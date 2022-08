L’accordo nucleare non è ancora maturo e le preoccupazioni di Israele sono irrilevanti.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

Tutte le amministrazioni statunitensi si attribuiscono il falso merito di puntare a “contenere il programma di armi nucleari dell’Iran“, a cui Teheran non aspira volentieri! In realtà, l’Iran non si è impegnato in alcun programma di armi nucleari, non solo a causa della Fatwa del Grande Ayatollah Imam Ali Khamenei, basata sulla Sharia, ma anche perché ha dimostrato che non c’è bisogno di armi nucleari per difendersi o per scoraggiare un nemico come Israele. Le capacità accertate dell’Iran in materia di missili e droni e il suo successo nello stabilire alleati fidati e ideologicamente motivati in Medio Oriente sono deterrenti sostanziali.Israele e le forze statunitensi che occupano parti del Medio Oriente hanno assaggiato le capacità degli alleati iraniani durante i passati scontri in Libano e in Iraq. Mentre Israele grida per ottenere un po’ più di attenzione da parte del mondo, lo scambio indiretto di messaggi continuerà tra l’Iran e gli Stati Uniti fino alla completa soddisfazione delle richieste iraniane o alla sospensione dei colloqui. Può darsi che l’accordo nucleare tra Iran e Stati Uniti sia maturato, ma che i tempi del raccolto non siano ancora maturi.

Prima del 2015, l’Iran disponeva di poche capacità missilistiche e di droni della stessa precisione e potenza distruttiva di cui dispone attualmente. Eppure, il Presidente Barack Obama aveva capito che né le urla israeliane né le onnipotenti basi militari statunitensi sparse per l’Iran potevano scoraggiare il programma nucleare iraniano e impedire agli scienziati atomici di Teheran di sviluppare uranio altamente arricchito e moderne centrifughe.

Gli anni di negoziati intorno all'”accordo nucleare”, noto come “Joint Comprehensive Plan of Action” (JCPOA), hanno distolto l’attenzione del mondo, e soprattutto degli Stati Uniti, dal programma missilistico avanzatodell’Iran, che Teheran ha portato a un livello senza precedenti. Per questo motivo, quando il Presidente Joe Biden ha assunto l’incarico, ha ritenuto che il ritorno al JCPOA fosse l’unica strada percorribile. Tuttavia, pensava erroneamente che l’Iran fosse desideroso di rispettare incondizionatamente l’accordo nucleare e che avrebbe accettato qualsiasi dettatura da parte dell’amministrazione statunitense, che a sua volta aveva abbandonato il JCPOA quattro anni fa!

Ci è voluto un po’ di tempo perché l’amministrazione di Biden si rendesse conto che il nuovo Presidente iraniano Ibrahim Raisi era impegnato nel JCPOA alle condizioni dell’Iran, ma non aveva fretta di firmare qualsiasi accordo che non corrispondesse alla sicurezza nazionale iraniana. Raisi ha permesso al suo Ministro degli Esteri Hussein Amir Abdollahiyan di iniziare i colloqui a Vienna cinque mesi dopo la sua nomina, sbilanciando tutte le aspettative occidentali. Sayyed Raisi è stato chiaro: “non ha mai perso le speranze” nei colloqui di Vienna.

Inoltre, l’Iran ha stabilito un meccanismo per impedire a qualsiasi governo di prendere una decisione unilaterale relativa alla conclusione del JCPOA, delegando al Majlis (parlamento) il potere di approvare l’accordo nucleare prima della sua firma. Ci sono state sufficienti indicazioni per l’Occidente che l’Iran non si sarebbe fidato del reimpegno degli Stati Uniti senza garanzie, a causa dell’inazione europea e delle sanzioni statunitensi nel 2018, quando Donald Trump ha abbandonato l’accordo. Se l’Occidente vuole evitare che l’Iran possieda una bomba nucleare – che non ha mai costruito – dovrebbe venire incontro alle richieste iraniane, soprattutto perché sono gli Stati Uniti, e non certo l’Iran, ad essersi dimostrati inaffidabili.

