Qu’est-ce qui donne à la Russie le droit d’occuper l’Ukraine ou tout autre pays ?

Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a décidé d’envahir l’Ukraine, violant ainsi les lois internationales qui interdisent, en principe, l’empiètement sur les frontières des États, l’invasion ou l’ingérence dans leurs affaires intérieures. Celles-ci sont stipulées par les lois internationales et les résolutions des Nations unies, représentant le principal organe international qui autorise ou empêche les ingérences extérieures et les conflits entre États. Mais pourquoi le président russe Vladimir Poutine a-t-il décidé d’envahir l’Ukraine sans tenir compte des lois internationales et des principes des Nations unies acceptés par tous les États ?

En droit international, le principe de non-ingérence comprend l’interdiction de la menace ou de l’usage de la force contre l’intégrité ou l’indépendance territoriale ou le vol des ressources d’un autre pays, comme le stipule l’article 4/2 de la Charte. Ce principe stipule la non-ingérence dans les affaires intérieures sous la forme d’une dictature ou avec l’élément de coercition, ce qui est classé comme “ingérence interdite” comme le précise la Cour internationale de justice (1986, p. 108, paragraphe 205). Cependant, l’ingérence extérieure pour utiliser la force ou arrêter le conflit n’est pas interdite si elle obtient le consentement des pays hôtes.

L’article 15 du Pacte de la Société des Nations et la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États du monde en 1933 ont jeté les bases “de l’interdiction d’interférer avec la liberté, la souveraineté, les affaires intérieures ou les opérations des gouvernements des États en dehors de leurs frontières.” Un protocole y a été ajouté en 1936 pour élargir la réglementation qui défend l’indépendance de la décision de l’État de protéger les frontières et les choix politiques intérieurs et internationaux.

En 1965, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Assemblée des Nations unies a affirmé, dans sa résolution 2131, l’inadmissibilité de l’ingérence dans les affaires intérieures des États. Le principe de non-ingérence implique le droit pour tout État souverain de gérer ses affaires sans ingérence extérieure d’aucune sorte, apparente ou cachée. Elle a également affirmé le respect de l’intégrité politique et l’inadmissibilité pour les diplomates de s’ingérer dans l’État qui soutient leur accréditation, d’interférer avec les partis politiques et leurs activités, d’influencer les élections ou les candidats, ou de chercher à renverser le régime en place.

Il existe donc bien des lois internationales qui sont censées régir et organiser le monde afin que la loi de la jungle ne prévale pas. Chaque pays a des lois qui imposent le respect à tous ses habitants pour éviter le chaos, le meurtre et le vol. L’incapacité à protéger l’État ou à assurer la sécurité des citoyens sera définie comme un État défaillant. L’incapacité à imposer des lois universelles applicables à tous les États entraînera une hégémonie unilatérale, l’intimidation des États plus faibles, le vol des ressources naturelles de pays souverains, des agressions illégales et un ordre international défaillant.

Le monde est-il régi par des lois égales pour tous les États ?

En 1948, Israël a été responsable de l’exode de centaines de milliers de Palestiniens, de la destruction de leurs maisons (cela continue jusqu’à aujourd’hui), de l’arrestation et de la torture d’enfants (160) et de mineurs et du meurtre aveugle de civils. Depuis 2000, Israël a arrêté au moins 19 000 mineurs palestiniens âgés de 10 à 18 ans.

Israël a mené plusieurs guerres sur Gaza, avec le soutien total des États-Unis pour son action, sous le regard et la réaction impuissante des dirigeants mondiaux et sans aucune responsabilité. Les Nations unies ont émis (entre 1946 et 2019) plus de 174 résolutions concernant la Palestine, qui n’ont jamais été respectées.

En 1949, l’agent de la CIA Stephen Meyadi, aidé du colonel syrien Hussein al-Zaim, a organisé un coup d’État militairecontre le gouvernement élu dirigé par Shukri al-Quwatli, violant ainsi la charte de l’ONU approuvée par toutes les Nations unies.

En 1953, l’Iran a élu un premier ministre, Muhammad Mossadegh, qui a nationalisé les actifs pétroliers de l’Anglo-Persian Oil Company. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont accepté de mener à bien un coup d’État organisé avec succès par la CIA contre le premier ministre démocratiquement élu, à la demande du président américain Dwight Eisenhower. Il s’agissait d’une violation manifeste de la Charte des Nations unies et du droit d’un État démocratique à élire son dirigeant sans intervention étrangère.

