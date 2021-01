Movimentos defensivos ou preparação para a guerra com o Irã?

Elijah J. Magnier:

Trad: Alan Dantas

Os EUA decidiram instalar os Sistemas Israelenses de Mísseis Interceptadores Iron Dome, adquiridos em 2019, nos países da Europa Oriental e também nos países do Golfo onde o Comando Central dos EUA (CENTCOM) opera e estabeleceu bases militares operacionais. Esta etapa coincide com a decisão dos EUA de que Israel se junte ao CENTCOM (com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia, Iraque, Egito, Sudão, Afeganistão, Kuwait, Qatar, Omã, Paquistão e outros) após a normalização das relações comerciais e diplomáticas entre vários países árabes e islâmicos e Tel Aviv.

O Irã considera a transferência das atividades operacionais israelenses do EUCOM para o CENTCOM um movimento agressivo que permite a Israel utilizar todas as bases militares dos EUA implantadas em torno da “República Islâmica”. O Irã acredita que a decisão de implantar o Iron Dome israelense pode ser um passo em direção a um possível ataque militar preventivo contra o Irã. Ataques a alvos seletivos no Irã são possíveis se os EUA retornarem incondicionalmente ao acordo nuclear. Israel também poderia atacar o Irã se o presidente Joe Biden retardar um possível retorno ao acordo nuclear e não conseguir levantar todas as sanções impostas ao Irã. O país persa responderia então, primeiro aumentando seu enriquecimento de urânio, se retirando dos tratados, impedindo o acesso dos inspetores às suas instalações nucleares e aumentando o número e a qualidade de suas centrífugas. Este movimento iraniano esperado cruzaria as linhas vermelhas de Israel. O Oriente Médio está caminhando para a guerra ou estes movimentos são, em última instância, defensivos?

Um tomador de decisão iraniano disse: “O Irã não tem a intenção de atacar nenhum alvo americano ou israelense desde que não iniciem uma guerra ou não atinjam alvos específicos no Irã”. O parlamento iraquiano decidiu pela retirada de todas as forças estrangeiras, portanto não há necessidade de vingança pelo assassinato do brigadeiro general Qassem Soleimani em Bagdá, em janeiro de 2020. O bombardeio (iraniano) da base norte-americana em Ayn al-Assad, no Iraque, foi nossa resposta. No entanto, soubemos como Israel se juntou às bases militares do CENTCOM em torno do Irã, onde mísseis de interceptação israelenses serão instalados em muitos países do Oriente Médio. Por que os EUA posicionariam esses mísseis se não por medo de um bombardeio iraniano? E por que o Irã bombardearia as bases norte-americanas e Israel a menos que estas mostrem a intenção de bombardear o Irã primeiro? Os EUA e os israelenses planejam atingir as instalações nucleares, pensando que podem destruir nossas capacidades? Eles não podem”, disse a fonte.

“O Irã mostrou ter centenas de lançadores de mísseis subterrâneos estratégicos e silos. Esta capacidade foi demonstrada durante manobras recentes com o objetivo de criar dissuasão e convencer nossos inimigos a evitar atingir o Irã. Como milhares de mísseis estão espalhados por todo o nosso território, é impossível para os EUA e Israel destruir a todos. Portanto, o Irã pode absorver um primeiro impacto que não conseguirá paralisar nossa capacidade de mísseis, retaliar contra todas as bases militares dos EUA espalhadas pela Ásia Ocidental, e atingir o coração de Israel. O Iron Dome mostrou que pode interceptar um grande número de mísseis, o que significa que poucos mísseis passarão, o que é bom o suficiente quando esses mísseis carregam uma ogiva destruidora. Mas o sistema de interceptação israelense pode fazer muito pouco quando inundado por vários mísseis lançados simultaneamente de locais diferentes”, confirmou o tomador de decisão iraniano.

