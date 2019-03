Suriye İsrail ile yapılacak müstakbel savaş için füzelerini hazırlıyor

Elijah J. Magnier:@ejmalrai

Fakat eğer seçimi kaybedeceğine inanırsa çatışma çıkarma ihtimali çok yüksektir. Bir tarafında İsrail ve diğer yanında da Suriye ve İran’ın yer alacağı ciddi bir çatışma, seçimleri ertelemek için yeterli olacaktır. Netanyahu’nun fazla bir seçeneği yok: ya seçimi kazanıp aleyhindeki yolsuzluk davasını erteleyecek ya da hapse girecek.

Suriye ve müttefikleri, Tel Aviv’in Suriye ordusunun komutasındaki önemli askeri pozisyonları vurma kararı alması durumunda İsrail ile gerçekleşecek müstakbel bir savaş için füzelerini hazırlıyor.

İyi bilgi alan kaynaklar şunları kaydediyor:

“Bu durum tamamen İsrail seçimlerinin alacağı yöne bağlı. Başbakan Benjamin Netanyahu ikinci bir dönemi kazanma ihtimalinin yeterince güçlü olduğuna inanırsa yakın bir zamanda Suriye ve müttefikleriyle yeni bir çatışma macerasına girmeyecek ve müstakbel çatışma ertelenecektir. Fakat eğer seçimi kaybedeceğine inanırsa çatışma çıkarma ihtimali çok yüksektir. Bir tarafında İsrail ve diğer yanında da Suriye ve İran’ın yer alacağı ciddi bir çatışma, seçimleri ertelemek için yeterli olacaktır. Netanyahu’nun fazla bir seçeneği yok: ya seçimi kazanıp aleyhindeki yolsuzluk davasını erteleyecek ya da hapse girecek.”

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) yakınlarda güney İsrail’e, askeri uçakların ve 200 Amerikalı personelin eşlik ettiği THAAD balistik füze savunma sistemleri yerleştirdi. Bu ultra modern ve sofistike sistemin mevzilendirilmesinin resmi nedeni İsrail ve ABD arasındaki ortak bir tatbikat olarak ilan edildi. THAAD, İsrail’in mevcut füze savunma sistemlerini daha da güçlendirecek. Kısa menzilliler için “Demir Kubbe”, taktik füzeler için “Davud’un Sapanı” ve kıtalararası balistik füzeler için de “Ok” (The Arrow) bunlar arasında yer alıyor.

“ABD İsrail sistemine güvenmiyor ve bu nedenle THAAD sistemi, Netanyahu tarafından tetiklenecek ya da provoke edilecek bir savaşa cevap vereceklerine söz veren Suriye ya da Suriye’deki güçlerce fırlatılacak füzeleri düşürmek amacıyla yerleştirildi. Hem Suriye hem de İran İsrail’in bu ülkelerdeki önemli askeri mevzileri bombalaması durumunda acil misilleme yapacaklarına söz verdiler. ABD de gelecek savaşın tüm taraflar için yıkıcı olacağına ikna olduğundan bu çatışmada yer alma kararı aldı.”

Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Tahran ziyareti, Suriye savaşına katılan tüm taraflara, özellikle de AB ve ABD’ye Şam’ın üçüncü tarafları memnun etmek, Araplar veya Batı ile ilişkileri düzeltmek ya da ülkenin yeniden imarı için İran’dan Suriye’den çıkmasını hiçbir zaman istemeyeceğini açık bir şekilde gösterdi.

Kaynak “Suriye Cumhurbaşkanının ziyareti Başkan Putin’e de misafiri Netanyahu’ya, Moskova’nın İran’ı Suriye’den atma teklifinde İsrail’e yardım edemeyeceğini açıklamada kolaylık sağladı. Şam’ın öğrendiğine göre Putin misafirine, Suriye ve İran arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu ve Rusya’nın bu stratejik ilişkiyi değiştirebilecek konumda olmadığını söylemiş.