En 1954, selon les documents de l’US Nation Security Archive, les services de renseignement américains CIA ont soutenu illégalement le coup d’État contre le président guatémaltèque Jacobo Arbenz parce que ses réformes agraires menaçaient les intérêts de la société américaine UNITED FRUIT Company. La CIA a préparé et entraîné des forces paramilitaires locales pour le coup d’État, et l’US Navy a encerclé la côte guatémaltèque.

En 1955, les États-Unis ont envoyé leur armée au Vietnam sans déclarer officiellement la guerre ni discuter de leurs plans et intentions aux Nations unies. Le président américain a utilisé ses pouvoirs plus de 125 fois sans en référer au Congrès. À cela s’ajoute la guerre de Corée, au cours de laquelle 142 000 soldats américains ont été tués ou blessés (1950-1953).

En 1958, l’Amérique a accepté un coup d’État illégal contre le président égyptien Gamal Abdel Nasser et le président syrien Adel al-Shishakli. En 1960, l’Amérique et la Belgique ont chassé du pouvoir le premier premier ministre légalement élu du Congo, Patrice Lumumba. Lumumba a été capturé et tué avec l’aide de la CIA. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux n’étaient pas prêts à laisser les Africains exercer un contrôle effectif sur les matières premières stratégiques.

En 1961, la CIA a soutenu le meurtre du président de la République dominicaine, Rafael Leonidas Trujillo Molina. En 1963, l’Amérique soutient le coup d’État contre le dirigeant sud-vietnamien Ngo Dinh Diem. En 1964, la CIA a soutenu le remplacement du président brésilien Joao Goulart et l’a remplacé par le chef d’état-major afin d’empêcher les élections qui ont gouverné le pays pendant 21 ans. En 1973, la CIA a soutenu le coup d’État contre le président chilien élu Salvador Allende et l’a remplacé par le général Augusto Pinochet. Celui-ci a dirigé le pays pendant dix-sept ans et arrêté plus de 130 000 membres de l’opposition. Un grand nombre d’entre eux ont disparu.

Israël a occupé certaines parties du Liban de 1978 à 2000, date à laquelle il a été contraint de se retirer suite aux attaques de la résistance locale. Le 6 juin 1982, avec l’approbation de l’administration américaine, l’armée israélienne a envahi le sud du Liban avec pour objectif initial d’occuper une partie du Liban et d’établir une zone de sécurité de 40 kilomètres sous le prétexte de chasser l’Organisation de libération de la Palestine de sa frontière[1] . L’opération israélienne “Paix en Galilée” s’est transformée en une offensive de grande envergure avec près de 100 000 soldats occupant la capitale libanaise, Beyrouth[2] . Les Nations unies n’ont jamais approuvé l’invasion israélienne.

En avril 1996, Israël a bombardé un complexe des Nations unies à Cana, au Liban, tuant plus de 100 civils (dont près de la moitié étaient des enfants) et en blessant des centaines d’autres, dont des membres du personnel fidjien de l’ONU. L’ONU a enquêté et dénoncé l’armée israélienne pour sa violation des règles du droit humanitaire. Elle a rejeté la version israélienne selon laquelle l’attaque était le résultat d’une “erreur technique ou de procédure grossière”, ce qu’Israël a affirmé, mais n’a pas été en mesure de prendre d’autres mesures.

Israël a envahi le Liban, a permis un massacre par ses alliés et a violé sa souveraineté à de nombreuses reprises. Au cours de la dernière guerre israélienne de 2006 contre le Liban, 1109 personnes ont été tuées, 4399 blessées et 1 million déplacées sans déclencher de condamnation ou de réaction internationale. Israël a détruit la plupart des ponts et des infrastructures libanaises entre la capitale Beyrouth et le sud du Liban et a bombardé intentionnellement les réserves de pétrole à l’extérieur de Beyrouth. Aucune condamnation internationale ou mesure légale n’a été prise contre l’agression israélienne.

Le Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a accusé Israël de faire un “usage disproportionné de la force”, en visant les infrastructures civiles (ponts et centrales électriques, coupant l’eau et l’électricité aux civils). Les actions israéliennes sont illégales et contraires aux Conventions de Genève de 1949 et ne sont pas autorisées par le droit humanitaire international. Cependant, les États-Unis et d’autres États membres de l’OTAN ont toujours justifié toute attaque israélienne en affirmant qu’Israël a “le droit de se défendre“, une théorie adoptée pour justifier des attaques anticipées contre des civils et d’autres États souverains.

