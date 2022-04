¿Qué le da derecho a Rusia a ocupar Ucrania o cualquier otro país?

Escrito por – Elijah J. Magnier:

El 24 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania, violando las leyes internacionales que prohíben, en principio, invadir las fronteras de los Estados o invadir o interferir en sus asuntos internos. Así lo estipulan las leyes internacionales y las resoluciones de las Naciones Unidas, que representan el principal organismo internacional que autoriza o impide las injerencias externas y los conflictos entre Estados. Pero, ¿por qué el presidente ruso Vladimir Putin decidió invadir Ucrania sin tener en cuenta las leyes internacionales y los principios de las Naciones Unidas acordados por todos los estados?

En el derecho internacional, el principio de no injerencia incluye la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia o el robo de los recursos de cualquier otro país, tal como se estipula en el artículo 4/2 de la Carta. Este principio estipula la no injerencia en los asuntos internos en forma de dictadura o con el elemento de coerción, que se clasifica como “injerencia prohibida”, tal y como especifica la Corte Internacional de Justicia (1986, p. 108, párrafo 205). Sin embargo, la injerencia externa para utilizar la fuerza o detener el conflicto no está prohibida si obtiene el consentimiento de los países anfitriones.

El artículo 15 del Pacto de la Sociedad de Naciones y la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de los Estados del Mundo de 1933 sentaron las bases “de la prohibición de injerencia en la libertad, la soberanía, los asuntos internos o las operaciones de los gobiernos de los Estados fuera de sus fronteras”. En 1936 se le añadió un protocolo para ampliar la normativa que defiende la independencia de la decisión del Estado de proteger las fronteras y las opciones políticas internas e internacionales.

En 1965, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de las Naciones Unidas, en su Resolución 2131, afirmó la inadmisibilidad de la injerencia en los asuntos internos de los Estados. El principio de no injerencia implica el derecho de todo Estado soberano a gestionar sus asuntos sin injerencias externas de ningún tipo ni de forma aparente u oculta. También afirmó el respeto a la integridad política y la inadmisibilidad de que los diplomáticos se inmiscuyan en el Estado que apoya su acreditación, interfieran en los partidos políticos y sus actividades, influyan en las elecciones o en los candidatos, o traten de derrocar al régimen gobernante.

Así que, efectivamente, existen leyes internacionales que supuestamente deberían regir y organizar el mundo para que no prevalezca la ley de la selva. Todos los países tienen leyes que imponen respeto a todos sus residentes para evitar el caos, los asesinatos y los robos. Si no se protege al Estado o no se proporciona seguridad a los ciudadanos, se definirá como un Estado fallido. Si no se imponen leyes universales aplicables a todos los Estados, se producirá una hegemonía unilateral, la intimidación de los Estados más débiles, el robo de los recursos naturales de los países soberanos, las agresiones ilegales y un orden internacional fallido.

¿Regula el mundo la igualdad de leyes para todos los estados?

En 1948, Israel fue responsable del éxodo de cientos de miles de palestinos, de la destrucción de sus hogares (que continúa hasta la actualidad), de la detención y tortura de niños (160) y menores y de la matanza indiscriminada de civiles. Desde el año 2000, Israel ha detenido al menos a 19.000 menores palestinos de entre 10 y 18 años.

Israel llevó a cabo varias guerras en Gaza, con el pleno apoyo de EE.UU. a su acción, bajo la mirada e impotente reacción de los líderes mundiales y sin rendir cuentas. Las Naciones Unidas emitieron (entre 1946 y 2019) más de 174 resolucionesrelativas a Palestina, que nunca fueron respetadas.

En 1949, el oficial de la CIA Stephen Meyadi, con la ayuda del coronel sirio Hussein al-Zaim, dio un golpe militar contra el gobierno elegido encabezado por Shukri al-Quwatli, violando la carta de la ONU acordada por todas las Naciones Unidas.

En 1953, Irán eligió un primer ministro, Muhammad Mossadegh, que nacionalizó los activos petroleros de la Anglo-Persian Oil Company. Gran Bretaña y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un golpe de estado organizado con éxito por la CIA contra el primer ministro elegido democráticamente a petición del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. Fue una clara violación de la Carta de la ONU y del derecho de un Estado democrático a elegir a su líder sin intervención extranjera.

