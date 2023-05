Le elezioni presidenziali turche entrano nel secondo turno e i candidati si contendono i voti.

Subscribe to get access

Il movimento nazionalista turco, rappresentato dai partiti Giustizia e Sviluppo e Movimento Nazionale, è determinato a fare di più che avvicinare il presidente Erdogan alla soglia del 50%. L’imminente ballottaggio del 28 maggio ha conferito a questo movimento una crescente influenza e la natura del ballottaggio è cruciale. Kemal Kilicdaroglu, candidato dell’Alleanza Nazionale, si trova di fronte a un compito complesso nella sua corsa alla presidenza.

Sarà sempre più difficile conquistare coloro che si sono astenuti al primo turno, coloro i cui voti sono stati invalidati o coloro che hanno optato per Sinan Ogan. Nonostante la spaccatura all’interno della sua alleanza, Ogan ha scelto di sostenere il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, minacciando l’unità della coalizione “Ata” e le già scarse possibilità di successo di Kilicdaroglu. Anche se Ogan vuole impedire ai suoi elettori di sostenere Kilicdaroglu, non è detto che abbia abbastanza potere sul 5,2% di coloro che hanno votato per lui al primo turno per dirottarli verso Erdogan, che si sente già sul punto di vincere.

Mentre l’attenzione rimane concentrata su Ogan, i suoi voti sono stati più un'”intercettazione” che un’approvazione personale, rendendo difficile prevedere dove andranno a finire. C’è disillusione tra alcuni elettori, soprattutto tra i giovani che hanno sostenuto Sinan Ogan al primo turno. Questi elettori sono considerati un voto di protesta con diverse affiliazioni ideologiche e probabilmente divideranno i loro voti tra Kilicdaroglu ed Erdogan. La loro motivazione a partecipare al secondo turno potrebbe diminuire in quanto ritengono che nessuno dei due candidati rappresenti la scelta ideale per i prossimi cinque anni.

L’opposizione si concentra sull’affluenza relativamente bassa in 19 province a maggioranza curda, suggerendo che un aumento dell’affluenza in queste province potrebbe favorire Kilicdaroglu. Di queste 19 province, Kilicdaroglu ha conquistato la maggioranza in 14. Il “Partito Democratico del Popolo” curdo (il “Partito della Sinistra Verde”) è in testa in 17 di queste province. L’opposizione scommette quindi che il partito curdo intensificherà la sua campagna al secondo turno per sostenere Kilicdaroglu.

Il piano di Erdogan per il secondo turno si concentra su apparizioni televisive e visite alle zone colpite dal terremoto per ringraziare le regioni in cui ha ricevuto un sostegno significativo. Sta anche organizzando festival nelle città che lo hanno favorito rispetto al suo rivale e ha ordinato ai membri del suo partito di lavorare intensamente nelle principali città come Istanbul, Ankara e Smirne, che hanno dato al suo avversario la maggioranza dei voti. Erdogan ritiene di poter colmare il divario tra lui e Kilicdaroglu in queste importanti città turche e di avere maggiori possibilità di ottenere più voti.

Nei suoi discorsi, Erdogan ha posto l’accento sulla stabilità, sull’inclusione sociale, sui risultati ottenuti nell’industria della difesa e sulle misure di sostegno economico. Ha intensificato le critiche all'”Alleanza nazionale” dell’opposizione e alla sua presunta collaborazione con il “Partito democratico del popolo” e il “terrorismo curdo”. Tuttavia, Erdogan governa il Paese da vent’anni e i cittadini lo hanno votato in primo luogo per la sua capacità di rilanciare l’economia nazionale. Sia Erdogan che Kilicdaroglu sono consapevoli delle pressanti preoccupazioni economiche del popolo turco, che sono diventate la questione principale per molti elettori, dal momento che l’indebolimento della moneta e l’alta inflazione hanno colpito i loro mezzi di sostentamento. Tuttavia, nessuno dei due candidati ha presentato un piano completo e realizzabile per affrontare queste sfide economiche.

Kilicdaroglu attribuisce il suo voto inferiore alle aspettative a una diffusa campagna di odio e alle accuse di Erdogan di collaborazione con il terrorismo curdo. Il candidato dell’opposizione intende concentrarsi sulla linea dura del partito religioso Free Dawa, che sostiene il separatismo curdo e ha presentato candidati nelle liste di Giustizia e Sviluppo. Il tentativo di Kilicdaroglu di conquistare gli elettori di Ogan promettendo il ritorno dei rifugiati nel loro Paese ha poche possibilità di successo contro il suo forte rivale Erdogan.

