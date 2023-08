Subscribe to get access

pubblica ucraina contro la leadership politica, in particolare tra gli agricoltori e le aziende di trasporto, e quindi minare lo sforzo bellico occidentale contro la Russia. Di conseguenza, gli Stati Uniti sono interessati a fornire sostegno internazionale e un’aggressiva copertura mediatica anti-russa alle esportazioni di grano dell’Ucraina, poiché questi fondi riducono indirettamente l’onere finanziario dei Paesi occidentali i cui leader sono ancora disposti a vedere la guerra continuare. Inoltre, l’interruzione del flusso di grano ucraino causerebbe senza dubbio il panico tra gli importatori europei. Potrebbe costringere questi Stati europei a rivolgersi alla Russia, il più importante esportatore mondiale di grano e fertilizzanti, come alternativa. I leader europei potrebbero sopravvivere all’interno con meno grano a disposizione dei loro cittadini solo se perseguissero una politica filoamericana compatibile con gli interessi del popolo europeo.

La Russia, da parte sua, è consapevole delle implicazioni strategiche di assicurare le esportazioni agricole nazionali e di fornire garanzie alla sua comunità agricola, mantenendo al contempo la stabilità all’interno dei suoi confini. Inoltre, il Presidente Vladimir Putin è disposto a sostenere le aspirazioni economiche dell’Ucraina consentendo l’esportazione di cereali e la riscossione delle entrate in cambio di concessioni reciproche, come l’utilizzo da parte della Russia del sistema di pagamento Swift per regolare il prezzo delle sue esportazioni di cereali. Tuttavia, la riluttanza dell’Occidente a onorare gli impegni presi con la Russia solleva dubbi sulla fattibilità dell’accordo.

Nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite, questa riluttanza ha portato a speculazioni sulle intenzioni occidentali, forse volte a esercitare pressioni interne su Putin e forse a fomentare disordini interni. Il pretesto occidentale della “sicurezza alimentare” deve essere più convincente alla luce dell’impegno di Putin a sostenere le nazioni meno ricche con forniture di grano e fertilizzanti e a offrire prezzi scontati a chi ne ha bisogno.

La Russia, che rappresenta lo strabiliante 20% delle esportazioni mondiali di cereali, ha aumentato la produzione di oltre il 23% quest’anno, raggiungendo i 55 milioni di tonnellate, rafforzando la sua capacità di soddisfare la domanda del mercato. Durante l’incontro di questo mese a San Pietroburgo, Putin ha dichiarato ai leader africani di essere pronto a cancellare 23 miliardi di dollari di debito e a fornire ai Paesi più poveri grano e fertilizzanti gratuiti.

L’offerta della Russia ha provocato una brusca reazione da Bruxelles, dove Joseph Borrell ha messo in guardia i Paesi africani ed europei dal diventare troppo dipendenti dalla Russia per il “grano a basso costo” richiesto. Sebbene Borrell abbia affermato che il grano russo non è soggetto a sanzioni occidentali, ha rifiutato di commentare che una delle principali richieste di Mosca è la riconnessione della Banca Agricola Russa al sistema di pagamento internazionale SWIFT, che l’UE ha interrotto nel giugno 2022.

La recente affermazione dell’Ucraina secondo cui la Russia avrebbe distrutto 40.000 tonnellate di grano ucraino bombardando i porti ha attirato l’attenzione, ma potrebbe essere parte di una campagna mediatica per emarginare la Russia e assicurarsi un accordo sbilanciato sulle esportazioni di grano.

La determinazione del Presidente Putin rimane incrollabile nonostante le pressioni del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha sottolineato l’importanza del ruolo della Russia nell’accordo sull’esportazione del grano e la necessità che tutte le parti rispettino l’accordo in tutte le sue parti. La sfida diplomatica di Erdogan per influenzare Putin illustra le più ampie complessità in gioco. Le conseguenze della riluttanza americana a rispettare i termini dell’accordo con la Russia aggiungono un altro livello di intrigo alla saga e sollevano domande sulle motivazioni di Washington.

La possibilità di attribuire alla Russia la responsabilità della carenza alimentare mondiale per sfruttare le vendite di grano è una manovra strategica volta a mettere Mosca all’angolo e a sfruttare la posizione geopolitica della Turchia. Washington spera che il presidente turco riesca a mettere all’angolo l’alleato russo perché Ankara controlla gli accessi al Mar Nero. Putin ha bisogno dell’alleato turco, membro dell’alleanza NATO e importante partner economico di Mosca.

Tuttavia, il Presidente Putin potrebbe proporre una soluzione che prevede la raccolta di grano dalla Russia e dall’Ucraina in Turchia come punto di raccolta e consegna, risolvendo così alcune delle preoccupazioni. La Turchia incasserebbe il prezzo per conto di entrambe le nazioni e ridistribuirebbe il denaro a ciascuna parte. Questo piano è fattibile solo se gli Stati Uniti sono sinceri nel permettere a tutte le nazioni bisognose di ricevere la loro parte di grano e fertilizzanti da entrambi i Paesi esportatori. Come dice giustamente il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: “Il problema non è il cibo disponibile, ma l’accesso ad esso”.

In definitiva, la situazione evidenzia il complesso mix di manipolazione politica, commerciale e mediatica che influenza i prezzi dei cereali e i mercati globali. Poiché le nazioni più povere gravitano verso Mosca, mentre l’Occidente prende le distanze, l’efficacia dell’isolamento della Russia attraverso le dispute sul grano resta da vedere. Se le circostanze lo impongono, Cina e Turchia potrebbero rivolgersi al grano russo, complicando ulteriormente la rete geopolitica e interrompendo l’obiettivo dell’Occidente di indebolire l’economia russa e mettere i russi contro il loro presidente. In mezzo a queste sfide, il Cremlino resterà fermo sulle sue posizioni, non volendo cedere ad accordi unilaterali che non rispondano alle sue preoccupazioni.