل و حدر گلدین ) از جنگ ۲۰۱۴ غزه که اسراییل هنوز شرایط بازگشت آنها را قبول نکرده. در این شرایط به نظر می‌رسد که سورکوف به مدت طولانی زندانی خواهد ماند به خصوص که دولت اسراییل چندان علاقه ای به آزادی او را نشان نمیدهد. اسراییل از روسیه خواستار میانجیگری است حتی وقتی که کاملا با تجهیزات، اطلاعات و سیاستمداری از اوکراین حمایت میکند. ولی به نظر نمیرسد که روسیه علاقه ای به کمک کردن نتانیاهو را دارد. و مثل اینکه سورکوف بدون دلیل خود را به لانه شیر انداخته و اجازه داده که طعمه شود.