Was gibt Russland das Recht, die Ukraine oder ein anderes Land zu besetzen?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Am 24. Februar 2022 beschloss der russische Präsident Wladimir Putin, in die Ukraine einzumarschieren, und verstieß damit gegen internationales Recht, das grundsätzlich das Überschreiten der Grenzen von Staaten, die Invasion oder die Einmischung in deren innere Angelegenheiten verbietet. Diese sind im Völkerrecht und in den Resolutionen der Vereinten Nationen verankert, die das wichtigste internationale Gremium sind, das Einmischungen von außen und Konflikte zwischen Staaten genehmigt oder verhindert. Warum aber hat der russische Präsident Wladimir Putin beschlossen, in die Ukraine einzumarschieren, ohne die internationalen Gesetze und die von allen Staaten vereinbarten Grundsätze der Vereinten Nationen zu berücksichtigen?

Im Völkerrecht beinhaltet der Grundsatz der Nichteinmischung das Verbot der Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder Unabhängigkeit oder den Raub der Ressourcen eines anderen Landes, wie in Artikel 4/2 der Charta festgelegt. Dieser Grundsatz schreibt die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten in Form einer Diktatur oder mit dem Element der Nötigung vor, was vom Internationalen Gerichtshof als “verbotene Einmischung” eingestuft wird (1986, S. 108, Abs. 205). Eine Einmischung von außen zur Anwendung von Gewalt oder zur Beendigung des Konflikts ist jedoch nicht verboten, wenn sie die Zustimmung der Gastländer erhält.

Artikel 15 des Völkerbundpaktes und die Konvention von Montevideo über die Rechte und Pflichten der Staaten der Welt legten 1933 den Grundstein “für das Verbot der Einmischung in die Freiheit, die Souveränität, die inneren Angelegenheiten oder die Tätigkeit der Regierungen der Staaten außerhalb ihrer Grenzen”. 1936 wurde ein Protokoll hinzugefügt, um die Regelung zu erweitern, die die Unabhängigkeit der Entscheidung des Staates zum Schutz der Grenzen und der politischen Entscheidungen im In- und Ausland verteidigt.

Im Jahr 1965, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, bekräftigte die Versammlung der Vereinten Nationen in der Resolution 2131 die Unzulässigkeit der Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten. Der Grundsatz der Nichteinmischung beinhaltet das Recht eines jeden souveränen Staates, seine Angelegenheiten ohne Einmischung von außen, gleich welcher Art und in welcher offensichtlichen oder versteckten Form, zu regeln. Er bekräftigte auch die Achtung der politischen Integrität und die Unzulässigkeit der Einmischung von Diplomaten in den Staat, der ihre Akkreditierung unterstützt, die Einmischung in politische Parteien und deren Aktivitäten, die Beeinflussung von Wahlen oder Kandidaten oder den Versuch, das herrschende Regime zu stürzen.

Es gibt also tatsächlich internationale Gesetze, die die Welt regeln und organisieren sollen, damit nicht das Gesetz des Dschungels vorherrscht. Jedes Land hat Gesetze, die allen seinen Bewohnern Respekt abverlangen, um Chaos, Mord und Diebstahl zu vermeiden. Wenn es nicht gelingt, den Staat zu schützen oder den Bürgern Sicherheit zu bieten, wird dies als gescheiterter Staat definiert. Wenn es nicht gelingt, universelle, für alle Staaten geltende Gesetze durchzusetzen, führt dies zu einseitiger Hegemonie, Einschüchterung schwächerer Staaten, Diebstahl der natürlichen Ressourcen souveräner Länder, illegalen Aggressionen und einer gescheiterten internationalen Ordnung.

Regieren gleiche Gesetze für alle Staaten die Welt?

Im Jahr 1948 war Israel für den Exodus Hunderttausender Palästinenser, die Zerstörung ihrer Häuser (die bis heute anhält), die Verhaftung und Folterung von Kindern (160) und Minderjährigen und die wahllose Tötung von Zivilisten verantwortlich. Seit 2000 hat Israel mindestens 19.000 palästinensische Minderjährige im Alter von 10 bis 18 Jahren verhaftet.

