Una guerra sucia llena de sorpresas y peligros: Una mirada al interior del conflicto en curso.

Hará falta algo más que la inundación de Kherson y las defensas rusas a lo largo de su perímetro meridional para abrir una brecha para el ejército ucraniano, que ya ha perdido más de 350.000 soldados y probablemente el doble de heridos. Es plausible, sin embargo, que el bombardeo de la presa de Nova Kakhovka haya perturbado el esperado contraataque del bando occidental, retrasándolo al inundar las zonas objetivo.

Ambos bandos están sintiendo la tensión de esta guerra, aunque todavía no ha alcanzado el nivel del peligro más grave, el uso de armas nucleares. Estados Unidos ha utilizado sus capacidades excluyendo a sus tropas y los recursos de sus aliados. Rusia, por su parte, ha aumentado su poder militar y su producción hasta niveles significativos y ha sufrido las repercusiones económicas de la suspensión del comercio por parte de Europa, la reducción significativa de las compras de energía rusa, las sanciones occidentales y la congelación de cientos de miles de millones de activos financieros rusos. Además, Rusia ha demostrado no estar preparada para la guerra moderna y carece de un poder convencional abrumador, enfrentándose a una Ucrania decidida que contraataca y a la experiencia combinada de generales de cincuenta naciones reunidos en la base alemana de Ramstein para gestionar la guerra en Ucrania.

Sin embargo, si las fuerzas estadounidenses y de la OTAN entraran en el campo de batalla junto a Rusia, ésta no necesitaría un ejército masivo para enfrentarse a Estados Unidos. En tal escenario, las insuficientes capacidades militares de Rusia la llevarían a utilizar armas nucleares como elemento disuasorio y para mantener el equilibrio de poder. Esto explica por qué las naciones occidentales se han abstenido de enviar legiones de tropas al campo de batalla, contentándose con el apoyo de apoderados como Ucrania, que se ha unido voluntariamente al prometido bando occidental a pesar de las pérdidas.

Bajo la administración del presidente Joe Biden, Estados Unidos está decidido a prolongar la guerra, como ha declarado abiertamente la subsecretaria de Estado Victoria Nuland, “ya sea durante un año, seis o incluso dieciséis”. Sin embargo, tal decisión, que depende de los sucesivos presidentes estadounidenses, tiene importantes consecuencias que ahora empiezan a manifestarse públicamente. Más del 70-75% de los países del mundo han desafiado la autoridad de Estados Unidos negándose a imponer sanciones a Rusia. Además, los países productores de petróleo (OPEP+) han empezado a recortar su producción (dos millones de barriles diarios), oponiéndose así a los intereses económicos de Estados Unidos y poniendo un suelo a los precios del petróleo.

El conflicto de Ucrania ha fomentado una solidaridad militar y una alianza estratégica entre Rusia y China, una unión que no se veía desde hacía siglos, como confirmó el presidente chino Xi Jinping durante su visita al presidente Vladimir Putin. Además, muchos países, incluidos los aliados de Estados Unidos, han pasado a realizar transacciones comerciales y petroleras en moneda local, distanciándose del debilitamiento del dólar. Por otra parte, la alianza BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) ha experimentado un aumento de las solicitudes de adhesión, lo que indica un colapso sustancial del orden mundial estadounidense.

Por tanto, la flexión del poder aéreo de la OTAN mediante maniobras como “Defender 23”, en la que participaron 24.000 soldados europeos y estadounidenses para enviar mensajes a Rusia y China, no cambia la ecuación. Varios países amenazados por la hegemonía estadounidense han aprendido valiosas lecciones del actual conflicto en Ucrania. Se abstendrán de repetir los errores militares tácticos de Moscú de utilizar primero una fuerza débil y dar a Ucrania mucho tiempo para responder. De hecho, mientras Europa firmaba el acuerdo de Minsk entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y sus aliados llevaban preparando meticulosamente la batalla desde 2004, delante de las narices de Moscú, para pillar desprevenidos a los dirigentes del Kremlin en 2022.

Estados Unidos está tratando de ahogar a Rusia con tácticas de guerra implacables sin obligar a Moscú a rendirse o a aceptar la derrota militar, independientemente del coste exorbitante. La mentalidad rusa ha demostrado ser resistente frente a pérdidas prolongadas, especialmente si se tiene en cuenta que el presidente Putin dispone ahora de recursos económicos más importantes que los que Moscú tenía en 1979 durante la invasión soviética de Afganistán, que duró una década. En última instancia, lo que importa es la duración de la guerra y la capacidad de ambas partes para soportar futuras pérdidas e inversiones.

El conflicto en Ucrania sirve como catalizador potencial, dando una sacudida final al pasado imperial de Europa y ofreciendo una ominosa visión de la naturaleza competitiva de un mundo sin una potencia dominante, como expresó el Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa australiano, Richard Marles. Como aliado de Estados Unidos, Marles subraya la importancia de comprender que las pérdidas derivadas de una agresión militar superan con creces cualquier beneficio percibido. Cree que la desintegración del orden mundial estadounidense es ya palpable.

El imperio estadounidense ya no puede mantener su unilateralismo absoluto, ni siquiera con sus vastas capacidades para defender su posición. Estados Unidos y sus aliados han cometido errores estratégicos irreparables, librando guerras sin tener en cuenta las consecuencias medioambientales, el número de muertos y los costes excesivos de la destrucción, la ocupación y el castigo económico. Su constante violación del derecho internacional ha convertido en una burla la Carta de la ONU y su papel, allanando el camino para que otros países sigan su ejemplo.

La implacable determinación de Occidente de infligir una “derrota estratégica” a Rusia (Victoria Nuland) y de intimidar a China no ha hecho sino empeorar la seguridad mundial. Por lo tanto, el mundo no debería sorprenderse por la destrucción de presas, la interrupción del suministro de gas y otras grandes operaciones de sabotaje que se avecinan. La defensa de una superpotencia estadounidense sacudida requiere mucho más que eso. Afortunadamente, las dos superpotencias han demostrado su capacidad para sortear los campos de minas y tambalearse al borde del abismo, pero ¿por cuánto tiempo? No cabe duda de que se trata de una guerra sucia, llena de sorpresas y de inmensos peligros para el mundo.