Le nuove sfide di Gaza: L’assalto dei droni che attende Israele

In un’escalation di tensioni, Israele si trova in uno stato di guerra, guidato non solo da obiettivi strategici, ma anche dall’urgente necessità di ripristinare la sua reputazione offuscata. I recenti avvenimenti hanno inferto un duro colpo all’immagine di Israele e il suo Primo Ministro, Benjamin Netanyahu, sembra ora deciso a vendicarsi cercando una forma di riscatto sul campo di battaglia. Questa ricerca, alimentata da un misto di orgoglio e geopolitica, sta plasmando il corso del conflitto e potrebbe avere ripercussioni durature sulla regione. L’attesa del coinvolgimento di Hezbollah nel conflitto in corso è palpabile e i vertici politici e militari del Paese sono ben consapevoli della minaccia incombente. Israele ha evacuato tutti gli insediamenti settentrionali per prevenire eventuali sorprese simili a quelle viste nelle regioni meridionali vicino a Gaza. I cieli sono destinati a diventare un nuovo campo di battaglia, con sciami di droni pronti a unirsi alla mischia da più direzioni, dalla Siria, dall’Iraq e dallo Yemen. Con l’intensificarsi della situazione, il grido d’allarme per una “Unità dei teatri” tra l'”Asse della Resistenza” che sostiene Gaza si fa più forte, segnalando un fronte unito all’orizzonte.

Il confine è in fermento mentre i rinforzi militari convergono da entrambe le parti, suggerendo che uno scontro significativo potrebbe essere imminente. I recenti attacchi missilistici di Hezbollah, che hanno preso di mira Radar Hill e le fattorie di Shebaa occupate, inviando un messaggio clamoroso a livello nazionale e internazionale, hanno alzato la posta in gioco. Il messaggio è chiaro: il coinvolgimento nel conflitto di Gaza non è una questione di “se” ma di “quando”. Sia Hezbollah che Israele sembrano essere sulla stessa lunghezza d’onda, preparandosi a quella che sembra essere una resa dei conti inevitabile.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, tuttavia, sembra essere su una strada diversa. Non volendo arrestare il conflitto in corso, riconoscere le battute d’arresto o avviare negoziati sui prigionieri, la sua posizione potrebbe avvicinare la regione a una guerra su larga scala.

L’impatto del conflitto in corso è profondamente sentito nel tessuto economico e sociale di Israele. In un solo giorno tumultuoso, il mercato azionario israeliano è crollato di ben 13,5 miliardi di dollari, segno della crescente ansia degli investitori. Ad aggravare la tensione economica, la valuta locale ha subito un brusco calo.

Ma l’impatto non si limita ai grafici finanziari. Sul campo, c’è un senso palpabile di disperazione. Un numero crescente di israeliani e stranieri si reca all’aeroporto civile, desideroso di sfuggire alle crescenti tensioni. La loro urgenza è accresciuta dal fatto che molte compagnie aeree straniere hanno sospeso i voli da e per Israele. Questa partenza di massa evidenzia non solo i pericoli immediati del conflitto, ma anche gli effetti più profondi e duraturi che potrebbe avere sul morale sociale e sulla tenuta economica di Israele. Il recente annuncio del sostegno di una fregata statunitense a Israele può sembrare significativo. Tuttavia, nel grande schema delle cose, il suo impatto sul morale di Israele appare minimo.

Con l’intensificarsi del conflitto, il recente dispiegamento di una flotta statunitense a sostegno di Israele ha attirato una certa attenzione. Tuttavia, gli addetti ai lavori dell’Asse della Resistenza hanno espresso scetticismo sul reale impatto di questa mossa.

Sebbene l’arrivo di una flotta statunitense rappresenti una significativa dimostrazione di forza, il calcolo strategico della situazione è più complicato. Israele, con le sue già formidabili capacità aeree, dispone di centinaia di aerei e di una potente forza navale. L’aggiunta di 80-90 aerei da una portaerei statunitense potrebbe non far pendere l’ago della bilancia in modo così decisivo come si potrebbe pensare. L’Asse della Resistenza sostiene che l’intervento statunitense non garantirà la vittoria.

