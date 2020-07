Møte mellom USA og Israel: Når forventes Hizbollah-svaret?

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Den siste gangen som den amerikanske koordinatoren for de felles stabssjefene, general Mark Milley, besøkte Israel var kort tid før attentatet mot generalmajor Qassim Soleimani på Bagdad flyplass. General Milley besøkte Israel for noen dager siden og møtte forsvarsminister Benny Gantz, stabssjef Aviv Kochavi og Mossad-direktør Yossi Cohen. Besøket, som varte i noen timer i sammenheng med “å konfrontere Iran og landets allierte i Midtøsten, særlig trusselen fra libanesiske Hizbollah”, kunngjør muligens en “varmere” sommer.

Temaene var Iran, men også farlig opptrapping mellom Hizbollah og Israel. Israel har fjernet styrker langs de libanesiske grensene og utplassert stridsvogner og artilleribrigader. Er dette en farlig handling eller rene forhåndsregler? Forbereder USA og Israel seg på å initiere en krig og endre engasjementsreglene? Er dette defensive eller krenkende tiltak? Og når vil Hizbollah svare ved å velge et IDF-mål for å drepe?

Mandag åpnet Israel ild mot det de oppfattet som bevegelser i de okkuperte Shebaa-gårdene, noe som viste seg å skyldes stor nervøsitet og overdrevne sikkerhetsprosedyrer fra de israelske troppene som er utplasserte langs grensene. Det er uunngåelig for en nervøs hær som venter på å bli angrepet, vel vitende om at denne regjeringen vil akseptere tapene og gå videre, å skyte mot en ikke-eksisterende fiende. Hezbollah sa: “Israel skyter mot en tenkt fiende og vil bli holdt ansvarlige for å ha skadet et libanesisk hus under den israelske artilleribombingen på libanesisk territorium, utløst av frykt for en gjengjeldelse av Hizbollah”. Hizbollah avsluttet sin kommunikasjon og sa til Israel: “Vent på straffen”.

Uansett hvor pinlig hendelsen er, ba den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu om at “alle ministre bør unngå å gi ut informasjon om hendelsen”. Netanyahu uttalte også at han ville holde “Libanon og Syria ansvarlige for ethvert angrep”, og at han er “klar til å svare hvis soldater blir rammet. ” Etterretningsminister Eli Cohen sa: “Alle handlinger som bryter vår suverenitet vil bli møtt med en sterk respons. Vi anbefaler våre fiender om ikke å teste oss.” Den israelske stabssjefen Kochavi besøkte grensen til Libanon og fortalte befalshaverne for den 91. Brigade, forberedt på en mulig gjengjeldelsesoperasjon (forsterket av Golan-Brigaden), at “spenningene vil fortsette de kommende dagene; Hizbollah vil svare før Eid al- Adha, “feiret av muslimer på torsdag.

Kochavis ord er bare spekulasjoner: beslutningen om å svare hviler faktisk i Hizbollahs hender, ikke Israel. Stabssjefen prøver å berolige israelske soldater med at kriseberedskapen, hvor soldatene gjemmer seg i kasernene, ikke vil vare lenge.

Ifølge en velinformert kilde vil ikke Hizbollahs svar følge Kochavis timing – og dermed

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Ved å sende en melding gjennom UNIFIL, anerkjente Israel ikke bare overlegenheten til Hizbollah, men at de definitivt har mistet evnen til avskrekkingsbalanse, sannsynligvis på permanent basis. Israel innrømmet at de ikke var i stand til å innføre egne regler for engasjement / stridsregler, og blir istedet utsatt for avskrekkingsbalansen som Hezbollah påla. Den israelske intensiveringen av flygninger med droner og krigsfly er en psykologisk innsats for å få Hizbollah til å angripe “komfortabelt” og unngå å varme opp frontlinjen. Kilden vurderer imidlertid fra flere tiårs erfaring at “når beslutningen tas for å nå et israelsk mål, vil alle disse israelske tiltakene bli sett bort fra.”



Foreløpig har Hizbollah besluttet … å tie.

Advertisements Advertisements Advertisements

Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...