La strategia dell’opposizione per il secondo turno adotta un tono più netto e negativo, concentrandosi sull’esposizione del vero volto del potere in termini di terrorismo e facendo appello ai segmenti nazionalisti dell’elettorato. Si punta alle regioni in cui Erdogan gode di un forte sostegno, in particolare l’Anatolia centrale e le regioni del Mar Nero, e si utilizzano la televisione e i social media per le campagne di propaganda.

L’esito del secondo turno è prevedibile per diversi fattori, a cominciare dal fatto che Erdogan ha il sopravvento sui suoi avversari in Parlamento. L'”Alleanza pubblica”, formata dal Partito della Giustizia e dello Sviluppo e dal Partito del Movimento Nazionale, ha mantenuto la maggioranza in parlamento con 322 deputati. Tuttavia, è rimasta al di sotto della soglia dei 360 deputati necessari per sottoporre una proposta di legge a referendum e dei 400 deputati, o due terzi dei membri, necessari per modificare la Costituzione in Parlamento.

L’Alleanza Nazionale ha ottenuto 212 deputati su un totale di 600. Il parlamento turco ha mantenuto in gran parte l’attuale mappa di controllo, poiché l’opposizione non ha fatto i progressi sperati per ottenere una maggioranza parlamentare. L’Alleanza Pubblica, composta dai partiti Giustizia e Sviluppo e Movimento Nazionale, ha fatto progressi contrariamente ai sondaggi di opinione che la davano in una percentuale inferiore a quella ottenuta. Tuttavia, è rimasta più malinconica rispetto alla vittoria nelle elezioni del 2018. L'”Alleanza del potere” ha ottenuto il 49,48% dei voti, rispetto al 53,97% del 2018. L'”Alleanza nazionale”, composta da partiti di opposizione (il tavolo dei sei partiti), ha ottenuto il 35,51%, rispetto al 33,95% del 2018. La Coalizione del Lavoro e della Libertà, composta principalmente dal partito curdo della Sinistra Verde (il Partito Democratico dei Popoli) e dai suoi alleati, ha ottenuto il 10,43%, rispetto al 12% delle precedenti elezioni.

Anche la sopravvivenza dei rifugiati siriani è emersa come una questione critica, e Kilicdaroglu ha cercato di conquistare i sostenitori di Ogan promettendo di rimpatriarli. Kilicdaroglu sostiene che il popolo turco merita di meglio, facendo leva sulla percepita negligenza del partito al governo che ha guidato il Paese per due decenni.

I leader dei partiti di opposizione, noti collettivamente come “Tavolo dei Sei”, si sono riuniti per pianificare i prossimi giorni in vista del secondo turno. L’attenzione si concentra sulle qualifiche e sull’importanza delle cariche ministeriali, in particolare nei settori degli interni, degli affari esteri, della giustizia, della difesa, dell’istruzione, dell’ambiente, della sanità e dei trasporti. In uno sforzo coordinato, il partito curdo della Sinistra Verde ha annunciato il suo continuo sostegno al candidato dell’opposizione al secondo turno. Il partito riconosce che i risultati delle elezioni parlamentari sono stati inferiori alle aspettative.

Kilicdaroglu, d’altra parte, si affida all’organizzazione di base, alle campagne sui social media e al sostegno dei partiti dell’opposizione per raccogliere i suoi sostenitori. D’altro canto, Erdogan ha il vantaggio della visibilità e dell’influenza grazie al suo solido apparato di partito e al controllo delle risorse statali.

La battaglia tra Erdogan e Kilicdaroglu simboleggia uno scontro di personalità e una competizione tra diverse ideologie e visioni del futuro della Turchia. La partita ha scatenato un’intensa lotta identitaria, dividendo la popolazione tra coloro che propendono per il secolarismo e l’eredità di Mustafa Kemal Atatürk e coloro che si identificano con il simbolo dei valori islamici.

Il risultato determinerà non solo il presidente, ma anche la strada che la Turchia prenderà su questioni cruciali come la democrazia, i diritti umani, il ruolo della religione nella vita pubblica e le relazioni regionali e internazionali. La decisione dell’elettorato darà forma alla traiettoria della nazione, determinando se si muoverà verso il consolidamento del potere o se ne allontanerà.