L’Iran et Israël : Les contre-attaques continuent et ne s’arrêteront pas

Écrit par – Elijah J. Magnier :

Ni l’Iran ni Israël n’ont d’autre choix que d’échanger des coups sur différents théâtres car la guerre idéologique est ouverte et ne devrait pas s’arrêter de sitôt. De nombreux pays du Moyen-Orient ont tiré les leçons de la méthode belliqueuse d’Israël, à savoir les frappes préventives. Ils ont conclu qu’il était nécessaire d’imposer une stratégie de dissuasion pour empêcher les violations et les bombardements israéliens répétés. En effet, l’Iran et le Hezbollah libanais ripostent pour empêcher Tel Aviv de violer continuellement la souveraineté des pays voisins ou proches, comme il l’a fait avec l’Irak et comme il le fait depuis plusieurs années avec la Syrie.

Pendant de nombreuses années, Tel Aviv a violé la sécurité de l’Iran en assassinant des scientifiques iraniens, en dirigeant des attaques à l’intérieur de l’Iran et en organisant des troubles systématiques et délibérés sous divers slogans et prétextes avec l’Occident. Les dernières opérations israéliennes ont consisté en des attaques de drones contre les bâtiments du ministère iranien de la défense, causant des dommages mineurs, auxquelles l’Iran a répondu en haute mer. L’Iran est devenu suffisamment fort pour riposter.

