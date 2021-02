Syrien steht nicht auf Bidens Prioritätenliste

Von Elijah J. Magnier:

Translated by: C.H.H.

Es ist unwahrscheinlich, dass Präsident Joe Biden Syrien auf seine Prioritätenliste setzen wird, und zwar aus dem einfachen Grund, dass bisher keine der vorgestellten Lösungen den Interessen der USA entspricht. Folglich ist zu erwarten, dass die US-Truppen, die den Nordosten Syriens und den Al-Tanf-Übergang zwischen dem Irak und Syrien besetzen, sowie alle anderen Maßnahmen zumindest im ersten Jahr der Biden-Administration unverändert bleiben. Es ist also wahrscheinlich, dass die Biden-Administration von den von Donald Trump verhängten US-Sanktionen profitieren wird, ohne wesentliche Änderungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die USA weiterhin lokale Dynamiken falsch einschätzen, Konfrontationen und Teilungen zwischen den Bevölkerungen innerhalb eines Landes fördern und an ihrem Irrglauben festhalten werden, dass sie mit harten Sanktionen Regime verändern können.

Es gibt in der Tat wichtige Überlegungen, die die USA prüfen müssen, bevor sie einen Schritt in Richtung einer Änderung des Status und der Politik gegenüber Syrien unternehmen. Die USA berücksichtigen in erster Linie israelische Interessen und Israels nationale Sicherheit in der Levante. Israel legt großen Wert darauf, dass die US-Streitkräfte den Nordosten Syriens und die al-Tanf-Kreuzung besetzt halten, um den Fluss von Logistik und Handel zwischen Beirut, Damaskus, Bagdad und Teheran zu verzögern oder zu verhindern. Ihre Hilfstruppen, die syrischen Streitkräfte und die Verbündeten des Iran übernahmen jedoch die Kontrolle über den nördlichen Übergang Albu Kamal. Dieser Schachzug wurde vom iranischen General Qassem Soleimani (der im Januar 2020 von den USA in Bagdad ermordet wurde) zur großen Überraschung und zum Unwillen der US-Streitkräfte in die Wege geleitet – und verdarb Israel die Feier der US-Kontrolle über den Hauptkommunikationsübergang zwischen Irak und Syrien in al-Tanf.

Die Präsenz der US-Streitkräfte in Syrien bietet moralische, nachrichtendienstliche und militärische Unterstützung für Israel. Es behauptet, dass es seit Beginn des Krieges im Jahr 2011 mehr als tausend Angriffe auf mehrere syrische Standorte durchgeführt hat. Israel verlässt sich auf die US-Streitkräfte in der Nähe (ungeachtet der US-Stützpunkte in Israel), um Syrien einzuschüchtern und zu verhindern, dass dessen Führer wegen der wiederholten Verstöße Abschreckung einsetzt. Die US-Präsenz kann dazu dienen, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad dazu zu bewegen, sorgfältig zu überlegen, bevor er sich auf einen Vergeltungsschlag einlässt oder Dutzende von iranischen Präzisionsraketen, die er erhalten hat, gegen Israel abschießt. Bislang hat Israels Verletzung der Souveränität und Sicherheit Syriens wenig gekostet. Das Fehlen einer verhältnismäßigen Antwort von Assad könnte nur noch mehr kontinuierliche israelische Angriffe erzeugen. Der syrische Präsident entschied sich, nicht dem zu folgen, was die Hisbollah im Libanon tat, deren Bedrohung Israels den Rückzug ihrer Armee für sechs Monate – sie ist immer noch unsichtbar entlang der Grenzen – von den Grenzen des Libanon aus Angst vor der Tötung eines ihrer Soldaten, wie vom Generalsekretär Sayyed Hassan Nasrallah versprochen.

