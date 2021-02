Por qué Estados Unidos considera que el papel y el comportamiento de Irán en Oriente Medio es maligno y peligroso

Subscribe to get access

Hezbolá, Irán gozó de una importante influencia en Líbano, la cual mantiene hasta la fecha.

En 2011, Estados Unidos, Europa junto a otros países, léase Arabia Saudí, Qatar o Turquía, apoyaron a grupos extremistas musulmanes takfiríes en sus esfuerzos para derrocar al presidente Bashar al-Assad, quién pidió a Irán que interviniera en la incipiente guerra civil. Irán respondió y logró impedir la caída del gobierno sirio de Assad y, consecuentemente, consiguió un sólido punto de apoyo en el Levante.

En 2014, Estado Islámico llegó a ocupar un tercio del territorio iraquí, y Estados Unidos se negaba a entregar a Bagdad armas ya pagadas. Washington quería dividir Irak en tres estados para recrear un nuevo y débil Oriente Medio, dividido por guerras sectarias internas. Irán intervino a petición del primer ministro Nuri al-Maliki, y de la fatwa de la máxima autoridad religiosa, Sayyed Ali al-Sistani. Así, armó y equipó a las fuerzas de seguridad restantes y a las llamadas “Fuerzas de Movilización Popular”, convocadas por Sayyed Sistani. Una vez más, Estados Unidos proporcionó a Irán un detonante, una oportunidad para encontrar y establecer nuevos aliados en Mesopotamia. Asimismo, la guerra de en Afganistán y la guerra en Yemen ofrecieron oportunidades de oro para que Irán aumentara su influencia (apoyando a Ansar Allah, los “hutíes” en Yemen). Gracias a las intervenciones de Estados Unidos, motivadas por la búsqueda de cambios de régimen, Irán ha acrecentado su influencia ne la región.

Irán se ha convertido en un fabricante de primera categoria en lo que a misiles balísticos de precisión y drones se refiere, los cuales pueden alcanzar una distancia superior a los 1.500 kilómetros. Además, posee una capacidad naval con la que puede cerrar el Estrecho de Ormuz a conveniencia de su seguridad nacional. Considerando la evolución de Irán, de luchar contra Saddam Hussein con armas ligeras a convertirse en un país nuclear con la posibilidad de producir armas atómicas, entendemos que no es de extrañar que Estados Unidos se niegue a levantar las sanciones impuestas a Irán.

Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, los iraníes no ocupa ninguna capital árabe: en Líbano, una parte de la población apoya a Irán, aunque a dos tercios de la población no les importa lo que ocurra con Irán. Algunos libaneses están en contra de Irán y apoyan a Estados Unidos, y otros prefieren a Arabia Saudí, Turquía o Francia.

En Siria, a pesar de la importante ayuda militar y financiera de Irán al presidente Al-Assad y a sus fuerzas afiliadas que luchan y mueren en el Levante, el presidente sirio tiene otra relación estratégica primordial que tratar, la que mantiene con Rusia, que desea ser el país más influyente en Siria. Además, el presidente Assadse se ha negado a responder a más de un millar de ataques israelíes y ha rechazado el consejo por parte de Irán de actuar activamente en la disuasión contra Israel. Siria e Irán mantienen una excelente relación aunque discrepen en puntos concretos. Irán respeta la voluntad de Assad de actuar según lo que cree que es mejor para su país.

En cuanto a Afganistán, Estados Unidos inició un diálogo con los talibanes y llegó a un acuerdo en febrero de 2020 para retirarse del país. Tras 20 años de guerra, que han costado a EE.UU. 800.000 millones de dólares hasta ahora y han dejado decenas de miles de muertos y heridos, Washington se ve obligado a marcharse, con escasos resultados estratégicos.

La historia ha confirmado a lo largo de los últimos cuarenta años que las intervenciones de Estados Unidos para cambiar el mapa político de Oriente Próximo y remodelar sus fronteras han sido el principal factor para el aumento de la influencia de Irán en Oriente Próximo, y para convertirlo en una potencia regional. La política estadounidense fue devastadora para los pueblos de Oriente Medio. No sólo fue peligrosa, sino altamente destructiva y contraproducente para la población, sus bienes y su estabilidad. Los políticos estadounidenses borran sus propios errores y acusan a Irán de tener un comportamiento maligno porque está ganando más influencia y rechaza la sumisión a la hegemonía estadounidense. Washington colecciona un fracaso tras otro a pesar de contar con la maquinaria militar más poderosa del mundo, actuando como si su liderazgo siguiera siendo indiscutible.

A pesar de la fuerza de Estados Unidos, Irán no ha dudado en enfrentarse a la autoridad estadounidense. Con un misil “made in Iran“, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní derribó el avión no tripulado estadounidense más caro, al violar este el espacio aéreo iraní. Además, Irán bombardeó la base militar estadounidense más grande en Irak para responder al asesinato ilegal del general Soleimani. Asimismo, Irán está aumentando su capacidad nuclear e insiste en que Estados Unidos levante todas las sanciones. De lo contrario, está dispuesto a continuar con su programa atómico con la voluntad de completar el ciclo nuclear. Estados Unidos ha creado todas las circunstancias para que Irán se convierta en una potencia regional considerable.

Las administraciones de Donal Trump y Joe Biden han pedido que Irán se siente en la mesa de negociaciones para ampliar el alcance del acuerdo nuclear, incluir el programa de misiles iraní y así interferir en la influencia que Irán tiene sobre sus aliados en Oriente Medio. Estas peticiones son claros indicios de que Estados Unidos está preocupado por el creciente poder de Irán. No hay ninguna razón para que Irán se someta a la voluntad de Estados Unidos, estando sometido a duras sanciones por parte de éste. La petición de EE. UU. es demasiado costosa para que Irán la acepte y además, Teherán se ha dado cuenta de que debe aumentar su capacidad de disuasión. En términos más generales, el gran ayatolá Sayyed Alí Jamenei ha prometido expulsar a Estados Unidos de Asia Occidental.

Por el momento, no hay nada realmente nuevo en la política del presidente Biden hacia Irán. Continúa con las sanciones de su predecesor, aunque puede levantar algunas sanciones por “motivos humanitarios”. Sin embargo, el panorama general no cambiará porque Teherán no negociará sobre cuestiones que definen y defienden su seguridad nacional. Estados Unidos ha logrado causar pérdidas humanas devastadoras y ha infligido graves daños a las economías de muchos países de Oriente Medio. El papel “maligno y destructivo” de Irán en Oriente Medio puede entenderse como una respuesta necesaria al control que Estados Unidos intenta ejercer sobre esta parte del mundo mediante intervenciones militares, guerras y cambios de régimen.