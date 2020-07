VS/Israël meeting: Wanneer wordt het antwoord van Hezbollah verwacht?

Door Elijah J. Magnier: @ejmalrai

De laatste keer dat de Amerikaanse voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, generaal Mark Milley, Israël bezocht, was kort voor generaal-majoor Qassim Soleimani op de luchthaven van Bagdad werd vermoord. Enkele dagen geleden bezocht diezelfde generaal Milley Israël en had er een oonderhoud met minister van Defensie Benny Gantz, stafchef Aviv Kochavi, en Mossad-directeur Yossi Cohen. Het bezoek in het kader van “de confrontatie met Iran en zijn bondgenoten in het Midden-Oosten, met name de dreiging van de Libanese Hezbollah”,dat enkele uren duurde, kan een “warmere” zomer aankondigen.

De onderwerpen waren Iran, maar ook de gevaarlijke escalatie tussen Hezbollah en Israël. Israël heeft zijn troepen langs de Libanese grens teruggetrokken en tanks en artilleriebrigades ingezet. Moet dit verstaan worden als intimidatie of is het voorzorg? Of bereiden de VS en Israël zich voor om een oorlog te ontketenen en de ‘Rules of Engagement’ te veranderen? Zijn dit defensieve of offensieve maatregelen? En wanneer zal Hezbollah reageren door een doelwit binnen de IDF te selecteren om te doden?

Maandag 27 juli opende Israël het vuur op een verdachte beweging in de bezette Shebaa-boerderijen die het gevolg bleek te zijn van de angst en de overmaat aan veiligheidsprocedures van de Israëlische ingezette troepen langs de Libanese grens. Het is onvermijdelijk dat een nerveus leger dat wacht om aangevallen te worden, in de wetenschap dat deze regering de verliezen zal accepteren en de bladzijde zal omslaan, op een onbestaande vijand zal schieten. Hezbollah zei “Israël schiet op een denkbeeldige vijand en zal verantwoordelijk worden gehouden voor het beschadigen van een Libanees huis tijdens de Israëlische artillerie bombardementen op Libanees grondgebied, veroorzaakt door de angst voor een Hezbollah’s vergelding”. Hezbollah beëindigde zijn communiqué aan Israël met de woorden: “Wacht op de straf”.

Hoe pijnlijk het incident ook was, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vroeg dat ‘alle ministers zouden moeten vermijden om enige informatie over de gebeurtenis vrij te geven”. Benjamin Netanyahu verklaarde ook dat hij “Libanon en Syrië verantwoordelijk zou houden voor elke aanval”, en dat hij “klaar is om te reageren als er soldaten worden geraakt”.

Minister van Inlichtingendiensten Eli Cohen zei: “Elke actie die onze soevereiniteit schendt, zal een sterke reactie krijgen. We raden onze vijanden aan ons niet op de proef te stellen.”De Israëlische stafchef Kochavi bezocht de grens met Libanon en vertelde de commandanten van de 91e Brigade (versterkt met de Golani Brigade), die zich voorbereidden op een mogelijke vergeldingsoperatie , dat “de spanningen de komende dagen zullen aanhouden en dat Hezbollah zal reageren voor Eid al-Adha” dat door moslims op donderdagavond 30 juli 2020 gevierd wordt.Wat Kochavi vertelde is echter slechts speculatie: in feite ligt de beslissing om te reageren in handen van Hezbollah, niet

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Door een boodschap te sturen via UNIFIL heeft Israël niet alleen de superioriteit van Hezbollah erkend, maar ook dat het de balans van afschrikking definitief en waarschijnlijk voorgoed heeft verloren. Israël gaf toe dat het niet in staat was om zijn eigen ‘Rules of Engagement’ op te leggen en dat het onderworpen is aan het evenwicht van de angst die Hezbollah oplegt. De Israëlische intensivering van vluchten van drones en gevechtsvliegtuigen is een psychologische poging om Hezbollah te ontmoedigen om ‘comfortabel’ toe te slaan, en om te voorkomen dat het te heet wordt op de frontlinie. Met tientallen jaren ervaring is de bron echter van mening dat “wanneer de beslissing wordt genomen om een Israëlisch doelwit te raken, al deze Israëlische maatregelen zullen worden genegeerd.” V

Voorlopig heeft Hezbollah echter besloten… te zwijgen.“



Vertaald door Francis J.

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...