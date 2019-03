Er Storbritannia forberedt på å legge til Iran på sin terrorliste? Strammer løkken rundt halsen på sivilsamfunnet som støtter Hizbollah.

Av Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Translated by: Abu Hedda

Den britiske regjeringen har lagt til de politiske og militære grenene av libanesisk Hizbollah til terrorlisten sin, etter en avgjørelse initiert av innenriksminister Sajid Javid og godkjent av parlamentet. Hizbollah, eller “Guds parti” er nå en av de 74 utenlandske gruppene samt 14 andre grupper knyttet til Nord-Irland på denne listen. Eventuell støtte til denne organisasjonen faller under Terrorism Act of 2000. I samme lov, under rubrikken om innsamling, lovbrudd, artikkel 15, står det klart at enhver begår et lovbrudd dersom han inviterer andre til å gi penger eller annen eiendom til en forbudt gruppe. Siden generalsekretæren til Hizbollah Sayed Hassan Nasrallah og Irans regjering begge åpenbart anerkjenner den økonomiske, militære, tekniske, etteretningsmessige og annen humanitær støtte Iran gir til organisasjonen, oppstår et klart spørsmål for den britiske regjeringen: Vil den iranske regjeringen være inkludert på terroristlisten, eller er den britiske regjeringen klar til å krenke sin egen lov?

Terrorismeloven fra 2000, under finansieringsarrangementer, artikkel 17 (a) og (b), lyder som følger: “En person begår en lovbrudd dersom han inngår eller blir involvert i et arrangement som følge av hvilke penger eller annen eiendom/verdi er gjort tilgjengelig eller skal gjøres tilgjengelig for en annen … som vil eller kan bli brukt til terrorisme “.

Artikkel 12, under rubrikken “Støtte”, er eksplisitt: “En person begår et lovbrudd hvis han inviterer til støtte, tilførsel av penger til en forbudt organisasjon, og arrangerer et møte for å støtte eller oppmuntre støtte til en forbudt organisasjon, eller delta i et privat møte … “

Artikkelenes tekst er entydig: Enhver som støtter eller møter Hizbollahs enkeltpersoner eller kommandoer, risikerer maksimalt 10 års fengsel. Disse klausulene kan ikke bare gjelde for Iran, den første og største støttespilleren til Hizbollah.

Iranske tjenestemenn, først og fremst utenriksminister Jawad Zarif, kan ikke lenger besøke Sayed Nasrallah og deretter reise til Storbritannia eller møte britiske tjenestemenn uten fare for fengsel, nå som Storbritannia offisielt klassifiserer Hizbollah som en terrororganisasjon.

Hizbollahs årlige budsjett for å operere i Syria og Libanon og for å støtte enhver annen gruppe med våpen eller overføring av kompetanse, er donert av den iranske regjeringen, sammen med ekstramidler som Sayed Ali Khamenei gir fra donasjoner til Imam Reza-helligdommen. I henhold til 2000-lovgivningen kan Storbritannia derfor forventes å avslutte sitt forhold til Iran umiddelbart.

Politisk sett møtes Hizbollah privat og åpent med alle politiske ledere i Libanon. Disse møtene begynner med president Michel Aoun, statsminister Saad Hariri, parlamentspeaker Nabih Berri, utenriksminister Joubran Basil og de fleste politiske ledere i landet. Dette pålegger den britiske regjeringen plikten til å avvise visum til alle disse politikerne og om å forhindre eventuelle møter med sine diplomater etter mars 3d, 2019.

Hva om Storbritannia bryter sine egne lover og landets tjenestemenn møter Hizbollah-tjenestemenn eller de som holder private møter med sine ledere, i strid med den britiske terrorloven fra 2000? Hvis dette skjer, vil det være vanskelig for enhver britisk domstol å opprettholde en solid sak mot enhver Hizbollah-supporter siden britiske tjenestemenn regelmessig møtes med sine iranske kolleger, som er ansvarlige for å finansiere Hizbollah.