Ma le implicazioni di questo sostegno militare statunitense vanno oltre le considerazioni tattiche immediate. C’è una dimensione geopolitica più ampia in gioco. Un intervento esplicito degli Stati Uniti nel conflitto potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini di Israele. Gli Stati Uniti mantengono una significativa presenza militare in Iraq, e queste forze potrebbero diventare un obiettivo se gli Stati Uniti fossero percepiti come un intervento troppo diretto nel conflitto tra Israele e Gaza. I gruppi di resistenza in Iraq hanno lanciato un monito inequivocabile: Le basi statunitensi nella regione sarebbero a rischio di attacchi di rappresaglia.

Inoltre, i missili supersonici antinave degli Hezbollah aggiungono un ulteriore livello di complessità. Questi missili, se dispiegati, hanno il potenziale per bloccare i porti israeliani, bloccando di fatto una linea di vita vitale e aggiungendo una dimensione navale al conflitto. Una mossa del genere farebbe ulteriormente degenerare la situazione, attirando potenzialmente altri attori regionali e ampliando il teatro delle operazioni.

L’attuale conflitto è profondamente intrecciato con il più ampio panorama geopolitico del Medio Oriente. Qualsiasi mossa può avere ripercussioni che vanno ben oltre l’immediato campo di battaglia. I prossimi giorni e le prossime settimane riveleranno come si svolgeranno queste dinamiche e se la regione è sull’orlo di un confronto più ampio e complesso.

Le fonti hanno anche criticato l’approccio del Primo Ministro Netanyahu, sottolineando l’obiettivo di colpire strutture civili a Gaza, tra cui le residenze di leader, personalità dei media e infrastrutture vitali. Tuttavia, ritengono che tale distruzione anticipata sia solo tattica. Ritengono che queste azioni non indeboliranno la determinazione della resistenza né altereranno il suo piano strategico.

Le recenti manovre militari di Israele, compreso il dispiegamento di portaerei, carri armati e forze di terra, indicano la chiara intenzione di lanciare un assalto di terra a Gaza. Anche se la portata di questa incursione potrebbe non essere limitata, ricordando l’operazione di terra del 2014 che penetrò solo per poche centinaia di metri a Gaza, le sue implicazioni potrebbero essere di vasta portata.

Di fronte a questi sviluppi, il coinvolgimento dell’alleanza dell’Asse della Resistenza diventa fondamentale. La necessità di un fronte multiregionale unito e coeso è più urgente che mai.

Fonti interne hanno evidenziato la crescente unità e forza degli “alleati dell’Asse” di fronte all’esercito israeliano. Esse sostengono che l’esercito israeliano, che tradizionalmente si affida agli attacchi aerei per aprire la strada alle operazioni di terra, evita il confronto diretto a meno che le aree non vengano preventivamente bonificate con bombardamenti estesi. Le fonti indicano casi in cui le forze israeliane si sono ritirate, abbandonando il loro equipaggiamento bellico, quando i militanti palestinesi hanno attaccato le loro caserme militari nell’accerchiamento della Striscia di Gaza.

Facendo un parallelo con il conflitto del 2006, le fonti suggeriscono che l’esercito israeliano potrebbe affrontare una resistenza determinata e feroce, simile alle forze combinate che ha incontrato nel sud del Libano dopo il pesante bombardamento iniziale.

Il messaggio è chiaro: se Israele persiste nelle sue azioni aggressive a Gaza, il blocco unito della resistenza è pronto a offrire un sostegno completo, eventualmente aprendo diversi fronti. Questa posizione rimane ferma, indipendentemente dalle minacce dell’Occidente. Date le dinamiche attuali, le fonti non escludono più la possibilità che una raffica di droni suicidi entri nel conflitto lanciata da Libano, Siria, Iraq e Yemen.

La resistenza palestinese negli insediamenti che circondano la Striscia di Gaza rimane irremovibile. Questa continua sfida fornisce una visione dell’apparente indecisione e incoerenza dell’esercito israeliano. Da un lato, dice ai 50.000 residenti degli insediamenti di evacuare, per poi invertire l’ordine e chiedere loro di rimanere chiusi in casa.

