La Russie achète 1 000 drones de l’Iran et augmente le niveau de coopération stratégique

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

L’Iran et la Russie ont accru le niveau de leur coopération stratégique dans divers domaines, l’espace étant le plus récent, lorsqu’une fusée russe a mis en orbite un satellite iranien depuis le site de lancement russe au Kazakhstan. L’Iran en profitera sans doute pour renouveler sa banque d’objectifs et identifier davantage de cibles liées à ses ennemis basés au Moyen-Orient, principalement les bases militaires américaines et Israël. En outre, la Russie a signé un contrat avec l’Iran pour l’achat de 1 000 drones après la livraison, par l’Iran, de quelques avions et d’un simulateur sur lequel des officiers russes se sont entraînés. Les premiers drones ont été utilisés avec succès en Ukraine. Cet achat de drones à l’Iran par une superpuissance est sans précédent. Téhéran y voit là une reconnaissance de son industrie militaire perfectionnée et efficace, réalisée malgré 43 ans de sanctions américaines contre la République islamique.

La Russie n’a pas consacré suffisamment d’attention et d’investissements à l’industrie des drones pendant la dernière décennie. Moscou s’était plutôt concentré sur la mise au point de missiles hypersoniques, qui ont réussi à atteindre un niveau opérationnel à ce chapitre avant les États-Unis. L’intérêt de la Russie pour le développement militaire portait surtout sur les missiles stratégiques à ogive nucléaire, alors qu’en réalité, les drones sont devenus nécessaires pour chaque armée. L’Iran a également mis au point des missiles à longue portée et de précision capables d’atteindre une distance de 2 000 km, qui ont d’ailleurs été utilisés avec succès en Irak et en Syrie contre différentes cibles. Cependant, comme nous pouvons le constater, Téhéran s’est également employé à développer son industrie des drones de manière intensive. Téhéran a utilisé cette technologie en Syrie et l’a cédée à ses alliés au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen, en plus de transférer son savoir-faire aux Palestiniens de Gaza.

Selon des sources bien informées en Iran, « l’achat de drones par une superpuissance comme la Russie est une indication importante qui confirme la qualité du développement de l’industrie iranienne, qui a réussi à produire les drones les plus avancés tels que le Shahid 129, qui peut voler pendant plus de 24 heures. C’est ce qui a attiré la Russie, notamment pour l’utiliser dans sa guerre en Ukraine ».

