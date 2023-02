Tappt Putin in die ukrainische Biden-Falle, die Carter für Breschnew in Afghanistan gegraben hat?

Verfasst von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs der USA, General Mark Milley, hat erklärt, dass “es für die Ukrainer schwierig sein wird, die russischen Streitkräfte in diesem Jahr zu besiegen”, was darauf hindeutet, dass der Krieg nach der Doktrin von (US-Präsident Joe) Biden noch viele Jahre andauern wird. Es wird kein Ende des Krieges geben, solange die Ukraine bereit ist, das ultimative Opfer zur Verteidigung der US-Hegemonie in der Welt zu bringen. Aber der Westen, der sich im Krieg mit Russland befindet, hat erkannt, dass Russland die ukrainisch besetzten Gebiete nicht so schnell aufgeben wird. Ist es zum Vorteil des Westens, einen langen Krieg zu führen? Für die USA ist es von Vorteil, wenn Russland so lange wie möglich in der Ukraine engagiert ist. Aber wird es den USA gelingen, ein weiteres Afghanistan für Moskau zu schaffen und es im ukrainischen Sumpf zu ertränken, um Russland zu demontieren – wie sie geholfen haben, die Sowjetunion zu demontieren – und es seiner natürlichen Ressourcen zu berauben? Wird der russische Präsident Wladimir Putin in eine ähnliche Falle tappen, wie sie dem sowjetischen Präsidenten Leonid Breschnew 1979 in Afghanistan gestellt wurde?

Nach der offiziellen Version der Geschichte begann die Unterstützung der Mudschaheddin durch die CIA im Jahr 1980, nachdem die sowjetische Armee am 24. Dezember 1979 in Afghanistan einmarschiert war. Wie der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, in einem Interview mit Le Nouvel Observateur (1998) bestätigte, sieht die Realität jedoch ganz anders aus. Der ehemalige Direktor der CIA, Robert Gates, erwähnte in seinen Memoiren, dass der amerikanische Geheimdienst sechs Monate vor der sowjetischen Intervention begonnen hatte, die Mudschaheddin in Afghanistan zu unterstützen.