En 1954, según los documentos del Archivo de Seguridad de la Nación de Estados Unidos, la inteligencia estadounidense CIA apoyó ilegalmente el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz porque sus reformas agrarias amenazaban los intereses de la empresa estadounidense UNITED FRUIT. La CIA preparó y entrenó a las fuerzas paramilitares locales para el golpe, y la marina estadounidense rodeó la costa guatemalteca.

En 1955, Estados Unidos envió su ejército a Vietnam sin declarar la guerra oficialmente ni discutir sus planes e intenciones en las Naciones Unidas. El presidente de EE.UU. utilizó sus poderes más de 125 veces sin volver a consultar al Congreso y, además, se produjo la Guerra de Corea, en la que murieron y resultaron heridos 142.000 soldados estadounidenses (1950-1953).

En 1958, Estados Unidos aceptó un golpe ilegal contra el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y el presidente sirio Adel al-Shishakli. En 1960, Estados Unidos y Bélgica expulsaron del poder a Patrice Lumumba, el primer primer ministro del Congo legalmente elegido. Lumumba fue capturado y asesinado con la ayuda de la CIA. Estados Unidos y sus aliados occidentales no estaban dispuestos a dejar que los africanos tuvieran un control efectivo sobre las materias primas estratégicas.

En 1961, la CIA apoyó el asesinato del presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1963, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado contra el líder survietnamita Ngo Dinh Diem. En 1964, la CIA apoyó el relevo del presidente brasileño Joao Goulart y lo sustituyó por el Jefe del Estado Mayor para impedir las elecciones que gobernaron el país durante 21 años. En 1973, la CIA apoyó el golpe de Estado contra el presidente chileno electo Salvador Allende y lo sustituyó por el general Augusto Pinochet. Éste dirigió el país durante diecisiete años y detuvo a más de 130.000 opositores. Un gran número de ellos desapareció.

Israel ocupó partes de Líbano desde 1978 hasta 2000, cuando se vio obligado a retirarse tras los ataques de la resistencia local. El 6 de junio de 1982, con la aprobación de la administración estadounidense, el ejército israelí invadió el sur de Líbano con el objetivo inicial de ocupar parte del país y establecer una zona de seguridad de 40 kilómetros con el pretexto de expulsar a la Organización para la Liberación de Palestina de su frontera[1] . La operación israelí “Paz para Galilea” se convirtió en una ofensiva a gran escala con casi 100.000 soldados que ocuparon la capital libanesa de Beirut[2] . Las Naciones Unidas nunca aprobaron la invasión israelí.

En abril de 1996, Israel bombardeó un complejo de las Naciones Unidas en Qana (Líbano), matando a más de 100 civiles (casi la mitad de los cuales eran niños) e hiriendo a cientos más, incluido el personal de la ONU. La ONU investigó y denunció al ejército israelí por su violación de las normas del derecho humanitario, desestimó la versión israelí de que el ataque fue el resultado de un “grave error técnico o de procedimiento que Israel había alegado, pero no estaba en condiciones de tomar más medidas”.

Israel invadió Líbano, permitió una masacre por parte de sus aliados y violó su soberanía muchas veces. Durante la última guerra israelí de 2006 contra Líbano, murieron 1109 personas, 4399 resultaron heridas y un millón fueron desplazadas sin que se produjera una condena o reacción internacional. Israel destruyó la mayoría de los puentes e infraestructuras libanesas entre la capital, Beirut, y el sur del país, y bombardeó intencionadamente las reservas de petróleo de las afueras de Beirut. No se produjo ninguna condena internacional ni se tomaron medidas legales contra la agresión israelí.

El Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha acusado a Israel de hacer un “uso desproporcionado de la fuerza”, apuntando a infraestructuras civiles (puentes y centrales eléctricas, cortando el agua y la electricidad a los civiles). Las acciones israelíes son ilegales y van en contra de las Convenciones de Ginebra de 1949 y no están permitidas por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, Estados Unidos y otros Estados miembros de la OTAN siempre han justificado cualquier ataque israelí alegando que Israel tiene “derecho a defenderse“, una teoría adoptada para justificar ataques anticipados contra civiles y otros Estados soberanos.

