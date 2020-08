Explosão em Beirute: Quem é o responsável?

Por Elijah J. Magnier: @ejmalrai

Traduzido por: Alan Regis Dantas

Na terça-feira (4) uma explosão no porto libanês, no coração da capital Beirute, provocou vítimas humanas e destruição material devastadora. Mais de 140 pessoas morreram instantaneamente, 80 continuam desaparecidas sob os escombros, e mais de 5000 foram feridas. Mais de 300.000 casas foram destruídas e muitas mais foram danificadas. 2.750 toneladas de nitrato de amónio (AN) (um equivalente a 1.000 toneladas de TNT) se inflamaram de alguma forma e registaram a maior explosão desde a Segunda Guerra Mundial. Muitas teorias, acusando Israel ou o Hezbollah ou a CIA, se espalham como rastilho de pólvora na capital libanesa. Qual é a verdade? Cui bono?

O Rhosus, um navio de bandeira moldava que navegava da Geórgia para Moçambique transportando entre outras mercadorias 2.750 toneladas de nitrato de amônio destinado à Fabrica de Explosives, um carregamento pago pelo Banco Internacional de Moçambique. Parou em Beirute em 20/11/2013 para descarregar máquinas agrícolas e esperava-se que carregasse mercadorias do Líbano para a Jordânia no seu regresso a Moçambique. Uma inspeção concluiu que o navio não estava apto a navegar, e as autoridades locais libanesas impediram o Rhosus de zarpar. As autoridades portuárias libanesas desembarcaram a carga no armazém portuário n.12 e posteriormente confiscaram a mercadoria devido a faturas não pagas pelo proprietário do navio.

O nitrato de amônio tem muitas propriedades, especialmente como um componente de mistura explosiva (Mellor, 1922; Elvers 1989, Suslick 1992). Sendo puro é muito estável e deve satisfazer requisitos de qualidade especificados para ser utilizado na produção de explosivos industriais. De acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Fertilizantes, o NA puro é especialmente difícil de detonar. Deve ser armazenado numa área seca, bem ventilada e protegida. Além disso, qualquer instalação elétrica na área de armazenamento precisava de ser resistente aos vapores de amoníaco.

Durante mais de seis anos, as 2.750 toneladas de NA permaneceram no armazém libanês sem quaisquer planos de realocação ou revenda. Além disso, a área de armazenamento está sujeita às alterações climáticas do clima libanês, incluindo o calor sufocante no Verão. A área de armazenamento foi feita de metal e sem ventilação adequada.

No ano passado, o Capitão Naddaf que trabalha no porto sob o Serviço Nacional de Segurança, chamou o seu superior para o informar da presença de uma “carga perigosa no armazém n. 12”. O seu oficial superior, General A. instruiu o jovem oficial a fornecer um relatório escrito e a tirar fotografias do armazém e do seu conteúdo. O armazém tinha uma brecha suficientemente grande para a passagem de um homem, facilitando a entrada ou roubo.

O porto libanês é controlado por uma espécie de máfia local composta por oficiais superiores, diretores aduaneiros, administradores e oficiais de segurança. Cada responsável foi nomeado por um líder político, oferecendo aos seus homens imunidade e proteção. O porto produziu uma imensa quantidade de dinheiro e subornos que são o pão quotidiano de todos os que dirigem o negócio. Face a tal corrupção, os conhecimentos científicos sobre o que pode acontecer ao NA armazenado e as condições em que as 2.750 toneladas são armazenadas contam pouco. Na verdade, muitos oficiais não têm competência para as suas funções e são nomeados por favoritismo e ligações políticas. Este é também o caso do diretor da alfândega e dos serviços secretos do Exército, General S., responsável pelos movimentos e conteúdos portuários, e muitos outros indivíduos. Mas quando ocorrer um problema ou uma catástrofe, como a de terça-feira, será muito difícil encontrar os verdadeiros responsáveis. Como surgiram as condições para a explosão?

Às 15:00 hora local, foi pedido a um ferreiro que fechasse os buracos no armazém para evitar o potencial contrabando do conteúdo. O ferreiro não foi informado sobre o conteúdo perigoso do armazém, nem lhe foi dito para tomar as precauções necessárias para evitar a propagação de partículas de metal que produzem fragmentos e podem desencadear fogo. Ele estava trabalhando a uma distância não superior a alguns centímetros dos sacos de Nitrato que se encontravam espalhados pelo chão com uma substância clara vazando dos mesmos. Uma vez terminado o trabalho, entre as 16:30 e as 17:00, foi visto fumaça vinda do armazém.

Os bombeiros foram chamados para lidar com o potencial incêndio. Às 18:08 ouviu-se a primeira explosão, seguida da segunda, mais de um minuto depois. Após a primeira explosão, um incêndio começou dentro do armazém. O incêndio gerou mais calor, suficiente para todo o estoque de NA explodir e criar um vácuo (pressão negativa). A pressão da explosão causou as muitas baixas e a destruição devastadora na cidade.

Quem chamou o ferreiro e alocou o orçamento para o profissional? Foi ele informado do perigo da soldadura ao lado do NA? Porquê as 2.750 toneladas de nitrato de amónio foram deixadas durante mais de seis anos em armazenamento não-profissional sem uma boa razão?

Quem se beneficiou com a explosão? A área afetada pertence principalmente a pessoas que não são geralmente amigas do Hezbollah. Por conseguinte, não teria sido do interesse de Israel nem dos EUA bombardear e causar tantos danos a propriedades e negócios de partes amigas. Destruir esta parte de Beirute para impor um “novo Oriente Médio” ou um “novo Líbano” não faz sentido, porque a população anti-Hezbollah está mais fraca do que nunca e não está em posição de enfrentar o Hezbollah. A França e os EUA não se encontram em melhor posição para influenciar a população como gostariam.

O Hezbollah está atualmente à espera que o Tribunal Especial para o assassinato do ex-Primeiro Ministro Rafic Hariri anuncie o seu veredicto. É assim que os EUA, para agradar a Israel, tentam travar a influência do Hezbollah no Líbano – em vão. De fato, os EUA e Israel tentaram tudo ao seu alcance na Síria, no Iraque e no Líbano, mas falharam na sua tentativa. Os EUA estão impondo duras sanções à Síria e ao Líbano (impedindo que os países do Golfo e da Europa ajudem na grave crise financeira libanesa) mas o resultado continua sendo o mesmo: o Hezbollah não se submete.

A especulação sobre o armazém de armas do Hezbollah no armazém 12 é ridícula porque o local estava sob vigilância de câmaras controladas pelas forças de segurança. O Hezbollah não armazenaria armas numa área hostil que não estivesse sob o seu próprio controle.

As muitas teorias de conspiração não conseguem se alinhar com os fatos deste acidente. Ignorância, incompetência, favoritismo e burocracia são as razões para a perda de tantas vidas e a destruição de uma capital onde as pessoas não aprenderam a ficar juntas. Trata-se de uma tragédia nacional. Os libaneses detêm os seus bens em países estrangeiros, ocidentais e orientais. Não têm qualquer sentido de pertença a um país onde políticos eleitos tomaram toda a riqueza do país, acumularam o poder e o transferiram para os seus filhos.