Guds parti (Hizbollah) har ingen kontorer eller representanter i noen by i verden, selv blant de millioner i det libanesiske samfunnet som bor i utlandet. Selvfølgelig er det tusenvis av Hizbollah-tilhengere i den libanesiske diasporaen, spesielt kristne fra Tayyar al-Watani-partiet, ledet av president Aoun og svigersønnen utenriksminister Basil. Og det er mange flere tilhengere blant sjiane i diasporaen som kommer fra sør i Libanon, Bekaa-dalen, Beirut og hovedstadens forsteder. De har familiemedlemmer eller fettere som opererer i Hizbollah eller i det minste støtter organisasjonen; noen av disse diasporaene Shia har åpenlyst støttet Hizbollahs sak på eget initiativ.

De fleste av disse libaneserne anser saken til Hizbollah som sin egen fordi gruppen forsvarte deres kristne landsbyer og byer mot al Qaida og IS da disse gruppene var basert på grensen til Libanon og i den libanesiske byen Arsal, med klare planer om å utvide terrorvirksomheten til Libanon. De anser Hizbollah som den eneste kraften som er i stand til å beskytte deres hjem i Sør-Libanon fra enhver fremtidig israelsk aggresjon, i møte med de daglige israelske bruddene på libanesisk sjø, luft og land-suverenitet.

Det er ingen tvil om at disse entusiastiske libaneserne vil være favorittmålene til Storbritannias innenlandske sikkerhetsstyrker som ønsker å registrere “en sikkerhetsseier” av noe slag. Problemet var på bordet i mange byer rundt om i verden da libanesiske sjiaer forsøkte å oppfylle sin islamske plikt ved å donere 20% av deres økonomiske årsresultat. Ifølge noen fatwaer (Sjiaer står fritt til å følge den høyeste religiøse autoritet de anser i samsvar med deres forståelse av islam), kan denne 20% doneres til “islamsk motstand”, dvs. Hizbollah. Fra nå av vil alle som sender penger til dette islamske formålet som ender hos Hizbollah bli betraktet som en som støtter en terrororganisasjon økonomisk.

Den samme saken var et alvorlig problem for libanesere i USA som var forpliktet til å slutte å sende penger tilbake til Libanon unntatt deres familiemedlemmer. Libanesiske samfunn i mange land fulgte frivillig de samme restriksjonene for å unngå alvorlige straffer eller fengelsdommer i vesten, noe som medførte reduksjon i donasjoner til Hizbollah. Dermed er Hizbollah i dag avhengig av iransk støtte alene.

De nye tiltakene i Storbritannia har ikke til hensikt å forstyrre Hizbollahs ikke-eksisterende tilstedeværelse i Vesten og like ikke-eksisterende bankkontoer i utlandet, og de har heller ikke til hensikt å stenge Hizbollah-kontorer som ikke eksisterer i utlandet. De nye tiltakene har som målsetning å stramme løkken rundt halsen på sivilsamfunnet som støtter Hizbollah.

Vesten begynte denne prosessen i Libanon ved å gå etter libanesiske banker og regnskapene til velstående sjiaer. Selv vekslingskontorer som veksler Hizbollahs euro til dollar, ble inkludert på terroristlisten. Velstående sjia-forretningsmenn som sympatiserer med Hizbollah, og som var involvert i prosjekter i Irak, så deres eiendeler frosset av Iraks tidligere statsminister Haidar Abadi som svar på en offisiell amerikansk forespørsel.

De vestlige tiltakene kan lykkes med å gjøre livet vanskeligere for kristne og sjiaer som støtter Hizbollah rundt om i verden. Likevel kan de fleste libanesere ikke avstå fra Hizbollah mer enn de kan avstå fra sine egne familier, fordi Hizbollah er integrert i deres eksistens; det er heller ikke begrenset til deres hjem og familiemedlemmer. Motstandsbevegelsens ideologi er integrert i deres trosbekjennelse og verdenssyn, uansett om de tror på islam eller ei.

