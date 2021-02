Siria no encabeza la lista de prioridades de Biden

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

construyendo una base que desafía a la base estadounidense-turca de Incirlik, con capacidad de cinco mil soldados y cincuenta bombas nucleares, como parte de las reservas de la OTAN, para contrarrestar un hipotético ataque ruso en caso de desatarse una guerra nuclear. Rusia considera que Siria se ha convertido en el frente avanzado contra la OTAN, su ventana al Mediterráneo y el estado anfitrión de la base naval rusa más importante en Oriente Medio.

El ex presidente Trump ordenó la retirada de gran parte de las fuerzas estadounidenses de varias zonas del noreste de Siria, en las gobernaciones de Hasaka, Deir Ez-Zor y Raqqa. Asimismo, dejó un espacio que permitió que la policía militar rusa y el ejército sirio desplegaran fuerzas en un número más significativo en esas mismas provincias, y controlaran múltiples posiciones a lo largo de la frontera con Turquía. Biden ya no puede obtener el control total de estas provincias ante el avance ruso-sirio, y debe dejar el noreste de Siria en manos de Rusia y del ejército sirio. Es posible que mantener la situación como está sea la mejor opción para la nueva administración. De lo contrario, si el presidente estadounidense ordena que las fuerzas estadounidenses se retiren de todas las zonas ocupadas en Siria, se le acusará de dejar el país en manos de Rusia, el enemigo acérrimo de Estados Unidos, de destruir el equilibrio entre las superpotencias y de socavar los intereses estadounidenses en el Levante.

En cuanto a la cuestión kurda, Biden no puede dejar simplemente a los kurdos a merced de Turquía para que sean considerados y perseguidos como terroristas, debido a la presión israelí, a la influencia de la presión del lobby kurdo en Estados Unidos, y al apoyo que recibe la causa kurda en Occidente. Las YPG sirias – financiadas y armadas por Estados Unidos y algunos estados europeos – son la rama siria del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el cual figura en las listas europeas y estadounidenses de organizaciones terroristas (por supuesto, en la de Turquía también).

Hasta el momento, Estados Unidos está impidiendo que los kurdos negocien con el gobierno de Damasco la entrega de vuelta de las provincias al gobierno. Bajo petición estadounidense, los kurdos entregarían antes la ciudad de Afrin a Turquía antes que al gobierno sirio. Estados Unidos tendría así una compensación para que Turquía pudiera mantener el control de Afrin e Idlib para dividir Siria. Esto apaciguaría a los turcos, cuyos líderes no aprecian la protección estadounidense de los kurdos. Estados Unidos también quería que Rusia siguiera bajo presión en un país que está lejos de estar unido bajo un solo gobierno en Damasco. Permitir que Turquía ocupe Idlib y Afrin, y que los kurdos controlen los principales recursos petroleros y agrícolas del país ha supuesto una importante presión negativa para la reconstrucción y la prosperidad de Siria tras diez años de guerra.

La administración de Biden se verá sometida a una presión enorme si el presidente decide normalizar la relación con el presidente Assad. Esto haría inútil que las fuerzas estadounidenses permanecieran allí. Además, Biden sería duramente atacado por la mayoría de los belicistas occidentales (y todos aquellos que han invertido grandes esfuerzos en derribar a Assad y cambiar el régimen, fracasando en última instancia) si recupera los contactos positivos con Assad. Por lo tanto, la opción de Biden de abandonar a los kurdos no está sobre la mesa.

En lo que respecta a la presencia iraní, Israel y Estados Unidos no desean que Irán permanezca en Siria, pero no tienen las herramientas para obligar a las fuerzas aliadas de Irán y a los asesores militares iraníes a marcharse. Rusia no ha convencido a Assad de esta opción porque el presidente sirio confía en su relación con Irán. Precisamente, confía en Irán más que en cualquier otro país. Teherán no ha impuesto nada al presidente sirio, quien es plenamente consciente de que el destino de ambos países está unido. Por lo tanto, prefiere mantener sus opciones abiertas. No se espera que Biden cambie su posición en Siria y no puede prever ningún escenario que conduzca a la retirada iraní del Levante, a menos, por supuesto, que Estados Unidos también se retire simultáneamente. Aun así, la influencia iraní en Siria no cambiará, con o sin la presencia de asesores militares iraníes en el país.

En cuanto a Turquía, la relación con Estados Unidos no tiene nada que envidiar. Biden desea que Ankara retire los misiles rusos S-400. No obstante, no puede imponer ningún cambio en la relación turco-rusa, puesto que ésta ha alcanzado un nivel avanzado de cooperación. Hay un aumento significativo del comercio y del intercambio turístico, seguido de la construcción de la línea de gas Turkstream que se extiende desde Anapa, en la costa rusa, hasta Turquía y Bulgaria y Serbia. En Siria, el presidente Recep Erdogan – quien dirige el segundo país más poderoso de la OTAN – quiere que Estados Unidos deje de apoyar a los kurdos sirios. Al presidente turco le gustaría que el presidente Biden sacara a sus soldados de Siria y entregara el noreste del país a Turquía, para acabar con los kurdos y poder anexionar parte de Siria a su país, como intenta hacerlo con Idlid y Afrin. Sin embargo, Biden no puede complacer a Erdogan de esta manera.

Como podemos ver, no hay opciones doradas para la administración del presidente Joe Biden. Se espera que mantenga en gran medida el régimen de sanciones trumpistas, bajo la “Ley (de castigo colectivo) de Protección Civil de César “, aunque estas pesen duramente sobre la población siria. El presidente estadounidense esperará a que la situación cambie de una u otra manera para mejorar la posición de Siria en Estados Unidos. Sin embargo, las elecciones presidenciales sirias se acercan y, naturalmente, Assad no se derrumbará en los próximos meses o años. Es él quien ha permanecido en su puesto – durante diez años – a pesar de esta devastadora guerra en la que han participado muchos países occidentales y árabes. Lo que cambiaría dr´ásticamente las reglas de juego sería que EE.UU. se viera obligado a abandonar Irak y Siria, lo cuál podría suceder bajo esta administración.