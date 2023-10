La strategia israelo-americana a Gaza: Un impossibile perseguimento di obiettivi comuni?

Di Elijah J. Magnier:

L’incessante bombardamento israeliano di Gaza City continua senza sosta, attirando l’attenzione del mondo, soprattutto delle nazioni occidentali che storicamente hanno sostenuto Israele. Questo sostegno continua nonostante le violazioni dei diritti umani contro i palestinesi musulmani e cristiani e le violazioni percepite delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. In effetti, le azioni di Israele vanno oltre la guerra e suggeriscono motivazioni di pulizia etnica e di punizione collettiva contro la popolazione civile di Gaza. L’assertività di Israele nelle sue operazioni deriva dalla fiducia nel sostegno incrollabile dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti. Questo sostegno consente a Israele di colpire le infrastrutture civili, compresi i luoghi di culto, le scuole, gli ospedali e i centri commerciali, senza ripercussioni internazionali. Mentre un’invasione di terra della città assediata è stata inizialmente ritardata a causa delle ‘condizioni meteorologiche’, i rapporti successivi hanno indicato che gli Stati Uniti stavano esortando Israele a trattenersi, forse per affinare le strategie per ‘sconfiggere Hamas’, come hanno dichiarato alcuni funzionari. La domanda è se gli sforzi congiunti dell’alleanza israelo-americana possano davvero raggiungere i loro obiettivi comuni nella regione.

L’atteggiamento dell’Occidente, e in particolare degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, è stato e continua ad essere un fattore significativo nel conflitto in corso. Storicamente, gli Stati Uniti hanno fornito a Israele aiuti militari, copertura diplomatica e sostegno politico. Questa alleanza è radicata in interessi strategici condivisi, legami storici e obiettivi geopolitici reciproci. Tuttavia, questo sostegno incrollabile è stato spesso criticato dagli osservatori internazionali che ritengono che incoraggi Israele ad agire senza temere ripercussioni globali, in particolare nel bombardamento indiscriminato di Gaza negli ultimi 15 anni. Le uccisioni israeliane dei palestinesi in Cisgiordania sono tutt’altro che da sottovalutare.

In effetti, l’attuale conflitto ha esacerbato la crisi umanitaria a Gaza. Colpendo obiettivi infrastrutturali come ospedali, scuole e servizi pubblici, la popolazione civile si trova ad affrontare un massacro collettivo e condizioni umanitarie terribili. Le agenzie internazionali hanno lanciato l’allarme sul potenziale di un disastro umanitario su larga scala se il conflitto dovesse continuare, poiché Israele ha fissato un obiettivo impegnativo per la sua operazione militare.

L’obiettivo dichiarato dai funzionari israeliani di ‘sconfiggere Hamas’ ed ‘eliminare tutti i palestinesi’ è complesso. Molti palestinesi vedono Hamas come un movimento di resistenza contro l’occupazione israeliana. La sfida per l’alleanza israelo-americana è come neutralizzare la minaccia rappresentata da Hamas senza alienarsi ulteriormente i civili palestinesi o il mondo arabo in generale, che si sta ribellando ai doppi standard dell’Occidente e al sostegno incondizionato a Israele. Ma le sfide per raggiungere questo obiettivo sono notevoli:

La popolazione civile: Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo, con 2,3 milioni di persone che vivono in meno di 360 chilometri quadrati. Qualsiasi operazione militare rischia di provocare un elevato numero di vittime civili, con conseguente condanna internazionale e possibili ripercussioni legali. Implicazioni geopolitiche: Un’operazione su larga scala a Gaza potrebbe avere implicazioni regionali più ampie, coinvolgendo potenzialmente altri attori e inasprendo il conflitto. I gruppi di resistenza in Libano, Iraq e Yemen sono già coinvolti. Preoccupazioni per la rioccupazione: Se Hamas viene rimosso dal potere, c’è la questione di chi governerà Gaza. Un vuoto di potere potrebbe portare ad un’ulteriore instabilità o all’ascesa di gruppi più radicali determinati a resistere all’occupante. L’opinione pubblica: L’opinione pubblica gioca un ruolo fondamentale in Israele e negli Stati Uniti. Operazioni militari prolungate con un alto numero di vittime civili possono portare a contraccolpi interni e internazionali. Il governo di estrema destra di Benyamin Netanyahu sta già affrontando severe critiche interne e internazionali.