Israel hat mehrere Kriege gegen den Gazastreifen geführt, mit voller Unterstützung der USA, unter den wachsamen Augen und der ohnmächtigen Reaktion der führenden Politiker der Welt und ohne jegliche Rechenschaft. Die Vereinten Nationen haben (zwischen 1946 und 2019) über 174 Resolutionen zu Palästina verabschiedet, die nie eingehalten wurden.

1949 inszenierte der CIA-Beamte Stephen Meyadi mit Unterstützung des syrischen Oberst Hussein al-Zaim einen Militärputsch gegen die gewählte Regierung unter Shukri al-Quwatli und verstieß damit gegen die von allen Vereinten Nationen vereinbarte UN-Charta.

Im Jahr 1953 wählte der Iran einen Premierminister, Muhammad Mossadegh, der das Ölvermögen der Anglo-Persian Oil Company verstaatlichte. Großbritannien und die USA kamen überein, auf Ersuchen von US-Präsident Dwight Eisenhower einen von der CIA erfolgreich organisierten Staatsstreich gegen den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten durchzuführen. Dies war ein klarer Verstoß gegen die UN-Charta und das Recht eines demokratischen Staates, seinen Führer ohne ausländische Einmischung zu wählen.

Laut den Dokumenten des US Nation Security Archive unterstützte der US-Geheimdienst CIA 1954 illegal den Staatsstreich gegen den guatemaltekischen Präsidenten Jacobo Arbenz, weil seine Landreformen die Interessen der amerikanischen UNITED FRUIT Company bedrohten. Die CIA bereitete lokale paramilitärische Kräfte für den Putsch vor und bildete sie aus, und die US-Marine umstellte die guatemaltekische Küste.

Im Jahr 1955 schickten die USA ihre Armee nach Vietnam, ohne offiziell den Krieg zu erklären oder ihre Pläne und Absichten in den Vereinten Nationen zu erörtern. Der US-Präsident machte mehr als 125 Mal von seinen Befugnissen Gebrauch, ohne sich an den Kongress zu wenden. Hinzu kam der Koreakrieg, in dem 142.000 amerikanische Soldaten getötet und verwundet wurden (1950-1953).

1958 stimmte Amerika einem illegalen Staatsstreich gegen den ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser und den syrischen Präsidenten Adel al-Shishakli zu. 1960 vertrieben die USA und Belgien den ersten legal gewählten Premierminister des Kongo, Patrice Lumumba, von der Macht. Lumumba wurde mit Hilfe der CIA gefangen genommen und getötet. Die USA und ihre westlichen Verbündeten waren nicht bereit, den Afrikanern die tatsächliche Kontrolle über strategische Rohstoffe zu überlassen.

Im Jahr 1961 unterstützte die CIA die Ermordung des Präsidenten der Dominikanischen Republik, Rafael Leonidas Trujillo Molina. 1963 unterstützte Amerika den Putsch gegen den südvietnamesischen Führer Ngo Dinh Diem. 1964 unterstützte die CIA die Absetzung des brasilianischen Präsidenten Joao Goulart und ersetzte ihn durch den Stabschef, um Wahlen zu verhindern, der das Land 21 Jahre lang regierte. Im Jahr 1973 unterstützte die CIA den Putsch gegen den gewählten chilenischen Präsidenten Salvador Allende und ersetzte ihn durch General Augusto Pinochet. Er führte das Land siebzehn Jahre lang und verhaftete mehr als 130.000 Oppositionelle. Eine große Zahl von ihnen verschwand.

Israel besetzte Teile des Libanon von 1978 bis 2000, als es nach Angriffen des lokalen Widerstands zum Rückzug gezwungen wurde. Am 6. Juni 1982 marschierte die israelische Armee mit Billigung der US-Regierung in den Südlibanon ein, zunächst mit dem Ziel, einen Teil des Libanon zu besetzen und eine 40 Kilometer lange Sicherheitszone einzurichten, unter dem Vorwand, die Palästinensische Befreiungsorganisation von der Grenze zu vertreiben[1] . Die israelische Operation “Frieden für Galiläa” entwickelte sich zu einer groß angelegten Offensive mit fast 100.000 Soldaten, die die libanesische Hauptstadt Beirut besetzten[2] . Die Vereinten Nationen haben die israelische Invasion nie genehmigt.

