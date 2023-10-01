Элайджа Дж. Магнье:

Россия временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива в страны, не входящие в ее узкий круг – Беларусь, Казахстан, Армению и Кыргызстан. В то же время Китай резко сократил экспорт двух важнейших редкоземельных элементов, необходимых для производства полупроводников и солнечных батарей. Этот шаг многие считают прямым ответом на американские меры экспортного контроля, при этом Пекин ссылается на необходимость “защиты своей национальной безопасности и интересов”. Эти экономические маневры последовали за важным заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН. Лавров заявил о возникновении “нового мирового порядка”, что свидетельствует о перестройке динамики глобальных сил.

Европа, уже столкнувшаяся с последствиями марионеточной войны на своем пороге, сталкивается с растущими экономическими проблемами. Рост инфляции, медленное повышение процентных ставок и ослабление евро усугубляют проблемы континента. Резкий рост цен на нефть и общее повышение стоимости сырьевых товаров усугубляют ситуацию. На фоне этих проблем среди европейских лидеров наметились разногласия по поводу жизнеспособности текущего конфликта.

Недавнее неудачное контрнаступление Украины, организованное НАТО, переоценка европейцами его провала и нежелание Конгресса США одобрить пакет помощи Украине в размере 24 млрд. долл. ставят под вопрос устойчивость войны.

Европа переоценивает свою позицию по Украине:

В результате недавнего поворота событий в Словакии на субботних выборах победила левопопулистская партия Smer, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фико. Победу партии принесли обещания прекратить поставки оружия на Украину, выступить против возможного вступления Киева в НАТО и противостоять санкциям против России. Благодаря этой победе Smer может стать лидером в формировании большинства в 150-местном парламенте. Тем временем Польша заявила, что приостанавливает поставки оружия на Украину. Кроме того, такие страны, как Венгрия и Австрия, сохраняют твердость в своем решении продолжать торговлю энергоносителями с Россией, что подчеркивает сложность и разобщенность европейской реакции на украинский конфликт.

Несмотря на санкции в отношении российских энергоносителей, зависимость европейских стран от них остается очевидной. Согласно данным, в период с января по июль 2023 года европейские страны закупят у России 22 млн. куб. м сжиженного природного газа, что значительно больше, чем 15 млн. куб. м за тот же период до начала войны. Эти события свидетельствуют о том, что европейские страны пытаются найти хрупкий баланс между политическими заявлениями и экономическими реалиями.

Кроме того, Германия исторически была одним из лидеров на мировых рынках, особенно в таких отраслях, как автомобилестроение и машиностроение, производство стекла, бумаги и металлических покрытий, используемых в архитектуре и транспортных средствах. Это промышленное превосходство обеспечило рост экспорта Германии и закрепило за ней позицию самой богатой страны в Европейском сообществе. Однако под руководством Олафа Шульца политическая траектория Германии претерпела значительные изменения. Отойдя от относительно независимой позиции Ангелы Меркель в отношении решений США, послушное правительство Шульца стало более вовлеченным в американо-российский конфликт на Украине.

Одним из заметных последствий такого изменения политики стало решение Германии остановить проект “Северный поток-2” – трубопровод для транспортировки дешевого российского газа. Значительно отступив от своей прежней позиции, Германия согласилась приостановить реализацию проекта “Северный поток – 2” – газопровода, предназначенного для транспортировки дешевого российского газа в Европу и финансируемого Россией, Германией и рядом других стран ЕС. Это решение было принято на фоне саботажа США на газопроводе, который, как утверждается, привел к одной из самых страшных экологических катастроф в истории Европы. Интересно, что министр иностранных дел Германии Анналена Баербок, лидер партии “зеленых”, по всей видимости, согласна с экологическими и экономическими последствиями катастрофы, спровоцированной США.

Позиция Баербок ставит под сомнение приверженность партии экологической этике и более широкие последствия для германской дипломатии и энергетической безопасности. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер надеется, что прокурор найдет достаточно доказательств для предъявления обвинений виновным. Ничего не было сделано для привлечения виновных к ответственности, а северные страны-члены ЕС прекратили расследование. Раскрытие истины поставило бы в неловкое положение всех лидеров ЕС и заставило бы их принять меры против виновных. В ближайшее время не существует никаких планов по предоставлению России возможности восстановить поврежденный газопровод или возобновить импорт газа в Германию.

Этот шаг имеет серьезные экономические последствия. Отсутствие доступного по цене российского природного газа резко ухудшило состояние промышленного сектора Германии и ее прежде крепкой экономики. Германия и многие европейские страны вынуждены бороться с высокой стоимостью импорта сжиженного природного газа, почти в четыре раза превышающей цену российского газа. Этот импорт осуществляется в основном из таких стран, как США, Катар и Норвегия.

Устойчивость России к санкциям: Рост военного производства:

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