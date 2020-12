Hoe vergelijkbaar zijn de Amerikaanse sancties tegen Venezuela en het Midden-Oosten?

Venezuela, Caracas. – Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Venezuela is voor de verkiezingen van zondag gemobiliseerd om 277 parlementsleden uit 14.400 kandidaten van 107 partijen, groepen en onafhankelijken te verkiezen. De Amerikaanse regering en de leiders van de Europese gemeenschap hebben de resultaten van de verkiezingen – die nog niet zijn doorgegaan – al verworpen en veroordeeld. Dat komt omdat president Nicholas Maduro en zijn fractie naar verwachting zullen winnen: ze hebben een gegarandeerde overwinning dankzij de steun die ze van de bevolking krijgen.

Washington beschuldigt Maduro ervan dat hij doet alsof er verkiezingen worden gehouden. Het is zich er niet van bewust dat het eigen huis breekbaar als glas is en bij de laatste verkiezingen ernstig beschadigd. President Donald Trump noemt het “nep” en dat hij de winnaar is, ook al zijn in het land de resultaten van alle staten bekend gemaakt,en Joe Biden gewonnen heeft (en Trump dus verloren). Voor Venezuela, zoals ongetwijfeld voor vele anderen, zijn Trump of Biden twee kanten van dezelfde medialle. Daarom verwacht Venezuela geen opheffing van de sancties die door de Trump-administratie zijn opgelegd. Die regering genoot ervan allerlei sancties over de hele wereld op te leggen tegen degenen die weigerden zich te onderwerpen aan haar en Israël’s wil. Natuurlijk ligt Venezuela in de achtertuin van de VS en elke vorm van rebellie tegen de wil van de VS is onaanvaardbaar. Rebellie betekent hier dat men niet gehoorzaamt of loyaal is aan Uncle Sam.

Wat de Amerikaanse regering met Venezuela heeft gedaan, is een voorbeeld van de praktijk die al decennialang wordt toegepast op de rest van de wereld en in het bijzonder op het Midden-Oosten (Iran, Syrië en Libanon). Zo worden er illegale sancties opgelegd aan Venezuela voor olie, tankers, banken, reserveonderdelen, medische benodigdheden, voedsel en aan individuele personen en allerlei soorten koopwaar. De Venezolaanse activa voor de verkoop van olie zijn geblokkeerd door de VS en het Venezolaanse goud is geblokkeerd door het Verenigd Koninkrijk. Die activa werden opnieuw illegaal toegewezen om Juan Guaidó te steunen, waarvan het Westen besloot dat de Democratie hem tot “de niet-verkozen president van Venezuela” moest benoemen.

Parlementsvoorzitter Juan Guaidó: de VS en 50 andere Europese en niet-Europese landen besloten – onder druk van Washington – hem uit te roepen tot “niet-demoocratisch verkozen president” van het land – omdat hij “de gehoorzame jongen van het Westen” is. Zoals het geval is met de “Mujahideen Khalq” organisatie in Iran en de investering die Washington in Libanon heeft gedaan (tien miljard dollar) om “Hezbollah” te ondermijnen en te verslaan door binnenlandse onrust te zaaien. De VS zullen niet aarzelen om een “elektronisch leger” op te richten en de Venezolaanse tegenstanders van het regime te dwingen om mensen van alle rangen en standen aan te vallen en te hersenspoelen.Guaidó ging zelfs zover dat hij een gewapende interventie van de VS in zijn land verlangde. Dat zijn de Amerikaanse complotten die al tientallen jaren worden gebruikt. De andereoptie zou een burgeroorlog kunnen zijn (zoals in Libanon). De VS beschuldigen Venezuela ervan een bastion van corruptie te zijn, waarbij ze vergeten dat corruptie in Libanon, Irak en de monarchieën en presidenten uit het M van de VS Maar waarom zouden we zo ver gaan om

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...