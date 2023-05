Las elecciones presidenciales turcas entran en la segunda vuelta y los candidatos compiten por los votos.

Subscribe to get access

El movimiento nacionalista turco, representado por los partidos Justicia y Desarrollo y Movimiento Nacional, está decidido a hacer algo más que acercar al Presidente Erdogan al umbral del 50%. La próxima segunda vuelta del 28 de mayo ha dado a este movimiento una influencia creciente, y la naturaleza de la segunda vuelta es crucial. Kemal Kilicdaroglu, el candidato de la Alianza de la Nación, se enfrenta a una tarea compleja en su carrera hacia la presidencia.

Cada vez le costará más trabajo ganarse a los que se abstuvieron en la primera vuelta, a aquellos cuyos votos fueron anulados o a los que optaron por Sinan Ogan. A pesar de la división dentro de su alianza, Ogan ha optado por apoyar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, amenazando la unidad de la coalición “Ata” y las ya escasas posibilidades de éxito de Kilicdaroglu. Aunque Ogan quiera evitar que sus votantes apoyen a Kilicdaroglu, no es seguro que tenga suficiente poder sobre el 5,2% de los que le votaron en la primera vuelta para desviarlos hacia Erdogan, que ya se siente a las puertas de la victoria.

Aunque la atención sigue centrada en Ogan, sus votos fueron más una “intercepción” que un respaldo personal, lo que hace difícil predecir hacia dónde irán. Hay desilusión entre algunos votantes, especialmente entre los jóvenes que votaron por primera vez y apoyaron a Sinan Ogan en la primera vuelta. Estos votantes se consideran un voto de protesta con diversas afiliaciones ideológicas y es probable que dividan sus votos entre Kilicdaroglu y Erdogan. Su motivación para participar en la segunda vuelta puede verse disminuida, ya que creen que ninguno de los dos candidatos representa la opción ideal para los próximos cinco años.

La oposición se centra en la participación relativamente baja en 19 provincias de mayoría kurda, sugiriendo que un aumento de la participación en estas provincias podría beneficiar a Kilicdaroglu. De estas 19 provincias, Kilicdaroglu obtuvo la mayoría en 14. El “Partido Democrático Popular” kurdo (el “Partido de la Izquierda Verde”) lidera en 17 de estas provincias. Por tanto, la oposición apuesta por que el partido kurdo intensifique su campaña en la segunda vuelta para apoyar a Kilicdaroglu.

El plan de Erdogan para la segunda vuelta se centra en apariciones televisivas y visitas a las zonas afectadas por el terremoto para dar las gracias a las regiones donde recibió un apoyo significativo. También está celebrando festivales en las ciudades que le favorecieron frente a su rival y ha ordenado a los miembros de su partido que trabajen intensamente en grandes ciudades como Estambul, Ankara e Izmir, que dieron a su oponente la mayoría de los votos. Erdogan cree que puede reducir la distancia que le separa de Kilicdaroglu en estas importantes ciudades turcas y tener más posibilidades de ganar más votos.

En sus discursos, Erdogan hizo hincapié en la estabilidad, la inclusión social, los logros en la industria de defensa y las medidas de alivio económico. Intensificó sus críticas a la “Alianza Nacional” de la oposición y su supuesta colaboración con el “Partido Democrático de los Pueblos” y el “terrorismo kurdo”. Sin embargo, Erdogan lleva veinte años gobernando el país, y la gente le votó en primer lugar por su capacidad para impulsar la economía nacional. Tanto Erdogan como Kilicdaroglu son conscientes de las acuciantes preocupaciones económicas de los turcos, que se han convertido en el principal problema para muchos votantes a medida que el debilitamiento de la moneda y la elevada inflación hacen mella en sus medios de subsistencia. Sin embargo, ninguno de los candidatos ha presentado un plan completo y viable para abordar estos retos económicos.

Kilicdaroglu atribuye su voto, más bajo de lo esperado, a una campaña de odio generalizada y a las acusaciones de Erdogan de colaboración con el terrorismo kurdo. El candidato de la oposición planea centrarse en el partido religioso de línea dura Dawa Libre, que apoya el separatismo kurdo y presentó candidatos en las listas de Justicia y Desarrollo. El intento de Kilicdaroglu de ganarse a los votantes de Ogan prometiendo devolver a los refugiados a su país tiene pocas posibilidades de éxito frente a su fuerte rival Erdogan.

