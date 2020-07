Iran aan Assad: met Israël aan je grens moet je je geen zorgen maken over de “Caesar Act”.

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Een Iraanse militaire delegatie onder leiding van stafchef generaal-majoor Mohammad Bagheri ontmoette in Syrië president Bashar al-Assad en zijn minister van Defensie generaal-majoor Ali Ayyoub. De besprekingen gingen over de versterking en verbetering van de militaire, defensieve en veiligheidssamenwerking tussen de twee landen en over de verbetering van de raket- en defensieve capaciteiten van Syrië. Het bezoek van de hoge Iraanse officieren is tegelijkertijd ook een boodschap aan vrienden, vijanden, bondgenoten en de internationale gemeenschap, en luidt een nieuw tijdperk in waarbij Syrië een belangrijkere rol zal spelen in het Midden-Oosten.

Het is geen nieuws dat Iran luchtafweerraketten en precisie grond-grondraketten aan Syrië levert. Iraanse raketten zijn op verschillende locaties in Syrië gestationeerd en luchtafweerraketten hebben de Tiyas-vliegbasis, bekend als T4, in Homs bereikt. Israël is erin geslaagd om, nog voor ze ingezet werden, veel van deze raketten te vernietigen door Syrië gedurende de negen jaar die de oorlog al duurt, honderden keren aan te vallen.



Nieuw aan dit Iraanse bezoek zijn de diverse boodschappen aan alle betrokken partijen..Ten eerste is de ondertekening van de militaire overeenkomst een rechtstreekse boodschap aan Israël dat Syrië nu bereid is om represailles te nemen tegen elke toekomstige aanval en schending van de Syrische soevereiniteit. President Assad heeft, om vele redenen, jarenlang geweigerd een nieuw front tegen Israël te openen.

Moskou vertrouwt op de “As van het Verzet” en rekent op zijn steun op vele gebieden, maar deelt niet alle doelstellingen ervan. Maar wanneer Rusland de VS wil ergeren, levert het gesofisticeerde wapens aan Syrië en Iran en gebruikt het zijn vetorecht bij de Verenigde Naties tegen elke door de VS voorgestelde resolutie die de “As van het Verzet” schaadt. De Russische houding veranderde vooral nadat president Dmitri Medvedev in 2012 de NAVO toestemming had gegeven om Libië te bombarderen en te vernietigen.

Iran vertelde president Assad dat de Caesar’s Law “verre van een echte probleem is voor Syrië als het een juweel aan zijn grens, Israël, heeft. De aanwezigheid van de Israëli’s aan uw grenzen stelt u in staat om te doen wat u wilt en alles op te leggen wat u wilt”. Iran bedoelt dat Israël afhankelijk is van de EU en de VS. Daarom zouden sancties niet lang kunnen duren als Syrië bij de volgende schending van de Syrische soevereiniteit ernstig met precisieraketten zou gaan dreigen. De aanwezigheid van Israël kan daarom niet langer worden gezien als een vloek maar als een zegen; de Israëlische dreiging kan worden omgezet in een kans om druk uit te oefenen op de internationale gemeenschap.

De Syrisch-Iraanse bijeenkomst was inderdaad strategisch, en heeft in vele belangrijke opzichten een duidelijk signaal uitgedragen. De Amerikaanse hongerstrategie die aan Iran, Syrië en Libanon, de belangrijkste onderdelen van de “As van het Verzet”, wordt opgelegd, zorgt er meer dan ooit voor dat de bevolking zich bij de “As van het Verzet” aansluit. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de fouten van de Amerikaanse regering, haar onvoorwaardelijke steun aan Israël en de intimidatie van haar bondgenoten. Het is het begin van een nieuw, dynamischer Midden-Oosten, waar de sancties als onderdeel van de door de VS gevoerde “zachte oorlog”, zwaarder gaan wegen, maar waar de slachtoffers hun eigen voorwaarde opleggen.

Vertaald door Francis J.

Copyright © https://ejmagnier.com 2020

