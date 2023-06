Una guerra sporca, piena di sorprese e di pericoli: Uno sguardo dall’interno al conflitto in corso.

Subscribe to get access

Ci vorrà ben altro che l’allagamento di Kherson e delle difese russe lungo il suo perimetro meridionale per creare un varco all’esercito ucraino, che ha già perso oltre 350.000 soldati e probabilmente il doppio di feriti. È plausibile, tuttavia, che il bombardamento della diga di Nova Kakhovka possa aver disturbato il previsto contrattacco del campo occidentale, ritardandolo con l’inondazione di aree mirate.

Entrambe le parti sentono la tensione di questa guerra, anche se non ha ancora raggiunto il livello del pericolo più grave, l’uso di armi nucleari. Gli Stati Uniti hanno utilizzato le loro capacità escludendo le loro truppe e le risorse dei loro alleati. La Russia, invece, ha aumentato la sua potenza militare e la sua produzione a livelli significativi e ha subito ripercussioni economiche a causa della sospensione degli scambi commerciali da parte dell’Europa, della riduzione significativa degli acquisti di energia russa, delle sanzioni occidentali e del congelamento di centinaia di miliardi di attività finanziarie russe. Inoltre, la Russia si è dimostrata impreparata alla guerra moderna e priva di un potere convenzionale schiacciante, dovendo affrontare un’Ucraina determinata che sta reagendo e l’esperienza combinata dei generali di cinquanta nazioni riuniti nella base tedesca di Ramstein per gestire la guerra in Ucraina.

Tuttavia, se le forze statunitensi e della NATO dovessero entrare nel campo di battaglia a fianco della Russia, quest’ultima non avrebbe bisogno di un esercito massiccio per affrontare gli Stati Uniti. In questo scenario, le capacità militari inadeguate della Russia la porterebbero a utilizzare le armi nucleari come deterrente e per mantenere l’equilibrio di potere. Questo spiega perché le nazioni occidentali si sono astenute dall’inviare legioni di truppe sul campo di battaglia, accontentandosi del sostegno di proxy come l’Ucraina, che si è unita volentieri al campo promesso dall’Occidente nonostante le perdite.

Sotto l’amministrazione del presidente Joe Biden, gli Stati Uniti sono impegnati a prolungare la guerra, come ha dichiarato apertamente il vicesegretario di Stato Victoria Nuland, “che sia per un anno, sei anni o addirittura sedici anni”. Tuttavia, una tale decisione, che dipende dai successivi presidenti degli Stati Uniti, ha conseguenze significative che ora cominciano a manifestarsi pubblicamente. Oltre il 70-75% dei Paesi del mondo ha sfidato l’autorità americana rifiutandosi di imporre sanzioni alla Russia. Inoltre, i Paesi produttori di petrolio (OPEC+) hanno iniziato a tagliare la produzione (due milioni di barili al giorno), opponendosi così agli interessi economici dell’America e ponendo un limite al prezzo del petrolio.

Il conflitto in Ucraina ha favorito una solidarietà militare e un’alleanza strategica tra Russia e Cina, un’unione che non si vedeva da secoli, come ha confermato il presidente cinese Xi Jinping durante la sua visita al presidente Vladimir Putin. Inoltre, molti Paesi, compresi gli alleati dell’America, si sono orientati a condurre transazioni commerciali e petrolifere in valute locali, prendendo le distanze dall’indebolimento del dollaro. D’altra parte, l’alleanza BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ha registrato un’impennata di richieste di adesione, segnalando un sostanziale collasso dell’ordine mondiale statunitense.

Pertanto, la flessione del potere aereo della NATO attraverso manovre come “Defender 23”, a cui hanno partecipato 24.000 truppe europee e statunitensi per inviare messaggi a Russia e Cina, non cambia l’equazione. Diversi Paesi minacciati dall’egemonia statunitense hanno tratto preziosi insegnamenti dal conflitto in corso in Ucraina. Si asterranno dal ripetere gli errori tattici militari di Mosca, che ha usato per prima una forza debole e ha dato all’Ucraina tutto il tempo necessario per rispondere. Infatti, mentre l’Europa firmava l’accordo di Minsk tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati stavano preparando meticolosamente la battaglia dal 2004, proprio sotto il naso di Mosca, per cogliere di sorpresa la leadership del Cremlino nel 2022.

L’America sta cercando di affogare la Russia con tattiche di guerra implacabili, senza costringere Mosca ad arrendersi o ad accettare la sconfitta militare, a prescindere dal costo esorbitante. La mentalità russa si è dimostrata resistente di fronte a perdite prolungate, soprattutto se si considera che il Presidente Putin dispone oggi di risorse economiche più significative di quelle che Mosca aveva nel 1979 durante la decennale invasione sovietica dell’Afghanistan. In definitiva, ciò che conta è la durata della guerra e la capacità di entrambe le parti di sopportare perdite e investimenti futuri.

Il conflitto in Ucraina funge da potenziale catalizzatore, dando un’ultima scossa al passato imperiale dell’Europa e offrendo un’inquietante visione della natura competitiva di un mondo senza una potenza dominante, come espresso dal vice primo ministro e ministro della Difesa australiano Richard Marles. In quanto alleato degli Stati Uniti, Marles sottolinea l’importanza di comprendere che le perdite derivanti da un’aggressione militare superano di gran lunga i benefici percepiti. Egli ritiene che la disintegrazione dell’ordine mondiale americano sia ormai palpabile.

L’impero statunitense non può più mantenere il suo assoluto unilateralismo, anche con le sue vaste capacità di difesa. L’America e i suoi alleati hanno commesso errori strategici irreparabili, conducendo guerre con scarsa attenzione alle conseguenze ambientali, al numero di morti e ai costi eccessivi della distruzione, dell’occupazione e della punizione economica. La loro costante violazione del diritto internazionale ha messo in ridicolo la Carta delle Nazioni Unite e il suo ruolo, aprendo la strada ad altri Paesi per seguirne l’esempio.

L’implacabile determinazione dell’Occidente a infliggere una “sconfitta strategica” alla Russia (Victoria Nuland) e a intimidire la Cina ha solo peggiorato la sicurezza mondiale. Il mondo non dovrebbe quindi essere sorpreso dalla distruzione delle dighe, dall’interruzione delle forniture di gas e da altre importanti operazioni di sabotaggio che ci attendono. La difesa di una superpotenza statunitense scossa richiede ben altro. Fortunatamente, le due superpotenze hanno dimostrato la loro capacità di navigare nei campi minati e di stare sull’orlo del baratro, ma per quanto tempo? Non c’è dubbio che questa sia una guerra sporca, piena di sorprese e di immensi pericoli per il mondo.