La estrategia de la oposición para la segunda vuelta adopta un tono más agudo y negativo, centrándose en exponer la verdadera cara del poder en términos de terrorismo y apelando a los segmentos nacionalistas del electorado. Se dirigen a las regiones donde Erdogan cuenta con un fuerte apoyo, en particular Anatolia Central y las regiones del Mar Negro, y utilizan la televisión y las redes sociales para las campañas de propaganda.

El resultado de la segunda vuelta es previsible debido a varios factores, empezando por el hecho de que Erdogan tiene ventaja sobre sus oponentes en el Parlamento. La “Alianza Pública”, formada por el Partido de la Justicia y el Desarrollo y el Partido del Movimiento Nacional, mantuvo su mayoría en el Parlamento con 322 diputados. Sin embargo, se quedó por debajo del umbral de 360 diputados necesarios para someter un proyecto de ley a referéndum y de 400 diputados, o dos tercios de los miembros, necesarios para modificar la Constitución en el Parlamento.

La Alianza Nacional obtuvo 212 diputados de un total de 600. El Parlamento turco mantuvo en gran medida el mapa de control actual, ya que la oposición no avanzó lo que esperaba en la consecución de la mayoría parlamentaria. La Alianza Pública, compuesta por los partidos Justicia y Desarrollo y Movimiento Nacional, avanzó en contra de los sondeos de opinión que le daban un porcentaje inferior al obtenido. Sin embargo, se mantuvo más melancólica de lo que ganó en las elecciones de 2018. La “Alianza del Poder” obtuvo el 49,48% de los votos, frente al 53,97% de 2018. La “Alianza Nacional”, formada por partidos de la oposición (la mesa de seis partidos), obtuvo el 35,51%, frente al 33,95% de 2018. La Coalición de Trabajo y Libertad, formada principalmente por el partido kurdo Izquierda Verde (Partido Popular Democrático) y sus aliados, obtuvo el 10,43%, frente al 12% de las elecciones anteriores.

La supervivencia de los refugiados sirios también ha surgido como una cuestión crítica, y Kilicdaroglu intenta ganarse a los partidarios de Ogan prometiendo repatriarlos. Kilicdaroglu argumenta que el pueblo turco se merece algo mejor, aprovechando la percepción de negligencia del partido gobernante que ha dirigido el país durante dos décadas.

Los líderes de los partidos de la oposición, conocidos colectivamente como la “Mesa de los Seis”, se han reunido para planificar los próximos días de cara a la segunda vuelta. La atención se centra en la cualificación e importancia de los puestos ministeriales, sobre todo en Interior, Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Educación, Medio Ambiente, Sanidad y Transportes. En un esfuerzo coordinado, el partido kurdo Izquierda Verde anunció su apoyo constante al candidato de la oposición en la segunda vuelta. El partido reconoce que los resultados de las elecciones parlamentarias han estado por debajo de las expectativas.

Kilicdaroglu, por su parte, confía en la organización popular, las campañas en las redes sociales y el apoyo de los partidos de la oposición para reunir a sus partidarios. Por otro lado, Erdogan cuenta con la ventaja de la visibilidad y la influencia gracias a la sólida maquinaria de su partido y al control de los recursos estatales.

La batalla entre Erdogan y Kilicdaroglu simboliza un choque de personalidades y una pugna entre distintas ideologías y visiones del futuro de Turquía. El partido ha desatado una intensa lucha de identidades, dividiendo a la población entre quienes se inclinan por el laicismo y el legado de Mustafa Kemal Atatürk y quienes se identifican con el símbolo de los valores islámicos.

El resultado determinará no sólo al presidente, sino también el camino que seguirá Turquía en cuestiones cruciales como la democracia, los derechos humanos, el papel de la religión en la vida pública y las relaciones regionales e internacionales. La decisión del electorado marcará la trayectoria de la nación, determinando si avanza hacia la consolidación del poder o se aleja de él.