Por qué Zarif culpa a Soleimani del fracaso del gobierno iraní

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Exteriores iraní nunca imaginó que Occidente pudiera traicionarle.

Zarif siempre trata de comportarse como un decisor político, en muchas circunstancias. Por ejemplo, antes de las últimas conversaciones de Viena, dijo que Irán respondería a cada paso positivo de Estados Unidos con otro similar. Khamenei fue inflexible en cuanto a la política que debía adoptarse: no se permitían pequeños pasos simultáneos en Viena. O se levantaban todas las sanciones o no había acuerdo. A Zarif se le puso en su sitio y se le dijo que su capacidad de negociación ya no era necesaria para la improvisación porque tiene una serie de directrices que seguir de las que no se puede desviar.

Supongamos que el objetivo de la filtración de la entrevista era desacreditar a Zarif y sacarlo del círculo de confianza. Por lo que dijo Zarif sobre su falta de información, es evidente qyue ya no estaba incluido en ese círculo. Por ejemplo, hasta el día de la entrevista, Zarif -que dijo en el audio filtrado que Irán envió tropas a Siria en 2015- parece ignorar el hecho de que Irán estuvo presente en Siria desde la década de 1990 y nunca tuvo tropas, sino sólo asesores militares, y que el número fluctuó entre 100 y 150. Además, el general de brigada del IRGC Qassem Soleimani fue quien convenció al presidente Vladimir Putin de la necesidad de unirse a la guerra en Siria, ofreciendo tropas de aliados iraníes para capitalizar las conquistas de la Fuerza Aérea rusa. Rusia no envió tropas a Siria en los primeros años, sino sólo una pequeña fuerza para proteger sus bases aéreas y navales.

Además, Rusia no pretendía liberar toda Siria cuando se lanzó a la guerra, sino que quería realizar pequeñas y rápidas conquistas para detener la guerra y cerrar un acuerdo con Estados Unidos. El rechazo de EEUU a cualquier acuerdo con Rusia empujó a sus fuerzas a coordinarse con Irán y sus aliados para continuar la lucha. El escenario sirio era muy dinámico y cambiante. La ignorancia de Zarif sobre el curso de los acontecimientos en Siria es sorprendente. Esto también confirma su reducido acceso a la información.

Zarif siempre ha hablado con Khamenei sobre su opinión de los asuntos relacionados con Occidente, principalmente la relación con Europa y Estados Unidos. Habría logrado introducir cambios profundos en Irán si Trump y Pompeo no hubieran contribuido poderosamente -y tontamente, desde su punto de vista- a debilitar a Zarif, a Rouhani y a los pragmáticos. El éxito de Zarif en el JCPOA habría llevado a la mayoría pragmática al Parlamento y a la Presidencia en 2021 sin ningún problema.

En múltiples ocasiones, Rouhani y Zarif quisieron reducir el apoyo financiero a los aliados de Irán. Khamenei y Soleimani bloquearon estas reducciones. Además, Zarif no tenía información sobre lo que la IRGC estaba haciendo en Siria e Irak. El Ministerio de Asuntos Exteriores no estaba informado de los detalles tácticos (que son muy importantes), sólo del panorama general.

Quizás la Guardia Revolucionaria tenía razón: un comentarista político iraní apareció en un canal de televisión estatal afiliado a la IRGC y acusó a alguien del gobierno de Rouhani (Javad Zarif) de inspirar a Estados Unidos a asesinar al general Qassem Soleimani. Esto insinúa que Zarif puede haber estado entregando involuntariamente demasiada información a los estadounidenses: “si la sugerencia de que Soleimani era el obstáculo para la relación entre Irán y EE.UU. se transmitió a los estadounidenses a través de Zarif, habría sido la más extraordinaria invitación al asesinato”.

El comandante de la Brigada Quds era, en efecto, una persona que tomaba decisiones sobre el terreno, capaz de abastecer a sus aliados en cuestión de horas de todas sus necesidades y de ajustar la capacidad militar de Irán en unas pocas llamadas telefónicas. Por eso se coincide en que, al asesinar a Soleimani, Irán recibió un golpe muy duro.

Zarif parece haber dañado gravemente la seguridad nacional iraní y no tuvo cuidado con lo que reveló su amigo y homólogo John Kerry. A nivel nacional, el ministro de Asuntos Exteriores contó al mundo cómo la compañía aérea iraní Iran Air era utilizada por la IRGC, realizando hasta seis vuelos diarios por motivos militares. También dijo que Kerry le transmitió información clasificada, dejando en evidencia al Secretario de Estado estadounidense al ser revelada a un país no amigo. Además, Zarif reveló que Israel bombardeó 200 objetivos iraníes en Siria cuando Teherán nunca reconoció ningún impacto directo sobre sus posiciones. Estas revelaciones no muestran la profesionalidad que se espera de un ministro iraní, poniendo en riesgo la seguridad nacional de Irán y exponiendo a su homólogo estadounidense John Kerry a un cuestionamiento en su país. Zarif cometió otro error al decir que “el personal de seguridad controla el Ministerio de Asuntos Exteriores”, dando la razón, por ejemplo, a la afirmación de Estados Unidos de que el embajador iraní en Yemen, Hasan Irlu, es un oficial del IRGC.

Irán se encontraba en una guerra no declarada con Estados Unidos, Israel y sus vecinos árabes, de la que se ocupaba Soleimani. Soleimani se enfrentaba a estos retos, sin contar la larga lista de relaciones complicadas con los aliados de Irán, principalmente en Irak, y la delicada situación en Siria con Rusia. Se dice que algunos miembros del Parlamento iraní están pensando en convocar una sesión de urgencia, invocando el artículo 234 para destituir al ministro Zarif, por revelar información relacionada con la seguridad nacional. Sin embargo, fuentes de Teherán afirman que es poco probable que esto ocurra porque al gobierno le quedan pocas semanas en el poder.

Khamenei puso el listón muy alto: no se aceptará nada, pero hay que revivir el JCPOA de 2015 sin enmiendas y su aplicación. Eso significa que si el acuerdo se firma en algún momento del próximo mes de mayo, Irán necesita varios meses para asegurarse de que EE.UU. levanta todas las sanciones y los activos iraníes congelados están de vuelta. Por lo tanto, esto no contará como una victoria para los pragmáticos en las próximas elecciones presidenciales de este verano, ya que se espera que el gobierno de Rouhani dimita antes.

Zarif quiso hacer creer a los oyentes que el IRGC tenía como objetivo sabotear el JCPOA que comenzó en la época del presidente Ahmadinejad en el poder. Sin embargo, la firma de 2015 y las conversaciones de Viena de 2021 nunca se habrían producido sin el consenso de Sayyed Khamenei. El levantamiento de las sanciones es una petición estratégica nacional. Irán está encantado de negociar la devolución de sus riquezas congeladas y levantar todas las sanciones a cambio de una bomba nuclear que no quiere construir en primer lugar.