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha contattato i leader europei a Berlino, Parigi e Londra come passo che è stato considerato un preludio a progressi tangibili nell’accordo nucleare. Un altro segnale positivo è apparso, manifestato dalla rabbia di Israele che “non si preoccupa se l’accordo nucleare viene firmato”, insinuando che potrebbe attaccare l’Iran. Israele potrebbe credere che il mondo potrebbe offrire un po’ di attenzione alle sue continue urla. Tel Aviv capisce che i suoi nemici – l’Iran e i suoi alleati – hanno raggiunto una capacità di deterrenza irresistibile e che la minaccia israeliana ha perso credibilità.

Il mediatore europeo Josep Borrell ha confermato che le proposte iraniane sono “ragionevoli“. Tuttavia, l’opinione dei funzionari europei sembra contare poco nell’ottica dell’amministrazione statunitense, dal momento che l’Europa ha adottato un ruolo passivo-positivo nei confronti delle proposte iraniane. I colloqui tra Stati Uniti e Iran sembrano richiedere ulteriori discussioni indirette sulle questioni sospese.

Tuttavia, dopo lo scambio tra il governo iraniano e l’ultima risposta dell’amministrazione statunitense, è inevitabile aspettarsi altri scambi di messaggi a causa dell’assenza di sufficienti garanzie richieste dall’Iran. La porta dei negoziati non è mai chiusa alla diplomazia finché le due parti dialogano e avanzano gradualmente verso il ripristino del JCPOA. Nonostante la posizione aggressiva degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran dal 2018, Teheran continua a dimostrare che non intende chiudere gli occhi all’Occidente sul suo programma nucleare. Non sta spegnendo tutte le 40 telecamere satellitari dell’AIEA rimaste, né impedisce agli ispettori dell’AIEA di visitare i suoi siti atomici.

Gli Stati Uniti non hanno altri mezzi che gli ispettori dell’AIEA e le telecamere satellitari installate nei siti nucleari iraniani per monitorare la tecnologia nucleare avanzata. Eppure Teheran è in grado di impedire l’accesso dell’AIEA e in passato ha spento decine di telecamere in risposta ai sabotaggi e agli atti terroristici illegali degli Stati Uniti e di Israele in Iran. Oltre il 20% del monitoraggio nucleare totale dell’AIEA è dedicato all’Iran, che possiede solo il 2% dell’attività e della capacità atomica mondiale. Questo dimostra quanto l’Iran sia flessibile e trasparente e quanto l’Occidente sia preoccupato per lo sviluppo nucleare iraniano.

Inoltre, gli Stati Uniti continuano a tornare alla vecchia narrazione della presenza di “tre siti nucleari iraniani segreti” per torcere il braccio all’Iran o usarlo come strumento di contrattazione. L’Iran ha rifiutato di ridimensionare le sue aree di influenza in Medio Oriente nell’ambito dei colloqui sul nucleare. Ha invece espresso in precedenza la volontà di discutere della sua presenza e di quella delle forze statunitensi in Medio Oriente e delle sue basi dislocate in diversi Paesi intorno all’Iran. Teheran è pronta a discutere del suo ruolo quando gli Stati Uniti saranno pronti a mettere sul tavolo il loro ruolo devastante in Medio Oriente (Iraq, Siria, Libano e Yemen) e il ritiro totale dalla regione.

L’Iran ha neutralizzato con successo i negoziati sui suoi precisi missili strategici e sui droni armati che ha sviluppato negli ultimi decenni. Questo ha irritato Israele, che non può attaccare l’Iran faccia a faccia senza la piena partecipazione e l’impegno bellico degli Stati Uniti. I missili di precisione dell’Iran possono colpire qualsiasi obiettivo in Israele, dove il fronte interno si è dimostrato fragile durante tre giorni di battaglie con la “Jihad islamica palestinese”. Due anni fa, Israele ha ritirato le sue truppe dai confini con il Libano per otto mesi dopo la minaccia di rappresaglia degli Hezbollah libanesi per l’uccisione di un militante Hezbollah in Siria. Un confronto diretto di Israele con l’Iran aprirebbe le porte dell’inferno in Medio Oriente su più fronti. L’Iran ha generosamente equipaggiato i suoi alleati con missili di precisione, droni, missili antinave e molta esperienza bellica. Solo queste sfide possono affrontare Israele, che non è più in grado di sfidare l’Iran o i suoi alleati.

