Bruxelles, di Elijah J. Magnier:

Dopo l’incontro tra Iran e Arabia Saudita in Cina e il loro accordo per il ripristino delle relazioni diplomatiche e per la de-escalation in Medio Oriente, il Medio Oriente si trova di fronte a una nuova sfida per resettare il passato e aprire una nuova pagina nelle relazioni tra le nazioni. La pace o la distensione nella regione sono possibili se gli accordi si traducono in un approccio positivo, seguito da passi e misure pratiche per costruire la fiducia e ridurre le tensioni di lunga data. Il ruolo di garante della Cina è stato una sorpresa da non sottovalutare quando l’Arabia Saudita ha scelto Pechino, confermando ciò che era evidente all’Iran: gli Stati Uniti non sono più un valido mediatore di pace.

Come superpotenza fidata, la Cina è stata il culmine di sforzi prolungati da parte di sauditi e iraniani, che si erano incontrati otto volte negli ultimi anni in Iraq e Oman. Ma il cambiamento verso un entusiasmo saudita positivo è dovuto al fatto che il confronto con l’Iran non è più un’opzione praticabile e realistica, e la stabilità è essenziale per i piani sauditi per il futuro. Inoltre, le conseguenze della guerra russo-statunitense sul suolo ucraino hanno accelerato drasticamente il riavvicinamento saudita-iraniano.

Per molti anni, l’Arabia Saudita ha cercato di destabilizzare l’Iran, soprattutto attraverso il suo coinvolgimento nei conflitti regionali e il sostegno ai gruppi di opposizione all’interno del Paese. Tutto è iniziato quando Saddam Hussein ha dichiarato guerra all’Iran, finanziato dall’Occidente e da molti Stati del Golfo ricchi di petrolio, tra cui l’Arabia Saudita. Dopo la fine della guerra, l’Arabia Saudita si è concentrata sul cambiamento del sistema di governo iraniano e ha sostenuto gli sforzi degli Stati Uniti. Nel 2008, il principe ereditario Abdullah ha esortato gli americani a “tagliare la testa del serpente”, riferendosi all’Iran. Uno dei modi principali in cui l’Arabia Saudita ha cercato di contrastare l’influenza iraniana è stato il coinvolgimento nei conflitti in Libano, Iraq, Siria, Yemen e Palestina.

In Libano, la crisi è iniziata nel 2005 dopo l’assassinio dell’ex primo ministro Rafik Hariri. Il primo ministro sunnita filo-saudita, Fouad Siniora, ha chiesto il disarmo di Hezbollah, ma il gruppo si è rifiutato, sostenendo che le sue armi erano necessarie per la difesa del Libano contro Israele. Nel maggio 2008, la crisi ha raggiunto l’apice quando il governo ha deciso di chiudere la rete di telecomunicazioni privata di Hezbollah, che il gruppo utilizzava a fini militari per eludere la sorveglianza israeliana e occidentale e individuare la posizione delle sue unità. La mossa è stata vista come una sfida diretta alla sicurezza di Hezbollah e alla sua lotta contro l’occupante israeliano. Nella capitale Beirut sono scoppiati scontri tra Hezbollah e le forze filo-saudite, che non sono riuscite ad avere la meglio nel conflitto. Pochi anni dopo essere salito al potere, il principe ereditario Mohamad Bin Salman ha smesso di finanziare i gruppi sunniti libanesi dopo aver speso 13 miliardi di dollari nel tentativo fallito di sconfiggere Hezbollah, uno dei più forti alleati organici dell’Iran.

Dopo l’invasione statunitense del 2003, l’Arabia Saudita ha anche fornito sostegno finanziario a gruppi di insorti, tra cui Al-Qaeda in Iraq, poi noto come Stato Islamico (ISIS – Daesh). Questi gruppi sono stati responsabili di attacchi contro le forze di sicurezza irachene e i civili sciiti, sunniti e curdi. L’Arabia Saudita ha creato gravi tensioni tra i due Paesi e ha contribuito all’instabilità regionale. La portata e l’impatto di questo sostegno sono stati devastanti. Nel 2007, le forze armate statunitensi hanno pubblicato un rapporto che accusava l’Arabia Saudita e altri Stati del Golfo di fornire sostegno finanziario e materiale ai militanti sunniti per destabilizzare il governo iracheno e minare l’influenza dell’Iran nella regione.

Dall’inizio del conflitto siriano, nel 2011, l’Arabia Saudita ha sostenuto anche diversi gruppi di opposizione, tra cui gruppi islamisti e jihadisti. Questi gruppi sono stati coinvolti in alcuni dei più intensi combattimenti nella contesa e sono responsabili di numerose atrocità contro i civili. Uno degli effetti più significativi del sostegno dell’Arabia Saudita ai jihadisti in Siria è stato il rafforzamento di gruppi estremisti come Jabhat al-Nusra e ISIS. Questi gruppi hanno beneficiato del sostegno saudita sotto forma di finanziamenti, armi e addestramento, che ha permesso loro di guadagnare terreno ed espandere la propria influenza in Siria.

Il sostegno dell’Arabia Saudita ai jihadisti in Siria ha anche contribuito alla frammentazione dell’opposizione, in quanto i diversi gruppi si sono contesi le risorse e il sostegno dei sostenitori stranieri musulmani e occidentali. Ciò ha reso più difficile trovare una soluzione negoziata al conflitto e ha prolungato la violenza e la sofferenza del popolo siriano. Il sostegno dell’Arabia Saudita ai jihadisti in Siria ha implicazioni più ampie per la stabilità e la sicurezza regionale. L’ascesa dei gruppi estremisti in Siria ha contribuito alla diffusione del terrorismo e dell’instabilità e ha alimentato le tensioni settarie tra musulmani sunniti e sciiti.

Nel 2015, l’Arabia Saudita ha guidato una coalizione di Stati arabi che combatte gli Houthi Ansar Allah nello Yemen. Il conflitto ha portato a una delle peggiori crisi umanitarie della storia, con migliaia di vittime civili e distruzione diffusa.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...