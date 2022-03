Hat die russische Armee in der Ukraine versagt, und zu welchem Preis wird sie ihren Krieg gewinnen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Die vorherrschende und überwältigende Erzählung westlicher Analysten behauptet das “Scheitern” der russischen Militärpläne in der Ukraine. Diese Analysten schreiben so selbstbewusst, als gehörten sie zu den militärischen Adjutanten von Präsident Wladimir Putin und seien persönlich anwesend gewesen, um die Kriegspläne bis ins kleinste Detail zu überblicken. Es ist offensichtlich, dass der Mainstream die Informationsplattform dominiert und die Unterstützung der sozialen Medien genießt – Medien, die ihre Regeln geändert haben, um der Gewalt im Zusammenhang mit der Tötung russischer Soldaten und der Präsidenten Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko aus Weißrussland Rechnung zu tragen. Aber ist diese immer lautere Stimme der Mainstream-Medien ein Gradmesser für deren Wahrheit? Warum dauert es so lange, bis Russland den Krieg beendet? Liegt der Vorteil nicht mehr bei Russland?

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Präsident Putin mit den mächtigen westlichen Ländern (allen voran den USA) anlegt und ihnen auf dem Schlachtfeld gegenübertritt. Das indirekte Gefecht zwischen Russland und den USA hatte zuvor in Syrien stattgefunden, wobei sich die Medien bei der Ankunft der russischen Streitkräfte in Syrien über diese lustig machten. Mehrere Journalisten berichteten, dass “Teile der russischen Marine auf See Teile verloren haben, bevor sie den syrischen Hafen von Tartus und Latakia erreichten” und dass “die alten russischen SU-Jets nicht starten können”.

Einige Monate später wendete Russland das Blatt zugunsten der Zentralregierung in Damaskus und erzürnte damit sowohl die Mainstream-Medien als auch die führenden Politiker des Westens. Sie hatten viel Geld in die Förderung und Schaffung eines gescheiterten Staates in Syrien investiert. Die Ausbildungsprogramme der USA und der NATO in Jordanien und der Türkei sowie die westlichen Kriegszentralen waren alle an der Planung und Durchführung des “Krieges” gegen Russland beteiligt. Westliche Länder schickten tonnenweise Waffenlieferungen an die Dschihadisten in Syrien, erreichten aber ihre Ziele nicht. Der heutige Konflikt in der Ukraine hat Ähnlichkeiten mit dem gestrigen Krieg in Syrien.

Moskau erklärte der Ukraine am 24. Februar den Krieg und nannte ihn aus rechtlichen Gründen eine “Sonderoperation”. Am ersten Tag zerstörte die russische Armee 90 % der ukrainischen militärischen Kapazitäten, und am zweiten Tag erreichte sie am Antonov-Flughafen den Stadtrand der Hauptstadt Kiew.

Dies geschah 2003 im Irak nicht: Amerika, Großbritannien und die “machtvollen” westlichen Verbündeten brauchten drei Wochen, um die Hauptstadt Bagdad zu erreichen. Im Gegensatz zur Ukraine unterstützte kein Land den irakischen Präsidenten Saddam Hussein, und die Iraker waren froh, dass er abgesetzt wurde. Die Sanktionen hatten Saddam über ein Jahrzehnt lang geschwächt: Kein Land des Nahen Ostens unterstützte ihn, und viele Iraker begrüßten die Besatzer in den ersten Monaten.

In der Ukraine ist das Narrativ ein anderes. Die westlichen Medien haben “vergessen”, wie die Hauptstadt Bagdad mit Dutzenden von Tomahawk-Raketen bombardiert wurde, wie jede irakische Stadt, bevor die US-amerikanischen und verbündeten Armeen dort einmarschierten. Auch die afghanische Hauptstadt Kabul wurde vor dem Einmarsch der US-Armee schwer bombardiert. In den ersten beiden Wochen des russischen Krieges wurde Kiew von einer einzigen Präzisionsrakete getroffen, die den Turm des Fernsehsenders zerstörte. In der dritten Woche wurde die Hauptstadt von mehreren Raketen getroffen, deren Anzahl jedoch immer noch gering ist.

Abgesehen von den mächtigen und einflussreichen westlichen Medien hat niemand gesagt, dass es Moskaus Plan war, in ein oder zwei Tagen oder einer oder zwei Wochen in die Kiewer Hauptstadt einzudringen. Auch nach dem 21. Tag des Krieges ist das nicht der russische Plan. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ukraine nach Russland das mächtigste Land der ehemaligen Sowjetunion ist. Ihre Fläche ist größer als die von Syrien und Irak zusammen oder von Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Außerdem wies Präsident Barack Obama 2015 die US-Streitkräfte und die NATO an, mit der Ausbildung ukrainischer Truppen zu beginnen, die an mehreren Militärmanövern teilnahmen. Im Grunde wurde die ukrainische Armee von der NATO für die Konfrontation mit Russland ausgerüstet und ausgebildet. Die Ukraine verfügte 2014 über 120.000 Soldaten und gab 1,9 Milliarden Dollar für ihren Verteidigungshaushalt aus, was 1,57 % des BIP entspricht. Mit den finanziellen und militärischen Plänen der USA stiegen diese Zahlen in die Höhe, um die ukrainische Armee für einen Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland zu unterstützen und vorzubereiten. Im Jahr 2022 zählte das ukrainische Militär 363.000 Mann, und Präsident Wolodymyr Zelenskij unterzeichnete einen Erlass zur Aufstockung der Streitkräfte um weitere 100.000 Mann. Die USA haben die ukrainische Armee sehr großzügig finanziert und zwischen 2015 und 2021 mehr als 2,6 Mrd. USD investiert, davon 1 Mrd. USD für Waffenlieferungen während des Krieges und weitere Milliarden in der Zukunft. In den vergangenen Jahren haben die USA die ukrainische Wirtschaft jedoch nicht

