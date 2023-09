Het Al-Jabbour vliegveld van Hezbollah: Een uitdaging voor Israël en zijn bombardementen op Damascus en Aleppo.

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.



Syrië bereidt zich voor op een mogelijk grotere confrontatie in het vooruitzicht van duizenden Israëlische luchtaanvallen op haar kritieke infrastructuur. Tel Aviv heeft tijdens het hele Syrische conflict consequent gemikt op Syrische luchthavens, havens en militaire bases, wat Damascus ertoe aanzette om zijn verdediging te versterken en een wapenvoorraad aan te leggen voor mogelijke vergelding. Tegelijkertijd is de Libanese sjiitische militante groep Hezbollah bezig met strategieën om de continuïteit van haar operaties te waarborgen, mochten Syrische luchthavens worden uitgeschakeld door militaire confrontaties of om Israëlische rechtvaardigingen voor aanvallen in Syrië te ontkrachten. Hezbollah is bezig met de bouw van een nieuwe luchthaven in het zuiden van Libanon, al-Jabbour, maar de beweging houdt zich op de vlakte over haar intenties.



Een hooggeplaatste Syrische functionaris onthulde: “Onder het mom van het onderscheppen van wapentransporten naar Hezbollah in Libanon, heeft Israël meedogenloos kritieke Syrische infrastructuur aangevallen, waaronder de luchthavens van Damascus, Mezzeh, Aleppo en T4, evenals de haven van Latakia. Israël heeft tijdens het conflict meer dan tweeduizend lucht- en raketaanvallen uitgevoerd op Syrische doelen. Verrassend genoeg hebben veel van deze aanvallen zendingen getroffen van essentiële goederen, zoals voedsel en medicijnen, die bedoeld zijn om verzetsgroepen in Syrië en Libanon en de samenlevingen waarin zij opereren te ondersteunen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Facebook

Print

Pocket

Telegram