De 1982 a 1984, fuerzas estadounidenses (y sus aliados, el Reino Unido, Francia e Italia) desembarcaron en Líbano como parte de las “Fuerzas Multinacionales” sin mandato de la ONU y participaron en la guerra civil, bombardeando varios objetivos en apoyo de un bando contra otro. Por insistencia israelí, las Fuerzas Multinacionales no tenían mandato de la ONU.

En 1999, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, al frente de una campaña militar de la OTAN, comenzó a bombardear Kosovo. Según una Comisión internacional independiente sobre Kosovo solicitada por el Secretario General de la ONU, la intervención de la OTAN fue ilegal porque no recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. La comisión ha criticado la forma en que se llevó a cabo la intervención en varios aspectos. La OTAN creyó falsamente que una breve campaña de bombardeos sería suficiente para lograr un acuerdo. Por ello, amplió la campaña aérea a objetivos estratégicos en Serbia propiamente dicha, aumentando el riesgo de víctimas civiles. Aunque la OTAN dijo que había hecho importantes esfuerzos para evitar las víctimas civiles, se cometieron algunos errores graves (víctimas civiles), según la comisión.

El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán sin el consentimiento de las Naciones Unidas y denominó su invasión “Operación Libertad Duradera”. El gobierno estadounidense afirmó que la invasión era una represalia por los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Pensilvania. La principal razón por la que se produjo la invasión fue que Estados Unidos consideraba que podía erradicar a Al Qaeda y su red de apoyo dentro de los talibanes mediante la acción militar.

Aunque ningún grupo terrorista reivindicó nunca la autoría del atentado del 11-S, muchos han simpatizado con el acto. Sin embargo, el principal portavoz de los talibanes en el momento de los atentados, Wakeel Ahmed Mutawakel, y el embajador talibán en Pakistán, el mulá Abdul Salam Zaeef, condenaron los atentados y no reivindicaron la responsabilidad de los talibanes ni de Al Qaeda. Así lo afirma también Aijaz Ahmad en su libro Irak, Afganistán y el imperialismo de nuestro tiempo, donde escribe que “fue aún más difícil vincular a los propios talibanes con los sucesos del 11 de septiembre; denunciaron el ataque inmediatamente y prometieron en términos inequívocos ayudar a encontrar a los culpables”. Para la administración estadounidense, Afganistán era un país geopolítico esencial con importantes recursos naturales al que Irán, Rusia y China no debían tener acceso ni comerciar con el gobierno afgano.

En 2003, Estados Unidos (y sus aliados) ocuparon Irak para desarmar a Saddam Hussein de unas “Armas de Destrucción Masiva” que nunca existieron en primer lugar. Un año después de la invasión, el Secretario General de las NacionesUnidas, Kofi Annan, declaró explícitamente por primera vez que la guerra dirigida por Estados Unidos contra Irak era ilegal. El Sr. Annan dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU no sancionó la invasión ni siguió la carta fundacional de la ONU.

El Consejo de Seguridad nunca ha aprobado las invasiones estadounidenses de Afganistán, Irak, Libia y Siria. El presidente George W. Bush declaró que “no esperaría al Consejo de Seguridad” y envió ejércitos en busca de “armas de destrucción masiva” en Irak. La administración estadounidense ya había ayudado a Saddam Hussein a acceder al podermediante el golpe de Estado que dio en 1963 contra el general Abdel Karim Qassem.

El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1973, autorizando el uso de la fuerza en Libia para proteger a los civiles y establecer una zona de exclusión aérea. Mientras que Alemania, Brasil, China, India y Rusia se abstuvieron, la resolución redactada por Francia y el Reino Unido y copatrocinada por Estados Unidos recibió diez votos favorables de quince. Centrada en la protección de la población civil, la Resolución 1973 pedía un alto el fuego inmediato y el cese total de la violencia contra los civiles. Autorizaba a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, excluyendo cualquier forma de ocupación del territorio libio. El 19 de marzo de 2011, una coalición multiestatal dirigida por la OTAN inició una intervención militar ilegal en Libia que sumió al país en el caos durante más de 11 años hasta la actualidad.