Im April 1996 beschoss Israel ein Gelände der Vereinten Nationen in Qana, Libanon, und tötete mehr als 100 Zivilisten (fast die Hälfte davon waren Kinder) und verletzte Hunderte weitere, darunter auch UN-Mitarbeiter aus Fidschi. Die UNO untersuchte den Vorfall und verurteilte die israelische Armee wegen der Verletzung des humanitären Völkerrechts. Sie wies die israelische Version zurück, wonach der Angriff das Ergebnis eines “groben technischen oder verfahrenstechnischen Fehlers” gewesen sei, den Israel behauptet hatte, war aber nicht in der Lage, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Israel ist in den Libanon einmarschiert, hat ein Massaker durch seine Verbündeten zugelassen und die Souveränität des Landes mehrfach verletzt. Während des letzten israelischen Krieges gegen den Libanon im Jahr 2006 wurden 1109 Menschen getötet, 4399 verletzt und 1 Million vertrieben, ohne dass es zu einer internationalen Verurteilung oder Reaktion kam. Israel zerstörte die meisten libanesischen Brücken und die Infrastruktur zwischen der Hauptstadt Beirut und dem Südlibanon und bombardierte absichtlich die Ölreserven außerhalb Beiruts. Gegen die israelische Aggression wurden weder eine internationale Verurteilung noch rechtliche Maßnahmen ergriffen.

UN-Generalsekretär Kofi Annan hat Israel “unverhältnismäßige Gewaltanwendung” vorgeworfen, die auf zivile Infrastrukturen (Brücken und Kraftwerke) abzielt und die Versorgung der Zivilbevölkerung mit Wasser und Strom unterbindet. Die israelischen Aktionen sind illegal und verstoßen gegen die Genfer Konventionen von 1949 und sind nach dem humanitären Völkerrecht nicht zulässig. Die USA und andere NATO-Staaten rechtfertigen jedoch jeden israelischen Angriff mit der Behauptung, Israel habe “das Recht, sich selbst zu verteidigen“, eine Theorie, die zur Rechtfertigung voraussichtlicher Angriffe auf Zivilisten und andere souveräne Staaten herangezogen wird.

Von 1982 bis 1984 landeten Streitkräfte der USA (und ihrer Verbündeten, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Italiens) als Teil der “Multinationalen Streitkräfte” ohne UN-Mandat im Libanon und nahmen am Bürgerkrieg teil, wobei sie mehrere Ziele bombardierten und die eine Seite gegen die andere unterstützten. Auf israelisches Drängen hin hatten die Multinationalen Truppen kein UN-Mandat.

1999 begann die US-Luftwaffe unter der Führung einer NATO-Militärkampagne mit der Bombardierung des Kosovo. Nach Ansicht einer unabhängigen internationalen Kosovo-Kommission, die vom UN-Generalsekretär eingesetzt wurde, war die NATO-Intervention illegal, da sie nicht vom UN-Sicherheitsrat genehmigt wurde. Die Kommission hat die Art und Weise, wie die Intervention durchgeführt wurde, in mehreren Punkten kritisiert. Die NATO hat fälschlicherweise geglaubt, dass ein kurzer Bombenangriff ausreichen würde, um eine Einigung zu erzielen. Daher dehnte sie die Luftangriffe auf strategische Ziele in Serbien selbst aus und erhöhte damit das Risiko von Opfern unter der Zivilbevölkerung. Obwohl die NATO nach eigenen Angaben erhebliche Anstrengungen unternommen hat, um zivile Opfer zu vermeiden, wurden der Kommission zufolge einige schwerwiegende Fehler (zivile Opfer) gemacht.

Am 7. Oktober 2001 marschierten die USA ohne die Zustimmung der Vereinten Nationen in Afghanistan ein und nannten ihre Invasion “Operation Enduring Freedom”. Die US-Regierung behauptete, die Invasion sei eine Vergeltung für die Terroranschläge vom 11. September 2001 in New York und Pennsylvania. Der Hauptgrund für die Invasion war, dass die USA glaubten, die Al-Qaida und ihr Unterstützungsnetzwerk innerhalb der Taliban durch militärische Maßnahmen auslöschen zu können.