De 1982 à 1984, les forces américaines (et leurs alliés, le Royaume-Uni, la France et l’Italie) ont débarqué au Liban dans le cadre des “Forces multinationales” sans mandat de l’ONU et ont pris part à la guerre civile, bombardant plusieurs objectifs soutenant un camp contre un autre. Sur l’insistance d’Israël, les Forces multinationales n’avaient pas de mandat de l’ONU.

En 1999, l’armée de l’air américaine, à la tête d’une campagne militaire de l’OTAN, a commencé à bombarder le Kosovo. Selon une commission internationale indépendante sur le Kosovo demandée par le Secrétaire général des Nations unies, l’intervention de l’OTAN était illégale car elle n’avait pas reçu l’approbation du Conseil de sécurité des Nations unies. La commission a critiqué la façon dont l’intervention a été menée à plusieurs égards. L’OTAN a cru à tort qu’une courte campagne de bombardement suffirait à obtenir un accord. Elle a donc étendu la campagne aérienne à des cibles stratégiques en Serbie proprement dite, augmentant ainsi le risque de pertes civiles. Bien que l’OTAN ait déclaré avoir fait des efforts substantiels pour éviter les pertes civiles, de graves erreurs (pertes civiles) ont été commises selon la commission.

Le 7 octobre 2001, les États-Unis ont envahi l’Afghanistan sans le consentement des Nations unies et ont baptisé leur invasion “Opération liberté immuable”. Le gouvernement américain a affirmé que l’invasion était une mesure de représailles pour les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et en Pennsylvanie. La raison principale de l’invasion était que les États-Unis pensaient pouvoir éradiquer Al-Qaeda et son réseau de soutien au sein des Talibans par une action militaire.

Bien qu’aucun groupe terroriste n’ait jamais revendiqué la responsabilité des attentats du 11 septembre, nombreux sont ceux qui ont sympathisé avec cet acte. Néanmoins, le porte-parole principal des talibans au moment des attentats, Wakeel Ahmed Mutawakel, et l’ambassadeur des talibans au Pakistan, le mollah Abdul Salam Zaeef, ont tous deux condamné les attentats et n’ont pas revendiqué la responsabilité des talibans ou d’Al-Qaïda. C’est ce qu’affirme également Aijaz Ahmad dans son livre Iraq, Afghanistan and the Imperialism of Our Time, où il écrit : “il était encore plus difficile de relier les talibans eux-mêmes aux événements du 11 septembre ; ils ont immédiatement dénoncé l’attaque et promis en termes très clairs d’aider à trouver les coupables”. Pour l’administration américaine, l’Afghanistan était un pays essentiel sur le plan géopolitique, doté d’importantes ressources naturelles auxquelles l’Iran, la Russie et la Chine ne devaient pas avoir accès ni faire du commerce avec le gouvernement afghan.

En 2003, les États-Unis (et leurs alliés) ont occupé l’Irak pour désarmer Saddam Hussein des “armes de destruction massive” qui n’ont jamais existé. Un an après l’invasion, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a déclaré explicitement pour la première fois que la guerre menée par les États-Unis contre l’Irak était illégale. M. Annan a déclaré que le Conseil de sécurité des Nations unies n’avait pas sanctionné l’invasion ni suivi la charte fondatrice de l’ONU.

Le Conseil de sécurité n’a jamais approuvé les invasions américaines en Afghanistan, en Irak, en Libye et en Syrie. Le président George W. Bush a déclaré qu’il “n’attendrait pas le Conseil de sécurité” et a envoyé des armées à la recherche d'”armes de destruction massive” en Irak. L’administration américaine avait déjà aidé Saddam Hussein à prendre le pouvoir grâce au coup d’État qu’il avait fait en 1963 contre le général Abdel Karim Qassem.

Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1973, autorisant le recours à la force en Libye pour protéger les civils et établir une zone d’exclusion aérienne. Alors que l’Allemagne, le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie se sont abstenus, la résolution rédigée par la France et le Royaume-Uni et coparrainée par les États-Unis a reçu dix votes favorables sur quinze. Axée sur la protection de la population civile, la résolution 1973 appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la cessation complète de la violence contre les civils. Elle autorisait les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, tout en excluant toute forme d’occupation du territoire libyen. Le 19 mars 2011, une coalition multiétatique dirigée par l’OTAN a commencé une intervention militaire illégale en Libye qui a plongé le pays dans le chaos pendant plus de 11 ans jusqu’à aujourd’hui.