Questa incoerenza si estende al bilancio delle vittime. I rapporti iniziali di Israele indicavano un numero di morti pari a 500, poi 600, poi 700, poi 800. Queste cifre fluttuanti suggeriscono che il numero di morti è stato calcolato da Israele. Queste cifre fluttuanti suggeriscono che le forze israeliane non sono state in grado di accedere a tutte le aree di conflitto. L’incapacità di rendere conto rapidamente di tutte le vittime indica una mancanza di controllo su diversi insediamenti, sottolineando ulteriormente le sfide che devono affrontare nell’area operativa intorno a Gaza.

In uno sviluppo significativo del primo giorno di assalto, le forze palestinesi hanno fatto notevoli passi avanti, avanzando nei campi israeliani e prendendo di mira la 8200esima unità di intelligence tra le altre 11 caserme militari. Questa unità, un pilastro dell’apparato di intelligence israeliano, è direttamente collegata al Comando della Divisione Gaza e supervisiona i droni che raccolgono informazioni per gli obiettivi israeliani.

Il successo dell’attacco a questa unità, che ha portato alla sua distruzione e alla cattura o all’eliminazione o alla fuga del suo personale, ha colpito gravemente le capacità di intelligence dell’esercito israeliano. Questa battuta d’arresto è evidente nella mancanza di informazioni utili all’esercito israeliano. Sembra che non sia riuscito ad anticipare o a contrastare i combattenti della resistenza che sono riusciti a catturare i soldati israeliani e a muoversi liberamente dentro e fuori Gaza anche nel terzo giorno del conflitto. Questa falla sottolinea la resilienza e la capacità strategica della resistenza palestinese e la debolezza dell’esercito israeliano di fronte a militanti determinati.

Allo stato attuale, il Primo Ministro Netanyahu si trova in una posizione precaria. L’esercito israeliano, colto di sorpresa dalla resilienza e dalla profondità strategica della resistenza palestinese, sembra essere allo sbando. Netanyahu avrà probabilmente bisogno di alcuni giorni per ricalibrare e riorganizzare le sue forze. Questa pausa garantirebbe che nessun membro della resistenza rimanga fuori da Gaza, consentendo un assalto di terra più calcolato.

Ma l’elemento sorpresa, un fattore cruciale nelle operazioni militari, è già stato perso. Le forze israeliane stanno lottando contro la confusione e la contabilità delle perdite incombe. Secondo le stime preliminari, il bilancio delle vittime si aggira tra gli 800 e i 1.000 israeliani. Se queste cifre fossero confermate, le perdite supererebbero quelle subite da Israele nella Guerra dei Sei Giorni dell’ottobre 1967, quando si trovò ad affrontare una coalizione di nazioni arabe. Il paragone sottolinea la gravità della situazione attuale e le sfide che Netanyahu deve affrontare per percorrere la strada che ha davanti.

L’incessante bombardamento israeliano sui civili di Gaza, una regione ora sommersa da un assedio incandescente, lascia presagire previsioni fosche per i prossimi giorni. Il Ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha assunto una posizione dura nel conflitto in corso, confermando misure che includono il taglio di forniture essenziali come elettricità, cibo e carburante ai palestinesi. Il suo controverso riferimento ai palestinesi come “animali” ha ulteriormente infiammato le tensioni e attirato aspre critiche.

Mentre Gallant sostiene che l’obiettivo è quello di decimare le capacità militari di Hamas, la realtà dipinge un quadro diverso. Sono state prese di mira infrastrutture critiche, tra cui ambulanze e ospedali, e sono state demolite abitazioni civili. Tali azioni sollevano interrogativi sulla proporzionalità e sull’etica delle operazioni militari israeliane, poiché i civili continuano a sopportare il peso del conflitto.

La portata dell’offensiva israeliana sottolinea l’enorme disparità di capacità militari tra l’aviazione israeliana e i militanti palestinesi. Questi ultimi sono armati in modo diseguale e devono affrontare un avversario schiacciante. Questo uso sproporzionato della forza ha riacceso i dibattiti sull’etica e sulle implicazioni di un conflitto così unilaterale, mentre il bilancio delle vittime civili a Gaza continua a salire.