Obwohl sich keine terroristische Gruppe jemals zu den Anschlägen vom 11. September 2001 bekannt hat, haben viele mit der Tat sympathisiert. Dennoch haben sowohl der Hauptsprecher der Taliban zum Zeitpunkt der Anschläge, Wakeel Ahmed Mutawakel, als auch der Taliban-Botschafter in Pakistan, Mullah Abdul Salam Zaeef, die Anschläge verurteilt und weder die Taliban noch Al Qaida für sie verantwortlich gemacht. Dies bestätigt auch Aijaz Ahmad in seinem Buch Iraq, Afghanistan and the Imperialism of Our Time, in dem er schreibt: “Es war sogar noch schwieriger, die Taliban selbst mit den Ereignissen des 11. September in Verbindung zu bringen; sie verurteilten den Anschlag sofort und versprachen in eindeutigen Worten, bei der Suche nach den Schuldigen zu helfen”. Für die US-Regierung war Afghanistan ein geopolitisch wichtiges Land mit bedeutenden natürlichen Ressourcen, zu denen der Iran, Russland und China keinen Zugang haben und keinen Handel mit der afghanischen Regierung treiben sollten.

Im Jahr 2003 besetzten die USA (und ihre Verbündeten) den Irak, um Saddam Hussein von “Massenvernichtungswaffen” zu befreien, die nie existierten. Ein Jahr nach der Invasion erklärte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Kofi Annan, zum ersten Mal ausdrücklich, dass der von den USA geführte Krieg gegen den Irak illegal war. Annan sagte, der UN-Sicherheitsrat habe die Invasion nicht gebilligt und sich nicht an die Gründungscharta der UN gehalten.

Der Sicherheitsrat hat die Invasionen der USA in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien nie gebilligt. Präsident George W. Bush erklärte, er werde “nicht auf den Sicherheitsrat warten” und schickte Armeen auf die Suche nach “Massenvernichtungswaffen” im Irak. Die US-Regierung hatte Saddam Hussein bereits bei seinem Putsch gegen General Abdel Karim Qassem im Jahr 1963 zur Macht verholfen.

Am 17. März 2011 verabschiedete der Sicherheitsrat die Resolution 1973, mit der die Anwendung von Gewalt in Libyen zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Einrichtung einer Flugverbotszone genehmigt wurde. Während Deutschland, Brasilien, China, Indien und Russland sich der Stimme enthielten, erhielt die von Frankreich und dem Vereinigten Königreich ausgearbeitete und von den Vereinigten Staaten mitgetragene Resolution zehn von fünfzehn Ja-Stimmen. Mit dem Schwerpunkt auf dem Schutz der Zivilbevölkerung forderte die Resolution 1973 einen sofortigen Waffenstillstand und die vollständige Einstellung der Gewalt gegen Zivilisten. Sie ermächtigte die Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung gemäß Kapitel VII der UN-Charta zu ergreifen, schloss jedoch jegliche Form der Besetzung libyschen Territoriums aus. Am 19. März 2011 begann eine multistaatliche NATO-geführte Koalition eine illegale Militärintervention in Libyen, die das Land über 11 Jahre lang bis heute ins Chaos stürzte.

Der Krieg in Syrien begann 2011, als die USA und ihre arabischen und NATO-Verbündeten zwei Operationssäle in Jordanien und der Türkei einrichteten, um Waffen zu liefern und syrische Rebellen auszubilden, darunter auch Dschihadisten von Al-Qaida, und zwar mit dem ausdrücklichen Wissen der US-Ausbildungskräfte. Die USA haben direkt und unrechtmäßig in den Krieg eingegriffen, und Präsident Donald Trump hat klar gesagt, dass die Präsenz des US-Militärs dazu diente, “das syrische Öl zu sichern“, ohne die Erlaubnis des souveränen Landes. Präsident Joe Biden ist in die Fußstapfen seines Vorgängers getreten.

Im Jahr 2020 gab Israel bekannt, dass es 4.200 Raketen auf Syrien, ein souveränes Land, abgefeuert hat, um dessen militärische Infrastruktur zu zerstören, ohne dass die Regierung in Damaskus Vergeltung geübt hätte. Die USA bezeichneten die Angriffe als ein “Recht auf Selbstverteidigung“. Wie Russland gegenüber der Ukraine erklärten israelische Beamte, es handele sich um Präventivangriffe, um die syrischen Fähigkeiten und Raketen zu neutralisieren, damit sie nicht eines Tages gegen Israel eingesetzt werden können. Es ist die Ben-Gurion-Doktrin, die Israel gegen den Irak (Bombardierung seines Atomreaktors während des Baus), Syrien (Bombardierung eines angeblichen Atomreaktors vor dem Bau), den Iran (Ermordung von Atomwissenschaftlern, Sabotage von Schiffen und iranischer Infrastruktur im Iran) und die Ermordung von Palästinensern im Ausland eingesetzt hat.

