Warum die USA die Rolle und das Verhalten des Irans im Nahen Osten als bösartig und gefährlich ansehen

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

zu helfen, den Besatzungsfeind (Israel) zu vertreiben. Der Iran fand einen fruchtbaren Boden, um die Libanesen bei der Befreiung ihres Territoriums zu unterstützen. Nachdem Israel gezwungen war, sich zurückzuziehen, “gedemütigt” durch die pro-iranische Gruppe Hisbollah, genoss der Iran bedeutenden Einfluss im Libanon und behält diesen Einfluss bis heute bei.

Im Jahr 2011 unterstützten die USA, Europa und Dutzende anderer Länder unter der Führung von Saudi-Arabien, Katar und der Türkei die Bemühungen der takfiri-muslimischen Extremisten, Präsident Bashar al-Assad zu stürzen, der den Iran um ein Eingreifen bat. Der Iran reagierte und war erfolgreich darin, den Sturz von Assads syrischer Regierung zu verhindern und gewann infolgedessen ein solides Standbein in der Levante.

Im Jahr 2014 besetzte ISIS ein Drittel des Iraks, und die USA weigerten sich, bereits bezahlte Waffen an Bagdad zu liefern. Washington wollte den Irak in drei Staaten aufteilen, um einen neuen, schwachen und durch interne Sektenkriege gespaltenen Nahen Osten zu schaffen. Der Iran intervenierte auf Bitten von Premierminister Nuri al-Maliki und der Fatwa der höchsten religiösen Autorität, Sayyed Ali al-Sistani, und bewaffnete die verbliebenen Sicherheitskräfte und die von Sayyed Sistani zusammengerufenen “Popular Mobilisation Forces”. Wieder einmal boten die USA dem Iran einen Auslöser, eine Gelegenheit, neue Verbündete in Mesopotamien zu finden und zu etablieren. Ebenso boten der US-Krieg in Afghanistan und der US-saudische Krieg im Jemen dem Iran goldene Gelegenheiten, seinen Einfluss zu vergrößern (Ansar Allah – Houthis im Jemen), immer dank der US-Interventionen, die einen Regimewechsel versuchten.

Der Iran hat sich zu einem Hersteller von ballistischen Präzisionsraketen und bewaffneten Drohnen entwickelt, die eine Reichweite von mehr als 1500 Kilometern erreichen können, und zu einer Seestreitmacht, mit der er die Straße von Hormuz schließen kann, wie es seiner nationalen Sicherheitslage entspricht. Vom Kampf gegen Saddam Hussein mit leichten Waffen zum Atomland mit der Möglichkeit, Atomwaffen zu produzieren: Kein Wunder, dass sich die USA weigern, die harten Sanktionen gegen den Iran aufzuheben, wie sogar der iranische Geheimdienstminister sagte.

Aber der Iran besetzt, anders als die USA, keine arabische Hauptstadt: Im Libanon steht ein Teil der Bevölkerung hinter dem Iran, obwohl es zwei Dritteln der Bevölkerung egal ist, was mit dem Iran passiert: Einige Libanesen stehen gegen den Iran und unterstützen die USA, andere bevorzugen Saudi-Arabien, die Türkei oder Frankreich.

In Syrien hat Präsident Al-Assad, ungeachtet der erheblichen militärischen und finanziellen Unterstützung des Irans für Präsident Al-Assad und die mit ihm verbundenen Kräfte, die in der Levante kämpfen und sterben, eine andere strategische Beziehung zu bewältigen, nämlich die zu Russland, das das einflussreiche Land in Syrien sein will. Darüber hinaus hat sich der syrische Präsident geweigert, auf über tausend israelische Angriffe zu reagieren, und hat den Ratschlag des Irans zurückgewiesen, aktiv eine Abschreckung gegen Israel aufzubauen. Dennoch pflegen Syrien und der Iran ein ausgezeichnetes Verhältnis, auch wenn sie in bestimmten Punkten nicht einer Meinung sind. Der Iran respektiert Assads Willen, so zu handeln, wie er glaubt, dass es im besten Interesse seines Landes ist.