Daher wird Israel alles daran setzen, seinen vollen Einfluss auf die Biden-Administration auszuüben, um den Abzug der US-Truppen aus Syrien zu verhindern. Dies wird für das laufende Jahr keine Änderungen an der aktuellen Situation bewirken, und es ist in der Tat schwierig für die USA, den irakisch-syrischen Grenzübergang zu verlassen.Der zweite Grund ist, dass Joe Biden Russland als einen Widersacher betrachtet. Tatsächlich hat Präsident Wladimir Putin den Ausbau des syrischen Flughafens Hmeimim angeordnet, der unter russischem Kommando und Verwaltung in der westsyrischen Provinz betrieben

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. wird – um strategische Bomber mit Atombomben zu beherbergen. Das bedeutet, dass Russland einen Stützpunkt baut, der den US-amerikanisch-türkischen Stützpunkt in Incirlik herausfordert, der fünftausend US-Soldaten und fünfzig Atombomben als Teil der NATO-Reserven beherbergt, um im Falle eines Atomkrieges einen russischen Gegenschlag zu führen. Russland ist der Ansicht, dass Syrien die vorgeschobene Front gegen die NATO, ihr Fenster zum Mittelmeer und die wesentliche russische Marinebasis im Nahen Osten geworden ist. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ordnete den Rückzug eines großen Teils seiner Streitkräfte aus mehreren Gebieten im Nordosten Syriens in den Gouvernements Hasaka, Deir Ez-Zor und Raqqa an. Außerdem machte er Platz dafür, dass die russische Militärpolizei und die syrische Armee in diesen Provinzen in größerem Umfang Kräfte einsetzen und mehrere Positionen entlang der syrischen Grenze zur Türkei kontrollieren können. Folglich ist Biden nicht mehr in der Lage, die volle Kontrolle über diese Provinzen vor dem russisch-syrischen Vorstoß zu erlangen und muss den Nordosten Syriens Russland und der syrischen Armee überlassen. Die Situation so zu belassen, wie sie ist, könnte daher die beste Option für die neue Administration sein. Andernfalls wird der US-Präsident, wenn er den US-Streitkräften den Abzug aus allen besetzten Gebieten in Syrien befiehlt, beschuldigt werden, das Land Russland, einem Widersacher Amerikas, zu überlassen und für die Zerstörung des Gleichgewichts zwischen den Supermächten und die Untergrabung der US-Interessen in der Levante verantwortlich zu sein. Was die kurdische Option betrifft, so kann Biden unter dem Druck Israels und dem Einfluss der kurdischen Lobby in den USA sowie der Unterstützung, die die kurdische Sache im Westen genießt, die Kurden nicht einfach der Willkür der Türkei überlassen, damit sie als Terroristen eingestuft und verfolgt werden. Die syrischen YPG – finanziert und bewaffnet von den USA und einigen europäischen Staaten – sind der syrische Ableger der PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, die auf der europäisch-amerikanischen Terrorliste (und der der Türkei) steht. Bislang verhindern die USA, dass diese Kurden mit der Regierung in Damaskus über die Rückgabe der Provinzen an den Staat verhandeln. Auf Wunsch der Amerikaner würden die Kurden die Stadt Afrin lieber der Türkei überlassen, anstatt sie an die syrische Regierung zu liefern. Die USA wollten eine Entschädigung für die Türkei, damit sie den direkten Zugang von Afrin und Idlib zur Teilung Syriens behalten kann. Dies würde die Türken besänftigen, deren Führer den US-Schutz für die Kurden nicht zu schätzen wissen. Die USA wollten auch, dass Russland in einem Land unter Druck bleibt, das weit davon entfernt ist, unter einer Regierung in Damaskus geeint zu sein. Der Türkei zu erlauben, Idlib und Afrin zu besetzen und den Kurden zu erlauben, die wichtigsten Öl- und Landwirtschaftsressourcen des Landes zu kontrollieren, hat den Wiederaufbau und den Wohlstand Syriens nach zehn Jahren Krieg erheblich beeinträchtigt. Die Biden-Administration wird unter enormen Druck geraten, wenn sich Präsident Biden für eine Normalisierung der Beziehungen zu Präsident Assad entscheidet. Dies würde es für seine Streitkräfte sinnlos machen, dort zu bleiben. Außerdem würde Biden von den meisten westlichen Kriegstreibern (die über Jahre hinweg große Anstrengungen unternommen haben, um Assad zu stürzen und das Regime zu ändern, aber gescheitert sind) scharf angegriffen werden, wenn er wieder positive Kontakte zu Assad aufnimmt. Daher steht Bidens Entscheidung, die Kurden im Stich zu lassen, nicht zur Debatte. Was die iranische Präsenz betrifft, so wünschen Israel und Amerika nicht, dass der Iran in Syrien bleibt, aber sie haben nicht die Mittel, um die verbündeten iranischen Streitkräfte und die iranischen Militärberater zum Abzug zu zwingen. Russland hat Assad nicht von dieser Option überzeugt, weil der syrische Präsident auf seine Beziehung zum Iran vertraut, und er vertraut dem Iran mehr als jedem anderen Land. Teheran hat dem syrischen Präsidenten nichts aufgezwungen, denn er weiß, dass das Schicksal der beiden Länder miteinander verbunden ist. Daher zieht er es vor, sich seine Optionen offen zu halten. Es ist also nicht zu erwarten, dass Biden seine Position in Syrien ändert, und er kann sich kein Szenario vorstellen, das zu einem iranischen Rückzug aus der Levante führt – es sei denn, die USA ziehen sich auch gleichzeitig zurück. Dennoch wird sich der iranische Einfluss in Syrien nicht ändern, mit oder ohne die Anwesenheit iranischer Militärberater. Was die Türkei betrifft, so sind die Beziehungen der USA nicht zu beneiden. Biden würde es begrüßen, wenn Ankara die russischen S-400-Raketen abziehen würde. Er kann jedoch keine Veränderung der türkisch-russischen Beziehungen erzwingen, da diese ein fortgeschrittenes Niveau der Zusammenarbeit erreicht haben. Es gibt eine deutliche Zunahme des Handels und des touristischen Austauschs, gefolgt vom Bau der Turkstream-Gasleitung, die von Anapa an der russischen Küste in die Türkei und nach Bulgarien und Serbien führt. In Syrien will Präsident Recep Erdogan, der das zweitmächtigste Land in der NATO führt, dass die USA ihre Unterstützung für die syrischen Kurden einstellen. Der türkische Präsident möchte, dass Präsident Biden seine Soldaten aus Syrien abzieht und den Nordosten an die Türkei übergibt, um die Kurden zu erledigen und einen Teil Syriens an sein Land angliedern zu können – so wie er es mit Idlib und Afrin getan hat. Das ist es, was Biden im Moment nicht tun kann. Für die Administration von Präsident Joe Biden gibt es keine großen Optionen. Es wird erwartet, dass sie die Sanktionen, die auf der syrischen Bevölkerung lasten, beibehält und von den Trumpistischen (Donald Trump) Sanktionen, dem “CaesarCivilian Protection (punishment) Act“, profitiert. Der US-Präsident wird hoffen, dass sich die Situation auf die eine oder andere Weise verschiebt, um die Position der USA in Syrien zu verbessern. Allerdings sind die syrischen Präsidentschaftswahlen näher gerückt, und natürlich wird Assad in den kommenden Monaten oder Jahren nicht stürzen. Er ist derjenige, der trotz des verheerenden Krieges, an dem sich viele westliche und arabische Länder beteiligt haben, in seiner Position geblieben ist – zehn Jahre lang. Der ernsthafte Game-Changer wäre, wenn die USA gezwungen wären, den Irak und Syrien zu verlassen, vielleicht ein realistisches Ergebnis für die Zukunft unter eben dieser Biden-Administration. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...