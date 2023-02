Trapt Poetin in de Oekraïense val die Biden voor hem heeft opgezet zoals Brezjnev in die die Carter voor hem  in Afghanistan opzette?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De voorzitter van de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff, generaal Mark Milley, heeft gezegd dat “het moeilijk zal zijn voor de Oekraïners om de Russische troepen dit jaar te verslaan”, waarmee hij aangeeft dat de oorlog volgens de doctrine van (VS-president Joe) Biden nog vele jaren zal duren. Er komt geen einde aan de oorlog zolang Oekraïne bereid is het ultieme offer te brengen ter verdediging van de Amerikaanse hegemonie in de wereld. Maar het Westen, dat in oorlog is geraakt met Rusland, beseft dat Rusland de door Oekraïne bezette gebieden niet snel zal opgeven. Is het in het voordeel van het Westen om een lange oorlog te voeren? Het is in het voordeel van de VS dat Rusland zo lang mogelijk betrokken blijft bij Oekraïne. Maar zullen de VS erin slagen een nieuw Afghanistan voor Moskou te creëren en het land in het Oekraïense moeras te verzuipen om Rusland te ontwrichten – zoals zij de Sovjet-Unie hebben helpen ontwrichten – en het van zijn natuurlijke hulpbronnen te beroven? Zal de Russische president Vladimir Poetin in een soortgelijke val trappen als Sovjet-president Leonid Brezjnev in Afghanistan in 1979?

Volgens de officiële versie van de geschiedenis begon de steun van de CIA aan de moedjahedien in 1980, nadat het Sovjetleger op 24 december 1979 Afghanistan was binnengevallen. Maar de werkelijkheid, zoals bevestigd door de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, in een interview met Le Nouvel Observateur (1998), wijst op het tegendeel. De voormalige directeur van de CIA, Robert Gates, vermeldde in zijn memoires dat de Amerikaanse inlichtingendienst zes maanden voor de Sovjetinterventie was begonnen de moedjahedien in Afghanistan te steunen.

