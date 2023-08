عزم امریکا برای نابودی روسیه خطرات را افزایش می دهد: آیا هواپیماهای اف ۱۶ یک تغییر دهنده بازی است؟

Subscribe to get access

پس از حملات اخیر روسیه به نظر می آمد که روسیه، اوکراین را مورد بمباران فرشی قرار دهد ولی به دلایلی پوتین، اوکراین را کشور دشمن نمیشناسد و تصمیم گرفت که در عوض به مذاکرات بپردازد. با وجود اهداف دیگر غرب، این تصمیم پوتین بسیار مهم بود و با عملیات امریکا که در زمان ریاست جمهوری بوش در ۲۰۰۸ که از عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو حمایت کردند، تفاوت داشت. بوش اعلام کرد که « اوکراین و گرجستان تنها دو کشور غیر عضو ناتو هستند که در عملیات نظامی ناتو شرکت دارند.» و در نتیجه صحنه را برای مقابله جغرافیای سیاسی با روسیه حاضر کرد.در حقیقت، بیل کلینتون بود که زمینه سازی برای جنگ با روسیه را آغاز کرد چون قرارداد شفاهی که امریکا عضویت ناتو را فقط با ۱۲ کشور محدود نگه میدارد را لغو کرد و عضویت را به دیگر کشورهای سابق شوروی در اروپای شرقی افزایش داد.بایدن این مسیر را ادامه داد و زیربنایی که توسط اوباما ساخته شده بود را قوی تر کرد. واضح است که گسترش ناتو و چالش مرزهای روسیه یکی از اهداف قدیمی امریکا است. و آمادگی برای جنگ از زمان ریاست جمهوری کلینتون شروع شده است.قدرت نظامی روسیه باعث شد که امریکا فرماندهان نظامی بیش از ۵۰ کشور را در پایگاه نظامی رامستین آلمان جمع کند تا بتوانند راه حلی برای تامین اوکراین با تجهیزات نظامی، اطلاعاتی و فنون لشکر کشی پیدا کند.نیروهای نظامی غرب میخواهند اوکراین را با تجهیزات مختلف به مانند موشکهای نقطه زن، تانک و بمب های خوشه ای تامین کند. غرب نمیخواهد تا آن اندازه اوکراین را تامین تجهیزاتی کند تا روسیه مجبور شود واکنش بیشتری را نشان دهد و یا حتی از بمب اتمی استفاده کند.این باعث شده که نیروهای نظامی غربی، توانایی های نظامی اوکراین را توسعه دهند و با تجهیزات نظامی از جمله موشکهای نقطه زن و کارخانه های پهپادسازی و تانک را حمایت کنند پس از آنکه مطمین شدند که واکنش روسیه با نیروی بیش از حد نیست. تاکنون حمایت‌های امریکا و اروپا نتوانسته روسیه و متحدان او که بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ متر مربع از اوکراین را تحت کنترل دارد، شکست دهند. علاوه بر این، حملات متقابل اوکراین نتواسته به اهداف خود برسد که به شدت اعتبار کمکها و دخالت‌های غربی را از بین میبردامریکا سیاست حمایت غیر مستقیم نظامی را دنبال میکند و می‌خواهد که کشورهای اروپایی قدم های اول برای تامین تسلیحات را بردارند و مقابله با تمام این کشورها برای روسیه دشوار باشد.در برخی موارد، امریکا کشورهای اروپایی را به کمک از اوکراین تشویق میکند. این تقسیم مسیولیت باعث می‌شود که روسیه نتواند یک پاسخ متمرکز و یکپارچه به تمام کشورهای غربی داشته باشد. در نوبت خود هم اوکراین هم حملات راهبردی به مانند حمله به پل کریمیه و دیگر حملات پنهانی داخل روسیه ادامه میدهد. پهپادهای اوکراین توانستند به چندین مناطق روسیه حمله کنند و روسیه مجبور شد که چندین فرودگاه ها را ببندد. این حملات پیامی را به روسیه میدهد که اوکراین توانایی اینکه جنگ را به داخل روسیه ببرد را دارد.



تاکنون می‌شود با اطمینان اعلام کرد که تمام حملات اوکراین چندان نتیجه ای نداشته و مسیر این جنگ را عوض نمیکند و باعث بازدارندگی روسیه نیست. واکنش روسیه استفاده بسیار موشکهای نقطه زن و ویرانی هایی که ایجاد میکند است.



واکنش روسیه به این حملات غربی- اوکرایین بهتر کردن قابلیتهای الکترونیکی برای مقابله با پهپادها، قوی سازی توانایی های تهاجمی و دفاعی و کسب کردن اسلحه هایی که کمبود داشت، مییاشد. و امریکا هم از خطوط قرمز رد می‌شود و با تامین اف ۱۶ سعی دارد که روس‌های بیشتری را در میدان های جنگ بکشد.



به نظر می‌رسد که اوکراین این هواپیما را زودتر از آنکه اعلام شده بود به دست میاورد. آموزش نظامی کاملا در جریان است و بایدن حتما تا آخر ریاست جمهوری خود صبر نمیکند تا نتیجه جنگیدن اف ۱۶ ها را ببیند.



تحویل این هواپیماها که اسلحه های انگلیس و فرانسه هم شامل می‌شوند به احتمال قوی در چندین مرحله، جنگ را به نفع اوکراین خواهد کرد. این ۱۰۰ جنگنده های اضافی می‌تواند از نیروهای زمینی اوکراین پشتیبانی کند و نیروهای روسی را که در حال عقب نشینی هستند، مورد حمله قرار دهد.

با اینحال در مقابل ۹۵۰ جنگنده های روسی در حمله های هوایی چندان تاثیری نخواهد داشت.

این جنگ ادامه دار خواهد بود تا رییس جمهور جدید امریکا انتخاب شود البته اگر تا ان زمان وضعیت دگرگون تر نشود.



با اینکه هواپیماهای اف ۱۶ شاید زمان ادامه جنگ را طولانی تر کنند آنها نمیتواند کریمیه و یا دونباس را به اوکراین برگردانند. بالعکس باعث می‌شود که درگیری روسیه طولانی تر شود و شاید به اقتصاد کشور لطمه بزند و شورش های داخلی ایجاد شود.



دمیتری مدودف، نخست وزیر و رییس جمهور سابق روسیه اعلام کرد که « اوکراین نابود خواهد شد و هیچ چیز به غیر از خاکستر از آن نمیماند حتی اگر سالها و دهه ها طول بکشد. ولی ما چاره دیگری نداریم یا اینکه باید نظام خصومت امیز آن را از بین ببریم و یا غرب روسیه را از هم خواهد پاشید.»

نقشه دولت امریکا دقیقا این است: روسیه را خشمگین کرده ‌ودر جنگ ادامه دار درگیر کند که شدیدا به اقتصاد او ضربه میزند. و یا اینکه نظام سیاسی روسیه به هم میخورد و در داخل کشور بی ثباتی و نارضایت ایجاد میکند که طبیعتا به سوی “ انقلاب رنگین “ و یا “ بهار روسی” برود.

اتفاقاتی که در اوکراین رخ میدهد که توسط تجهیزات نظامی و نقشه های راهبردی پیش آمده نشان دهنده مسابقه برای قدرت و‌نفوذ توسط نیروهای قدرتمند جهانی است.