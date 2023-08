Subscribe to get access

könnte die ukrainische Öffentlichkeit, insbesondere die Landwirte und Transportunternehmen, gegen die politische Führung aufbringen und damit die westlichen Kriegsanstrengungen gegen Russland untergraben. Folglich sind die USA sehr daran interessiert, die ukrainischen Getreideexporte international zu unterstützen und eine aggressive antirussische Berichterstattung in den Medien zu fördern, da diese Gelder indirekt die finanzielle Belastung der westlichen Länder verringern, deren Führer weiterhin bereit sind, den Krieg fortzusetzen. Darüber hinaus würde ein Stopp der ukrainischen Getreidelieferungen zweifellos Panik unter den europäischen Importeuren auslösen.

Dies könnte diese europäischen Staaten dazu zwingen, sich alternativ an Russland, den weltweit wichtigsten Exporteur von Getreide und Düngemitteln, zu wenden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs könnten im eigenen Land nur dann mit weniger Weizen überleben, wenn sie eine pro-amerikanische Politik verfolgten, die mit den Interessen der europäischen Bevölkerung vereinbar wäre. Russland seinerseits ist sich der strategischen Bedeutung bewusst, die die Sicherung der heimischen Agrarexporte und die Gewährleistung der Stabilität innerhalb seiner Grenzen für seine Landwirte haben.

Darüber hinaus ist Präsident Wladimir Putin bereit, die wirtschaftlichen Bestrebungen der Ukraine zu unterstützen, indem er Getreideexporte und die Einnahmeerhebung im Gegenzug für gegenseitige Zugeständnisse zulässt, wie z. B. die Nutzung des Swift-Zahlungssystems durch Russland für die Abrechnung seiner Getreideexporte. Die mangelnde Bereitschaft des Westens, seine Verpflichtungen gegenüber Russland einzuhalten, wirft jedoch Fragen über die Durchführbarkeit des Abkommens auf. Trotz der Bemühungen der Vereinten Nationen hat dieses Zögern zu Spekulationen über die Absichten des Westens geführt, die möglicherweise darauf abzielen, innenpolitischen Druck auf Putin auszuüben und möglicherweise innere Unruhen zu schüren. Der westliche Vorwand der “Nahrungsmittelsicherheit” muss überzeugender sein, wenn man bedenkt, dass Putin sich verpflichtet hat, weniger wohlhabende Länder mit Getreide- und Düngerlieferungen zu unterstützen und den Bedürftigen ermäßigte Preise anzubieten.

Russland, auf das beachtliche 20 % der weltweiten Getreideexporte entfallen, hat seine Produktion in diesem Jahr um mehr als 23 % auf 55 Millionen Tonnen gesteigert und damit seine Fähigkeit zur Deckung der Marktnachfrage verbessert. Auf dem Treffen in St. Petersburg in diesem Monat erklärte Putin gegenüber den afrikanischen Staats- und Regierungschefs, er sei bereit, ihnen 23 Milliarden Dollar an Schulden zu erlassen und die ärmsten Länder kostenlos mit Getreide und Düngemitteln zu versorgen. Das Angebot Russlands löste eine scharfe Reaktion aus Brüssel aus, wo Joseph Borrell die afrikanischen und europäischen Länder davor warnte, sich mit dem angeforderten “billigen Getreide” zu sehr von Russland abhängig zu machen. Obwohl Borrell behauptete, das russische Getreide unterliege keinen westlichen Sanktionen, weigerte er sich zu kommentieren, dass eine der Hauptforderungen Moskaus die Wiederanbindung der russischen Landwirtschaftsbank an das internationale Zahlungssystem SWIFT ist, das die EU im Juni 2022 abgeschaltet hat.

Die jüngste Behauptung der Ukraine, Russland habe durch die Bombardierung von Häfen 40.000 Tonnen ukrainisches Getreide vernichtet, hat zwar Aufmerksamkeit erregt, könnte aber Teil einer Medienkampagne sein, mit der Russland an den Rand gedrängt und ein einseitiges Getreideexportgeschäft gesichert werden soll. Präsident Putin bleibt trotz des Drucks des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der die Bedeutung der Rolle Russlands bei dem Getreideexportabkommen und die Notwendigkeit der Einhaltung des Abkommens in allen Teilen durch alle Parteien betont hat, entschlossen. Erdogans diplomatische Herausforderung, Einfluss auf Putin zu nehmen, verdeutlicht die komplexen Zusammenhänge, die im Spiel sind. Die Folgen der amerikanischen Weigerung, sich an die Bedingungen des Russland-Abkommens zu halten, verleihen der Geschichte eine weitere Ebene von Intrigen und werfen Fragen zu den Motiven Washingtons auf. Die Möglichkeit, Russland für die weltweite Nahrungsmittelknappheit verantwortlich zu machen, um seine Getreideverkäufe zu nutzen, ist ein strategisches Manöver, das darauf abzielt, Moskau in die Enge zu treiben und die geopolitische Position der Türkei zu nutzen.

Washington hofft, dass es dem türkischen Präsidenten gelingen wird, seinen russischen Verbündeten in die Enge zu treiben, da Ankara die Zugänge zum Schwarzen Meer kontrolliert. Putin braucht seinen türkischen Verbündeten, der Mitglied des NATO-Bündnisses und ein wichtiger Wirtschaftspartner für Moskau ist. Präsident Putin könnte jedoch eine Lösung vorschlagen, die die Abholung von Getreide aus Russland und der Ukraine in der Türkei als Sammel- und Lieferstelle vorsieht und damit einige der Bedenken ausräumt. Die Türkei würde den Preis im Namen beider Länder eintreiben und das Geld an beide Seiten weiterverteilen.

Ein solcher Plan ist nur durchführbar, wenn die USA es ernst meinen und allen bedürftigen Nationen gestatten, ihren Anteil an Getreide und Düngemitteln von beiden Exportländern zu erhalten. Wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, treffend sagt: “Das Problem sind nicht die verfügbaren Nahrungsmittel, sondern der Zugang zu ihnen. Letztlich verdeutlicht die Situation die komplexe Mischung aus Politik, Handel und Medienmanipulation, die die Getreidepreise und die globalen Märkte beeinflusst.

Da sich ärmere Länder Moskau annähern, während sich der Westen distanziert, bleibt abzuwarten, wie wirksam die Isolierung Russlands durch Getreidestreitigkeiten ist. Wenn die Umstände es erfordern, könnten sich China und die Türkei dem russischen Getreide zuwenden, was das geopolitische Geflecht weiter verkomplizieren und das Ziel des Westens, die russische Wirtschaft zu schwächen und die Russen gegen ihren Präsidenten aufzubringen, durchkreuzen würde. In Anbetracht dieser Herausforderungen wird der Kreml auf seinem Standpunkt beharren und nicht bereit sein, sich auf einseitige Vereinbarungen einzulassen, die seinen Bedenken nicht Rechnung tragen.