Inoltre, la direttiva Hannibal dell’esercito israeliano, un protocollo controverso che consente all’esercito di porre fine alla vita dei soldati catturati per impedirne il rapimento da vivi, è finita sotto esame nel conflitto in corso a Gaza. I rapporti indicano che i bombardamenti israeliani su Gaza hanno causato la morte di quattro soldati israeliani catturati. Inoltre, altri sei soldati catturati da militanti palestinesi il terzo giorno del conflitto sono stati uccisi mentre venivano trasportati a Gaza.

La direttiva Hannibal è stata a lungo oggetto di dibattito e di critiche, sia all’interno di Israele che a livello internazionale. I recenti eventi a Gaza, dove sembra che la direttiva sia stata invocata, probabilmente riaccenderanno le discussioni sulle sue implicazioni etiche e sulle conseguenze più ampie di una simile politica nel contesto della guerra.

Mentre la settimana volge al termine, si moltiplicano le speculazioni sull’imminenza di un’operazione di terra contro Gaza, che potrebbe iniziare entro la fine di questa settimana. L’enclave, già sottoposta a pesanti bombardamenti, sembra trovarsi di fronte alla prospettiva di un’aggressione più intensa. Ma l’Asse della Resistenza sembra prepararsi a questa importante prova di forza. Se il conflitto dovesse intensificarsi, Israele potrebbe trovarsi ad affrontare avversari su più fronti. Non si può escludere la possibilità di un’ulteriore spirale.

Nel panorama in continua evoluzione del conflitto tra Israele e Gaza, gli strateghi militari elaborano costantemente nuove tattiche e strategie. Una di queste strategie che è emersa di recente, secondo i pianificatori militari, è la potenziale divisione di Gaza in due parti distinte. Questa mossa, se attuata, vedrebbe le forze israeliane tagliare la regione più stretta di Gaza, dividendola di fatto in due.

Le ragioni di una misura così drastica sono molteplici. In primo luogo, stabilendo una presenza fisica a Gaza e dividendola, Israele mira a riaffermare il proprio dominio militare e a ripristinare la propria capacità di deterrenza. Gli eventi recenti hanno in qualche modo offuscato l’immagine di invulnerabilità di Israele. Prendendo e mantenendo il terreno a Gaza, l’esercito israeliano spera di inviare un chiaro messaggio sulle sue capacità e sulla sua determinazione.

In secondo luogo, la mossa è vista come un modo per alleviare il senso di umiliazione provato da alcuni in Israele a causa del conflitto in corso. Stabilendo il controllo, anche temporaneo, su parti di Gaza, l’esercito israeliano mira a proiettare forza e determinazione, sia al pubblico interno che alla comunità internazionale.

Infine, mantenendo una presenza a Gaza, Israele potrebbe potenzialmente usare la sua posizione come merce di scambio nei negoziati. L’eventuale ritiro delle forze israeliane dalle zone occupate di Gaza e il rilascio di eventuali ostaggi potrebbero essere legati a specifiche concessioni da parte della controparte.

È importante sottolineare, tuttavia, che questa strategia è uno scenario estremo. Una mossa del genere indubbiamente inasprirebbe ulteriormente il conflitto, coinvolgendo potenzialmente altri attori regionali e portando a un confronto più ampio e prolungato. Il costo umano di una simile operazione, sia per i gazesi che per i soldati israeliani, potrebbe essere considerevole.

Inoltre, la reazione della comunità internazionale a questa mossa sarebbe imprevedibile. Mentre alcuni potrebbero considerarla un passo necessario per ripristinare la stabilità, altri potrebbero vederla come un uso sproporzionato della forza che complicherebbe ulteriormente gli sforzi diplomatici per risolvere il conflitto.

Il corso di questo conflitto dipende in gran parte dalle decisioni del Primo Ministro israeliano. Si spingerà al limite e potenzialmente attirerà il suo alleato americano, impegnato a combattere la Russia in Ucraina? Il Medio Oriente è a un bivio, con nubi minacciose che si addensano all’orizzonte.