Nelle ultime settimane, gli Hezbollah libanesi hanno minacciato di iniziare una guerra contro Israele con la trivellazione di gas e petrolio nell’area marittima contesa. Per Israele è difficile sottomettersi alla richiesta di Hezbollah senza danneggiare l’attuale governo, che dovrebbe andare alle elezioni nazionali nei prossimi mesi. Il confronto con l’Iran è una questione diversa, in cui Israele deve aspettarsi di affrontare una guerra devastante che non ha mai visto prima.

L’Iran non è preoccupato da Israele o dalle capacità militari degli Stati Uniti. Teheran non ha fatto concessioni e sta negoziando da una posizione di potere, mentre l’Occidente chiede il ritorno dell’Iran sui mercati energetici con i suoi 2,5 milioni di barili al giorno. Le sanzioni occidentali contro la Russia hanno portato a un aumento del prezzo del petrolio, che negli ultimi mesi è passato dai 140 dollari al barile del picco a 100 dollarial barile nell’ultima settimana di agosto, un prezzo che ha esaurito le casse occidentali dei Paesi importatori di energia.

Non è più sorprendente vedere i dati sull’inflazione in Iran salire al 41,5% dopo 43 anni di sanzioni, quando il resto del mondo sta soffrendo allo stesso modo. Il tasso d’inflazione nei paesi ricchi della Comunità Europea, esenti da sanzioni, oscillava tra il 9,8 e il 21,3% (Lettonia), e il livello d’inflazione tra i paesi dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO) ha raggiunto il 79,8% (Turchia). Allo stesso tempo, i prezzi dell’energia in Europa sono aumentati dal 39,7% al 42%. Ciò significa che le sanzioni statunitensi rivolte contro i loro creatori non possono più spingere Paesi e governi a sottomettersi alla politica di egemonia statunitense. I migliori esempi sono Cuba, Iran e Venezuela, che si sono opposti per decenni al dominio statunitense.

Oltre al programma missilistico, l’Iran ha compiuto notevoli progressi nel campo nucleare e ha creato generazioni di scienziati atomici, nonostante l’assassinio di diversi suoi scienziati nucleari, l’ultimo dei quali è Mohsen Fakhrizadeh. Ha acquisito conoscenze nucleari molto avanzate, soprattutto nella produzione di combustibili speciali e uranio arricchito dal 5% al 60%. L’Iran ha sviluppato centrifughe dalla prima generazione consentita dal JCPOA alla sesta e alla nona generazione sotto le più severe sanzioni occidentali. Il programma nucleare iraniano è stato sottoposto a operazioni di sabotaggio militare e informatico e a un rigido controllo internazionale, senza rallentare le capacità iraniane in diversi settori strategici. Nessun accordo futuro potrà ridurre il livello di tecnologia avanzata nel settore nucleare raggiunto dall’Iran.

L’Iran afferma che l’accordo sul nucleare è completo solo quando viene firmato e che l’atmosfera di ottimismo o pessimismo non è da prendere in considerazione. Di conseguenza, il giorno dell’arrivo dei ministri degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir Abdollahian, e degli Stati Uniti, Anthony Blinken, sarà il giorno della firma e della conclusione dell’accordo. Tuttavia, la data prevista per l’incontro non è ancora stata fissata e sono necessari ulteriori negoziati per “raccogliere” l’accordo nucleare, nonostante abbia raggiunto una fase vicina alla maturità. Nel frattempo, l’Iran continua il suo orientamento, consolidando le sue capacità e le sue alleanze in Asia occidentale, centrale e meridionale.

L’impegno dell’Iran a scoraggiare Israele e il suo rifiuto del dominio statunitense sono stati raggiunti.

Il governo iraniano non negozierà all’infinito con l’amministrazione statunitense anche se l’economia iraniana trarrebbe beneficio dall’abolizione di tutte le sanzioni. La tolleranza iraniana non è illimitata e l’Iran si tiene aperta l’opzione di chiudere le porte a un certo punto.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram