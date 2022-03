Sancties tegen Rusland brengen de wereld aan het wankelen, ook het Westen, dat ze heeft opgelegd

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

“We kunnen Russisch gas niet van de ene dag op de andere vervangen,” kondigde Duitsland aan, gevolgd door Frankrijk om te bevestigen dat “zijn voorraad gas niet genoeg zal zijn als Rusland stopt met leveren aan ons.” Hongarije aarzelde niet om te onthullen dat “zijn economie en lokale munt zullen instorten als er energiegerelateerde sancties aan Rusland worden opgelegd.” Finland bevestigde dat het acht jaar nodig heeft om zich te ontdoen van Russisch gas, waarvan Europa 43% van zijn jaarlijkse behoefte importeert via de “Northern Stream I”- en de “Yamal”-leidingen. Het Russische gas stroomt immers op zijn totale capaciteit en doorkruist Wit-Rusland, Polen en Oekraïne, die ondanks de aanhoudende oorlog nog steeds Russisch gas krijgen.

Het is geen exacte wetenschap om te begrijpen waarom Europa opeenvolgende stappen heeft ondernomen om sancties op te leggen aan zijn belangrijkste Russische economische partner op energiegebied. Maar het meest getroffen door hun eigen sancties zijn de Europese staten, vooral nadat de gasprijzen het viervoudige van hun oorspronkelijke prijs bereikten (4000 dollar per duizend kubieke meter) en de olieprijzen omhoogschoten tot 139 dollar, om in een later stadium te dalen tot 131 dollar. Amerika, de grootste importeur van Russische olie, wordt net als Europa en de rest van de wereld zwaar getroffen door de sancties tegen Rusland.De VS hebben echter besloten de sanctie toe te passen op de Russische olie en alle olieprodukten die het importeert, in het volle besef dat de energieprijs onbetaalbaar zal worden voor een groot deel van de wereldbevolking. De prijs kan oplopen tot meer dan 200 dollar per vat, een prijs die de kosten van levensonderhoud over de hele planeet zou beïnvloeden. President Biden heeft publiekelijk erkend dat de oorlog in Oekraïne “ons allen” zal treffen.

Het zal geen verbazing wekken dat de VS de belangrijkste aanjager van sancties zijn, omdat zij de oorlog via Oekraïne voeren en het land sinds voor en tijdens de oorlog van wapens hebben voorzien. De VS drongen er bij hun westerse bondgenoten op aan om hun voorbeeld te volgen en Rusland collectieve sancties op te leggen die in de eerste plaats de bondgenoten van de VS schade berokkenden. Sinds 2014 en tot op heden hebben de VS-sancties tegen Rusland het aantal van 5532 bereikt, waaronder bedrijven, instellingen en personen, zonder dat de VS hierdoor hun capaciteiten of hun plannen Rusland hebben geschaad.

Verschillende landen zoals China, India, Iran, Pakistan en andere Afrikaanse en Aziatische staten hebben het Amerikaanse dictaat echter verworpen en zich niet aangesloten bij de collectieve anti-Ruslandcampagne. Dit werd tot uitdrukking gebracht door de Pakistaanse premier Imran Khan toen hij een brief ontving van het hoofd van westerse diplomatieke missies waarin hem werd gevraagd Rusland te veroordelen in zijn oorlog tegen Oekraïne. Hij antwoordde: “Denken jullie dat wij jullie slaven zijn en dat we alles zullen doen wat jullie vragen?”

Tot nu toe hebben de VS en Europa vooral bijgedragen aan de financiering van de Russische oorlog tegen Oekraïne, omdat zij 14 miljard dollar per maand betalen voor Russische olie en gas. Amerika klopte op Venezolaanse deuren na een jarenlange boycot en zijn illegale “erkenning ” van Juan Guaido als president-in-ballingschap in plaats van de officieel verkozen president Nicolas Maduro.De Venezolaanse president ontving een Amerikaanse afgezant met het verzoek om de olieproductie terug te brengen naar zijn totale capaciteit om aan de VS te leveren en zijn zes raffinaderijen te herstellen die Washington decennialang heeft gesanctioneerd (zijn reserveonderdelen). Iran herstelde een raffinaderij en bracht deze weer in bedrijf voor binnenlands gebruik, waardoor Venezuela een klein deel van zijn olieoverschot kon uitvoeren.

Venezuela aarzelt echter om op de wens van de VS in te gaan en stelt zijn voorwaarden. De belangrijkste verzoeken zijn het opheffen van alle sancties, het erkennen van de Venezolaanse soevereiniteit en het normaliseren van de betrekkingen voordat er andere stappen worden ondernomen. Dit betekent zeker niet dat Caracas de VS zal sparen en zijn behoefte aan olie zal compenseren en Rusland, waarmee het diepgaande en langdurige economische en veiligheidsovereenkomsten heeft gesloten, de rug zal toekeren.

De VS gingen naar Iran om het nucleaire akkoord te bespoedigen. Toch werden we geconfronteerd met de Russische muur, met het verzoek om schriftelijke toestemming voor de voortzetting van de militair-economische samenwerking tussen Moskou en Teheran. Dit wijst op de reactie van Iran op Rusland door de VS niet te laten afhangen van Iraanse olie in plaats van Russische. Zouden Venezuela en Iran een reddingslijn geven aan de Amerikaanse regering, die de twee volkeren jarenlang sancties heeft opgelegd, terwijl Rusland hen met zijn capaciteiten heeft geholpen?

De olieprijs bedroeg in maart 2020 ongeveer 16 dollar per vat. De afgelopen dagen heeft hij de $140 muur geraakt, en morgen zal de prijs stijgen als gevolg van de Amerikaanse oliesancties. Moskou zal de VS-sancties op de olie-import compenseren door de olieprijs wereldwijd te verhogen. De Amerikaanse oliesancties zullen zeker geen einde maken aan de oorlog in Oekraïne, in tegenstelling tot het effect van een neutraliteitsovereenkomst tussen Kiev en Moskou.

Iran en Venezuela zullen hun olieoverschotten en -reserves zeker niet verkopen om de prijs te doen dalen en de VS te helpen met hun doelstellingen, wanneer zij zeer weinig olie kunnen verkopen tegen een zeer hoge prijs en Biden in verlegenheid kunnen brengen terwijl hij Rusland bijstaat. Zaken en politiek komen niet altijd overeen, maar de tijd zal leren hoe de VS erin slagen de olieprijs terug te brengen tot zijn gemiddelde niveau.

Wat de andere westerse sancties betreft, zijn er verschillende problemen waarvan de gevolgen waarop het Westen misschien niet is voorbereid wanneer het op een economische oorlog tegen Rusland aanstuurt. De nikkelprijs kende zijn hoogste eendagsstijging van ongeveer 60% als gevolg van de bezorgdheid van de markt over het bevoorradingstekort van Rusland, ‘s werelds op twee na grootste producent van nikkel, een metaal dat wordt gebruikt in technologieën en batterijen. De staalprijs volgde toen in Europa bezorgdheid ontstond over het voortduren van de oorlog in Oekraïne.

Bovendien zal de Russische burgerluchtvaartsector worden getroffen, maar die heeft een aantal voordelen achter de hand. Honderden vliegtuigen die Rusland van het Westen heeft geleased, zullen niet snel naar hun eigenaars terugkeren als gevolg van de sancties en de sluiting van het Europese en Russische luchtruim. Rusland zegt dat zijn vliegtuigen zullen blijven vliegen binnen het Russische continent en naar de landen van Azië en Afrika. Rusland zei dat het het recht heeft om de lease in Russische roebels te betalen, of deze vliegtuigen zullen worden beschouwd als compensatie voor het verlies dat de nationale Aeroflot-maatschappij zal treffen. Vóór de sancties bedroeg de jaarlijkse winst van Aeroflot ongeveer 491 miljard dollar. Vanaf vandaag, 8 maart, zijn alle vluchten van Moskou naar Europa en vice versa geannuleerd. De Europese maatschappijen die eigenaar zijn van de vliegtuigen zullen hun activa niet terugkrijgen als gevolg van de sancties en het voornemen van Rusland om ze in Rusland te houden.

De Centrale Bank van Rusland zal een beroep gaan doen op haar interne financiële berichtensysteem (FMS) van het SPSF-systeem als alternatief kanaal voor de internationale elektronische financiële berichten van de VS (SWIFT). Slechts enkele Russische banken werden aan sancties onderworpen en mochten het SWIFT-systeem niet gebruiken omdat het Westen dit systeem nodig heeft om miljarden euro’s vooruit te betalen voor de prijs van olie en gas.

PAYPAL, VISA, AMERICAN EXPRESS en MASTER CARD hebben hun financiële transacties met Rusland opgeschort. Moskou gaf de voorkeur aan het Chinese UNION PAY-systeem als alternatief, dat in 180 landen over de hele wereld actief is. Voor plaatselijke transacties zullen creditcards worden gebruikt die gebruik maken van een ander systeem, MIR genaamd.

Ongetwijfeld is er sprake van massale emigratie van Amerikaanse en Europese bedrijven uit Rusland, hetgeen zowel Rusland als het Westen schade zal berokkenen. Het lijdt echter geen twijfel dat de sancties tegen Rusland ook hard zijn voor het westen. Als Rusland zijn energie bewapent, zal dit Hiroshima-achtige gevolgen hebben, waarbij de prijzen van brandstof en gas zullen stijgen tot een niveau dat nooit eerder in crises uit het verleden is gezien.

Moskou is echter voorbereid op de economische oorlog. Rusland beschikt over kasreserves ter waarde van 632 miljard dollar in euro (32,3 procent), yuan (13,1 procent), goud (21,7 procent) en dollar (16,4 procent). 450 miljard dollar bevindt zich in Rusland en China en andere bedragen in Frankrijk, Griekenland, Duitsland, de VS en het VK.

De gevolgen van de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn ongetwijfeld een scharniermoment dat een belangrijke ommekeer in de geschiedenis betekent. Rusland zal zich wenden tot zijn eerste bondgenoot, China, dat wereldwijd over de meest kritieke monetaire en ontwikkelingsreserves beschikt. Het zal ook zijn toevlucht nemen tot Pakistan, India, China en Iran voor handel en industriële uitwisseling en andere Centraal-Aziatische landen om de economische en commerciële uitwisselingen voort te zetten.

Rusland heeft de sancties en de devaluatie van de munt in 1998 omzeild. Het werd niet getroffen door de Europese en Amerikaanse crisis in 2008, en het heeft de economische aardbevingen waarvan de repercussies vandaag vooral in het Westen te horen zijn, doorstaan. De zware sancties zullen echter niet zonder ernstige gevolgen blijven, en de ongekende anti-Russische mediacampagne heeft haar hoogste niveau bereikt. Het zal het moreel van de Russische bevolking aantasten.

Het Westen heeft toen het op Rusland schoot in zijn eigen voet geschoten: Europese functionarissen willen dat er snel een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. De hele wereld vreest echter deze oorlog met zijn economische en militaire repercussies en hoopt dat hij uiteindelijk zal eindigen aan de grenzen van Oekraïne. President Poetin is echter vastbesloten Oekraïne tot onderwerping te brengen, ongeacht de gevolgen. Van de Russische president wordt niet verwacht dat hij zich terugtrekt tenzij Oekraïne eerst het vereiste akkoord ondertekent. Bij officiële internationale besprekingen met het Westen moet Moskou zijn zorg over de uitbreiding van de NAVO in er rekening gehouden worden met de zorg van Moskou over de uitbreiding van de NAVO en duidelijkheid verschaft worden over zijn toekomstige bedoelingen ten aanzien van Rusland.