O Irã pode ter suas apreensões, mas esse não é o único cenário (pessimista) que o Oriente Médio pode ter que enfrentar no futuro. E se a preocupação iraniana estiver correta, o risco de caminhar para uma escalada mais séria é real. Entretanto, é incerto se a nova administração Biden está se preparando para uma nova guerra no Oriente Médio. Biden tem muitas prioridades, a começar pela tarefa de unificação interna dos EUA, os danos causados pela COVID, os problemas com a China, a Rússia e o restabelecimento de uma relação positiva com seus aliados. Esta é pelo menos a primeira parte da programação deste ano, incluindo o início das negociações com o Irã e a presença das forças dos EUA no Iraque. Esta é uma agenda pesada, na qual o Irã ocupa apenas um pequeno lugar em uma agenda muito movimentada. Há outras preocupações, como a Turquia, Síria e América Latina, é claro. Mas todas estas e outras questões podem ser menos prioritárias para a nova administração.

Entretanto, há muitas indicações que justificam o alarme iraniano, desde o aviso israelense (o Chefe de Gabinete de Israel Aviv Kochavi) até a intenção da nova administração de não voltar ao acordo nuclear assinado por Barack Obama em 2015 sem mais modificações. De fato, o Secretário de Defesa Lloyd Austin e o Secretário de Relações Exteriores Antony Blinken expressaram claramente que o comportamento do Irã no Oriente Médio é perigoso e que Biden não está com pressa para um acordo nuclear. O governo dos EUA parece acreditar que o acordo nuclear precisa ser renegociado envolvendo parceiros do Oriente Médio e abordando o programa de mísseis iranianos e os aliados do Irã. Estes são os pontos exatos que o Irã rejeita categoricamente; eles já foram rejeitados durante as negociações com Obama antes de 2015. O Irã quer que os EUA levantem primeiro as duras sanções impostas por Trump, e não concordará em “negociar sob fogo” (sob sanções).

É importante que o Ocidente ouça o que o líder da revolução Sayyed Ali Khamenei disse: O Irã não tem pressa em concluir o acordo nuclear, mas quer que todas as sanções sejam levantadas. Ele não negociará nenhuma questão adicional e não desistirá de seus amigos e de seu dever de apoiá-los.

Assim, parece claro que Biden não está correndo para o acordo nuclear e não levantará todas as sanções até o dia 21 de fevereiro. O Irã estabeleceu esta data como um prazo a ser cumprido pelos EUA. Após esta data, a menos que as sanções sejam levantadas, o parlamento se comprometeu a avançar aumentando o enriquecimento de urânio em até 20% e suspendendo sua implementação voluntária do Protocolo Adicional ao Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), a menos que as sanções sejam levantadas. É altamente improvável que Biden se curve para o ultimato iraniano, para evitar parecer fraco. Entretanto, o Presidente dos EUA poderia eventualmente levantar algumas das sanções impostas por seu antecessor (Donald Trump) para mostrar alguma boa vontade e pedir mais tempo para analisar o acordo nuclear iraniano, sob o pretexto de que as prioridades internas exigiam este atraso e que era necessário tempo para explorar o próximo passo em direção ao Irã.

O resultado final é que os EUA precisam consultar seus aliados do Oriente Médio. Entretanto, qualquer abordagem branda dos EUA em relação ao Irã causará sério alarme em Israel e nos países do Golfo, principalmente na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Muitos países europeus também solicitaram uma renegociação para incluir o programa de mísseis iranianos, particularmente os mísseis balísticos com um alcance superior a 2000 km. No entanto, a Europa não é uma preocupação real porque por muito tempo não demonstrou sua própria política independente.

Uma guerra imediata ou um ataque contra as posições do Irã é, portanto, muito improvável num futuro próximo, porque os elementos para ela ainda não estão no lugar. Entretanto, se os EUA atrasarem o abrandamento das sanções, não há dúvida de que o Irã caminhará para aumentar sua capacidade nuclear e outras medidas relacionadas. Isto elevará o nível de tensão no Oriente Médio.

Há também outra possibilidade: Israel e alguns dos países do Golfo gostariam de permanecer como uma frente sólida para evitar que Biden implemente o acordo nuclear como ele está e levantar todas as sanções sobre o Irã. Ao aderir ao CENTCOM e ter o Iron Dome implantada no Oriente Médio, Israel e os países do Golfo que normalizaram seu relacionamento funcionariam através de uma única sala operacional. Isto obrigaria Biden a ouvir atentamente seus receios e levar em conta seus pedidos, especialmente se os países do Golfo adotarem a ideia de uma “OTAN árabe” proposta pela administração Trump. A tensão entre a Arábia Saudita e o Qatar foi aliviada, o que remove um dos principais obstáculos para formar a OTAN árabe, se sua formação ainda estiver na mesa.