Was Afghanistan betrifft, so haben die USA einen Dialog mit den Taliban eingeleitet und im Februar 2020 eine Vereinbarung über den Abzug aus dem Land getroffen. Nach 20 Jahren Krieg, der die USA bisher 800 Milliarden Dollar gekostet und Zehntausende von Toten und Verwundeten in Afghanistan hinterlassen hat, wird Washington zum Abzug gezwungen – mit mäßigen strategischen Ergebnissen.

Die Geschichte hat in den letzten vierzig Jahren bestätigt, dass die Interventionen der USA, die Landkarte des Nahen Ostens zu verändern und seine Grenzen neu zu ordnen, der Hauptfaktor für die Zunahme des Einflusses des Irans im Nahen Osten waren und ihn zu einer regionalen Macht machten. Die US-Politik war verheerend für die Menschen im Nahen Osten. Sie war nicht nur gefährlich, sondern in hohem Maße destruktiv und kontraproduktiv für die Bevölkerung, ihr Vermögen und ihre Stabilität. Die US-Politiker wischen ihr eigenes Fehlverhalten weg und werfen dem Iran ein bösartiges Verhalten vor, weil er mehr Einfluss gewinnt und die Unterwerfung unter die US-Hegemonie ablehnt. Washington kassiert eine Niederlage nach der anderen, obwohl es über die mächtigste Militärmaschinerie der Welt verfügt und so tut, als sei seine Führung nach wie vor ein Markenzeichen.

Ungeachtet der US-Stärke hat der Iran jedoch nicht gezögert, die US-Autorität zu konfrontieren. Mit einer Rakete “made in Iran” schoss das Korps der iranischen Revolutionsgarden die teuerste US-Drohne ab, die den iranischen Luftraum verletzte. Außerdem bombardierte der Iran die größte US-Militärbasis im Irak, um auf die rechtswidrige Ermordung des iranischen Brigadegenerals Qassem Soleimani zu reagieren. Außerdem baut der Iran seine nuklearen Fähigkeiten aus und besteht darauf, dass die USA alle Sanktionen aufheben. Andernfalls ist er bereit, sein Atomprogramm fortzusetzen, um den vollständigen Atomzyklus zu vervollständigen. Die USA haben alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Iran zu einer bedeutenden Regionalmacht werden kann.

Die Administrationen von Donal Trump und Joe Biden haben den Iran aufgefordert, sich an den Verhandlungstisch zu setzen, um das Atomabkommen zu verlängern und die Kontrolle über die iranischen Raketen einzuschließen und sogar den Einfluss des Irans auf seine Verbündeten im Nahen Osten zu beeinträchtigen. Diese Anfragen sind ein klares Indiz dafür, dass die USA über die effiziente und wachsende Macht des Irans besorgt sind. Es gibt keinen Grund, warum der Iran sich dem Willen der USA unterwerfen sollte, wenn er harten US-Sanktionen ausgesetzt ist. Die US-Forderung ist für den Iran zu kostspielig, um sich darauf einzulassen, und Teheran hat stattdessen erkannt, dass es seine Abschreckung erhöhen muss. Im weiteren Sinne hat der Großayatollah Sayyed Ali Khamenei geschworen, die USA aus Westasien zu vertreiben.

Es gibt nichts wirklich Neues in der Politik von Präsident Biden gegenüber dem Iran. Er setzt die Sanktionen seines Vorgängers Donald Trump fort, obwohl er einige Sanktionen aus “humanitären Motiven” aufheben könnte. Das Gesamtbild wird sich jedoch nicht ändern, denn Teheran wird nicht über Fragen verhandeln, die seine nationale Sicherheit definieren und verteidigen. Die USA haben es geschafft, verheerende menschliche Verluste zu verursachen und der Wirtschaft vieler Länder des Nahen Ostens schweren Schaden zuzufügen. Folglich kann die “bösartige und zerstörerische” Rolle des Irans im Nahen Osten als eine notwendige Antwort auf die absolute Kontrolle verstanden werden, die die USA durch militärische Interventionen, das Führen von Kriegen und den Versuch eines Regimewechsels über diesen Teil der Welt auszuüben versuchen.