La guerra en Siria comenzó en 2011 con el establecimiento por parte de EE.UU. y sus aliados árabes y de la OTAN de dos salas de operaciones en Jordania y Turquía para enviar armas y entrenar a los rebeldes sirios, incluidos los yihadistas de Al Qaeda, con el conocimiento explícito de las fuerzas de entrenamiento estadounidenses. Estados Unidos intervino directamente de forma ilegal en la guerra, y el presidente Donald Trump dijo claramente que la presencia de los militares estadounidenses era “para quedarse con el petróleo sirio“, sin permiso del país soberano. El presidente Joe Biden ha seguido los pasos de su predecesor.

En 2020, Israel anunció que había lanzado 4.200 misiles contra Siria, un país soberano, para destruir su infraestructura militar sin apenas represalias por parte del gobierno de Damasco. Estados Unidos describió los ataques como un “derecho de autodefensa“. Al igual que la reclamación de Rusia contra Ucrania, los funcionarios israelíes dijeron que se trata de ataques preventivos para neutralizar la capacidad y los misiles sirios para que no puedan ser utilizados un día contra Israel. Es la doctrina de Ben Gurion que Israel ha utilizado contra Irak (bombardeando su reactor nuclear mientras se construía), Siria (bombardeando un supuesto reactor nuclear antes de su construcción), Irán (asesinando a científicos atómicos, saboteando barcos e infraestructuras iraníes en Irán) y asesinando a palestinos en el extranjero.

El profesor Dov Levin, investigador de la Universidad Carnegie Mellon (Estados Unidos), afirma que la “base de datos” histórica rastrea la intromisión de Estados Unidos en elecciones extranjeras a lo largo de los años. Los documentos indican que Estados Unidos intervino 80 veces entre 1963 y 2000. Un tercio de estas intervenciones fueron públicas, y dos tercios permanecieron desconocidos para los votantes antes de las elecciones. Al mismo tiempo, la Unión Soviética y Rusia realizaron unas 36 intervenciones documentadas en el mismo periodo.

En cuanto a la Unión Soviética, sus fuerzas sostuvieron la primera guerra de Indochina en 1964 para apoyar a Vietnam contra las fuerzas francesas de ocupación primero y las tropas estadounidenses después. Intervino en 1950 en la guerra de Corea, en la de Vietnam en 1955, ocupó Checoslovaquia en 1968 y ayudó a los árabes en su guerra contra Israel y su aliado Estados Unidos en 1969. En 1974, durante el choque entre Etiopía y Eritrea, la Unión Soviética intervino y, en 1979, envió al ejército a ocupar Afganistán.

Tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia participó en la guerra civil de Georgia en 1991, especialmente en Abjasia y Osetia, que posteriormente fueron ocupadas en 2008. En 1992, Rusia intervino y ocupó la parte norte de Moldavia conocida como Transnistria. Rusia también declaró la guerra a Tayikistán (1992), Chechenia (1999) y Daguestán. El ejército ruso se apoderó de la península de Crimea en 2014 para volver en febrero de 2022 a ocupar Donbas.

Estas intervenciones confirman que los países superpotentes y sus aliados no respetan ni se adhieren a ninguna ley internacional. Por el contrario, las decisiones unilaterales de hacer la guerra se han tomado sin tener en cuenta a las Naciones Unidas o las leyes internacionales que no se aplican a los países poderosos. Esto significa que el mundo seguirá organizado por una institución internacional que actúa como una fachada impotente, como las Naciones Unidas, que no puede hacer cumplir la ley ni obligar a los gobiernos a respetarla.

A menos que se convoque una conferencia internacional para reorganizar el mundo, la total falta de respeto a la soberanía de los Estados seguirá siendo una amenaza para la humanidad si estos países deciden utilizar armas nucleares como en Hiroshima y Nagasaki, que mataron a 214.000 personas. A menos que una guerra importante empuje a todos los Estados a reorganizarse y a sentarse en torno a la mesa para acordar el cumplimiento del Estado de Derecho, la ley de la selva seguirá siendo dominante.