La guerre en Syrie a commencé en 2011 avec les États-Unis et leurs alliés arabes et de l’OTAN qui ont établi deux salles d’opération en Jordanie et en Turquie pour envoyer des armes et former les rebelles syriens, y compris les djihadistes d’Al-Qaïda, avec la connaissance explicite des forces de formation américaines. Les États-Unis sont directement intervenus illégalement dans la guerre, et le président Donald Trump a dit clairement que la présence de l’armée américaine était “pour garder le pétrole syrien“, sans la permission du pays souverain. Le président Joe Biden a suivi les traces de son prédécesseur.

En 2020, Israël a annoncé qu’il avait lancé 4 200 missiles contre la Syrie, un pays souverain, pour détruire son infrastructure militaire, sans presque aucune riposte du gouvernement de Damas. Les États-Unis ont décrit ces attaques comme un “droit à l’autodéfense“. Comme la Russie l’a fait contre l’Ukraine, les responsables israéliens ont déclaré qu’il s’agissait d’attaques préventives visant à neutraliser les capacités et les missiles syriens afin qu’ils ne puissent pas être utilisés un jour contre Israël. C’est la doctrine de Ben Gourion qu’Israël a utilisée contre l’Irak (bombardement de son réacteur nucléaire en cours de construction), la Syrie (bombardement d’un réacteur nucléaire revendiqué avant sa construction), l’Iran (assassinat de scientifiques atomiques, sabotage de navires et d’infrastructures iraniennes en Iran) et assassinat de Palestiniens à l’étranger.

Le professeur Dov Levin, chercheur à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis, affirme que la “base de données” historique permet de suivre l’ingérence des États-Unis dans les élections étrangères au fil des ans. Les documents indiquent que les États-Unis sont intervenus 80 fois entre 1963 et 2000. Un tiers de ces interventions étaient publiques, et deux tiers restaient inconnues des électeurs avant les élections. Dans le même temps, l’Union soviétique et la Russie ont eu recours à environ 36 interventions documentées au cours de la même période.

Quant à l’Union soviétique, ses forces ont soutenu la première guerre d’Indochine en 1964 pour soutenir le Viêt Nam contre les forces d’occupation françaises d’abord, puis les troupes américaines. Elle est intervenue en 1950 dans la guerre de Corée, dans la guerre du Vietnam en 1955, a occupé la Tchécoslovaquie en 1968 et a aidé les Arabes dans leur guerre contre Israël et son allié américain en 1969. En 1974, lors de l’affrontement entre l’Éthiopie et l’Érythrée, l’Union soviétique a joué un rôle et, en 1979, elle a envoyé l’armée occuper l’Afghanistan.

Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Russie a participé à la guerre civile en Géorgie en 1991, notamment en Abkhazie et en Ossétie, qui ont ensuite été occupées en 2008. En 1992, la Russie est intervenue et a occupé la partie nord de la Moldavie connue sous le nom de Transnistrie. La Russie a également déclaré la guerre au Tadjikistan (1992), à la Tchétchénie (1999) et au Daghestan. L’armée russe s’est emparée de la péninsule de Crimée en 2014 pour revenir en février 2022 occuper le Donbas.

Ces interventions confirment que les pays superpuissants et leurs alliés ne respectent ou n’adhèrent à aucune loi internationale. Au contraire, les décisions unilatérales de faire la guerre ont été prises sans tenir compte des Nations unies ou des lois internationales qui ne s’appliquent pas aux pays puissants. Cela signifie que le monde restera organisé par une institution internationale agissant comme une façade impuissante, telle que les Nations unies, qui ne peut faire appliquer le droit et contraindre les gouvernements à le respecter.

À moins qu’une conférence internationale ne soit convoquée pour réorganiser le monde, le manque total de respect de la souveraineté des États restera une menace pour l’humanité si ces pays décident d’utiliser des armes nucléaires comme à Hiroshima et Nagasaki, qui ont tué 214 000 personnes. Tant qu’une guerre importante ne poussera pas tous les États à se réorganiser et à se mettre autour d’une table pour accepter de respecter l’État de droit, la loi de la jungle restera dominante.