Professor Dov Levin, ein Forscher an der Carnegie Mellon University in den Vereinigten Staaten, sagt, dass die historische “Datenbank” die Einmischung der Vereinigten Staaten in ausländische Wahlen über die Jahre hinweg verfolgt. Aus den Dokumenten geht hervor, dass die USA zwischen 1963 und 2000 80 Mal interveniert haben. Ein Drittel dieser Interventionen war öffentlich, und zwei Drittel blieben den Wählern vor den Wahlen unbekannt. Zur gleichen Zeit haben die Sowjetunion und Russland im selben Zeitraum 36 dokumentierte Interventionen vorgenommen.

Was die Sowjetunion betrifft, so unterstützten ihre Streitkräfte 1964 den ersten Indochinakrieg, um Vietnam zunächst gegen die französischen und dann gegen die amerikanischen Besatzungstruppen zu unterstützen. Sie griff 1950 in den Koreakrieg und 1955 in den Vietnamkrieg ein, besetzte 1968 die Tschechoslowakei und half 1969 den Arabern in ihrem Krieg gegen Israel und dessen Verbündeten Amerika. 1974, während des Zusammenstoßes zwischen Äthiopien und Eritrea, spielte die Sowjetunion eine Rolle, und 1979 schickte sie die Armee zur Besetzung Afghanistans.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beteiligte sich Russland 1991 am Bürgerkrieg in Georgien, insbesondere in Abchasien und Ossetien, die später im Jahr 2008 besetzt wurden. Im Jahr 1992 intervenierte Russland und besetzte den nördlichen Teil der Republik Moldau, der als Transnistrien bekannt ist. Russland erklärte auch Tadschikistan (1992), Tschetschenien (1999) und Dagestan den Krieg. Die russische Armee eroberte 2014 die Halbinsel Krim und kehrte im Februar 2022 zurück, um den Donbas zu besetzen.

Diese Interventionen bestätigen, dass die Länder der Supermacht und ihre Verbündeten kein internationales Recht respektieren oder einhalten. Stattdessen wurden einseitige Kriegsentscheidungen getroffen, ohne Rücksicht auf die Vereinten Nationen oder internationale Gesetze, die für mächtige Länder nicht gelten. Dies bedeutet, dass die Welt weiterhin von einer internationalen Institution organisiert wird, die wie die Vereinten Nationen als ohnmächtige Fassade fungiert, die nicht in der Lage ist, das Recht durchzusetzen und die Regierungen zur Einhaltung des Rechts zu zwingen.

Solange keine internationale Konferenz einberufen wird, um die Welt neu zu ordnen, wird die völlige Missachtung der Souveränität der Staaten eine Bedrohung für die Menschheit bleiben, wenn diese Länder beschließen, Atomwaffen einzusetzen, wie in Hiroshima und Nagasaki, wo 214.000 Menschen getötet wurden. Solange ein bedeutender Krieg nicht alle Staaten dazu bringt, sich neu zu organisieren und sich an einen Tisch zu setzen, um sich auf die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu einigen, wird das Gesetz des Dschungels vorherrschend bleiben.

[1]Zum israelischen Feldzug siehe Samy Cohen, Israels’s Asymmetric Wars (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 43-56; Richard A. Gabriel, Operation Frieden für Galiläa. The Israeli-PLO War in Lebanon (New York: Hill and Wang, 1984); Ze’ev Schiff und Ehud Ya’ari, Israel’s Lebanon War (New York: Simon and Schuster, 1984); Robert Fisk, Pity the Nation. Libanon im Krieg (London: Deutsch, 1990).

[2]Bastian Matteo Scianna (2019) A Blueprint for Successful Peacekeeping? Die Italiener in Beirut (Libanon), 1982-1984, The International History Review, 41:3, 650-672, DOI: 10.1080/07075332.2018.1431804