Com o Iron Dome ao redor do Irã, Israel tem a possibilidade de interceptar um grande número de mísseis iranianos antes que eles cheguem a Tel Aviv em caso de guerra. Entretanto, o Irã está longe de estar sozinho em qualquer guerra futura. Seus aliados no Líbano, Iêmen, Síria e Iraque foram fornecidos com mísseis de precisão, apesar dos múltiplos ataques israelenses na Síria e nas fronteiras iraqui-sírias e outras partes do Levante para destruir alguns dos armazéns dos mísseis. Mesmo a colaboração entre Israel e os EUA em uma sala operacional não impedirá que o Hezbollah, o aliado mais forte do Irã, inunde Israel com suas centenas de milhares de mísseis e atinja milhares de alvos preparados em seu banco de objetivos.

Entretanto, o Irã decidiu adotar outra abordagem em relação à Arábia Saudita para contrariar o movimento EUA-Israelense. Tanto os pragmáticos iranianos quanto os adeptos da linha dura compreendem o perigo potencial dos movimentos EUA-Israelenses e gostariam de ver o fim de sua animosidade com os sauditas. Lançou, principalmente através do Kuwait, mas também através de Omã, Qatar e Rússia, uma iniciativa para abrir uma brecha no impasse e defender um diálogo direto para garantir a segurança do Golfo Pérsico e enfrentar os temores sauditas sobre as intenções do Irã na região. Entretanto, os sauditas acreditam erroneamente que os iranianos estão pedindo o diálogo porque se espera que a Arábia Saudita faça parte das negociações do acordo nuclear. Os sauditas informaram aos mediadores que o Irã deveria primeiro deixar de apoiar seus aliados no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. Para o Irã, o pedido saudita é inaceitável porque significaria o abandono de seus aliados.

O Irã acredita que os EUA não permitirão que a Arábia Saudita conduza um diálogo construtivo e direto com o Irã. Os sauditas são os primeiros e mais generosos consumidores de armas dos EUA no mundo, e o fim da animosidade saudita-iraniana significaria maus negócios para os EUA e o fim da justificativa para muitas bases militares dos EUA no Oriente Médio. Portanto, uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita está longe de ser madura e é pouco provável que aconteça nos próximos anos.

O Comando Central dos EUA está expandindo sua capacidade operacional na Arábia Saudita para “mover forças em qualquer cenário de conflito armado com o Irã” e explorar “o porto industrial de Yanbu, na parte ocidental da península Arábica e do Mar Vermelho”.

O Irã acredita – de acordo com a fonte – que “os americanos convenceram os sauditas de que o Golfo Pérsico é uma área altamente volátil e perigosa para operar por causa dos planos de expansão do Irã”. Portanto, não é surpreendente ver os EUA expandindo sua presença na Arábia Saudita e bloqueando qualquer tentativa para que os países da região resolvam seus problemas sozinhos. O Irã já testou seus drones armados e mísseis balísticos até 2000 km. Isso não significa que paramos; nossos objetivos finais envolvem a produção de armas defensivas para chegar muito mais longe. Como os americanos, também temos nosso possível cenário de guerra para cobrir todas as áreas onde nossos inimigos podem estar baseados”, concluiu a fonte.

Somente o Presidente Biden pode tomar uma decisão firme, independentemente do que seus aliados e administração sugerem. Infelizmente, poucos sinais positivos estão emanando do Oriente Médio. Biden diz que ele é um sionista. Tem apoiado Israel nos últimos 50 anos e repete incessantemente que apoia a segurança de Israel, um termo muito elástico que significa fechar os olhos para muitos dos atos de Israel, enquanto oferece total apoio dos EUA. No entanto, o relacionamento Obama-Netanyahu não foi tão bom nos últimos anos do mandato do (antigo) presidente. Será que Biden conseguirá reduzir a tensão e satisfazer o Irã, Israel e a Arábia Saudita? Será que ele levantaria todas as sanções (teoricamente) como Obama fez, e assinaria o acordo nuclear como está, sem modificações? Pode ser muito cedo para dizer, mas as indicações até agora não são nada promissoras.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...