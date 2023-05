Subscribe to get access

I funzionari turchi e le fonti vicine a Erdogan sono fiduciosi nella sua capacità di ottenere una clamorosa vittoria al ballottaggio. Diversi fattori vitali giocano a favore di Erdogan nel secondo turno. In primo luogo, egli gode di una posizione dominante in Parlamento, dove il suo partito, il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP), e il suo alleato, il Partito del Movimento Nazionalista (MHP), hanno la maggioranza parlamentare. In secondo luogo, l’opposizione è tutt’altro che coesa e unita, con un rischio significativo di frammentazione dopo il primo turno. Kilicdaroglu ha guidato una coalizione non dominante che, secondo le previsioni, non avrebbe formato un futuro governo se avesse vinto la presidenza. I funzionari dell’AKP sostengono che “il popolo turco non vuole votare per un’alleanza multipartitica in un governo che, a loro avviso, non realizzerà ciò che il popolo vuole a causa della sua incompatibilità ideologica o organizzativa, ad eccezione del suo accordo per cercare di sconfiggere l’attuale presidente”.

Secondo fonti turche vicine a Erdogan, “il presidente dovrebbe concentrare i suoi sforzi su Istanbul, Ankara e Smirne, dato che ha sconfitto Kilicdaroglu alle elezioni presidenziali ma non al voto parlamentare”. Si ritiene che vincere le elezioni presidenziali a Istanbul porti spesso alla vittoria nella corsa generale, come è successo a Erdogan nel 1994-1998 quando era sindaco di Istanbul. Tuttavia, i risultati delle elezioni presidenziali di oggi mettono in discussione questa nozione, poiché Erdogan ha ottenuto vittorie nelle aree rurali, in particolare nella maggior parte delle province meridionali colpite dal terremoto di quest’anno. La capacità di Erdogan di mantenere le promesse, soprattutto nelle regioni in cui l’opposizione non ha il peso parlamentare per mantenere le promesse di gas gratuito e di ricostruzione, ha contribuito al suo successo in queste aree.

Sinan Ogan è riuscito a ridurre la quota di voti di Erdogan nell’Anatolia centrale, soprattutto a Diyarbakir, il cuore della regione curda. A sorpresa, il candidato nazionalista di estrema destra anti-curdo ha ottenuto l’1,2% dei voti in questa provincia curda, dove il 72% degli elettori ha votato contro l’avversario di Erdogan. Questo risultato nella regione curda evidenzia il ruolo influente dell’intervento straniero, in particolare degli Stati Uniti e dell’UE, nel minare il sostegno di Erdogan. Kilicdaroglu non avrebbe avuto la fiducia necessaria per partecipare alle elezioni senza il consenso dei curdi. La realtà è che Kilicdaroglu ha ottenuto il 35% dei voti parlamentari. Al contrario, i curdi che hanno votato per lui alle elezioni presidenziali non lo hanno sostenuto nella corsa parlamentare. D’altra parte, Erdogan si è assicurato il 49% dei seggi parlamentari e la stessa percentuale alle elezioni presidenziali.

Mentre la Turchia si prepara all’inevitabile secondo turno delle elezioni presidenziali, diversi fattori suggeriscono che il presidente Recep Tayyip Erdogan è in rotta per una vittoria sicura. Erdogan, che ha ottenuto il 49,51% dei voti al primo turno, ha bisogno solo di un aumento marginale dello 0,5% rispetto alla sua quota attuale per rivendicare la presidenza. Inoltre, il principale rivale di Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, deve affrontare sfide significative per attirare il sostegno di altri candidati, in particolare del candidato nazionalista di estrema destra Sinan Ogan, che non può trasferire i voti accumulati.

Un’analisi del voto curdo, un elemento essenziale nelle elezioni turche, mostra che le prospettive di Kilicdaroglu sono limitate. Nonostante abbia ricevuto il sostegno del 10% del voto turco, che rappresenta il 90% dell’elettorato curdo, Kilicdaroglu non ha goduto del sostegno curdo alle elezioni parlamentari. Ciò rende improbabile che possa contare sul sostegno curdo al secondo turno, sapendo che l’opposizione ha meno possibilità di vincere le elezioni parlamentari. L’insistenza di Sinan Ogan affinché Kilicdaroglu abbandoni i curdi per ottenere il suo sostegno complica ulteriormente le cose, poiché tale richiesta non è fattibile.

La forza di Erdogan risiede nella sua capacità di assicurarsi potenzialmente altri voti curdi e nella sua posizione dominante in parlamento. Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP), in alleanza con il Partito del Movimento Nazionalista (MHP), ha la maggioranza parlamentare, dando a Erdogan il vantaggio di un solido sostegno nel suo tentativo di ottenere un secondo mandato. Si prevede che questa maggioranza parlamentare avrà un impatto significativo sull’esito delle elezioni presidenziali.

Contrariamente alle aspettative occidentali di una caduta di Erdogan, l’imminente battaglia per la presidenza turca sembra più favorevole al leader in carica. L’Occidente deve prepararsi ad affrontare un presidente che darà priorità agli interessi del suo Paese, mantenendo un approccio equilibrato alle relazioni estere senza rompere i legami con l’Occidente o allinearsi esclusivamente con la Russia. Tuttavia, le sfide rimangono sotto forma di questioni economiche, con l’inflazione e la svalutazione della moneta locale che richiedono l’attenzione del nuovo presidente turco.

Con l’avvicinarsi del secondo turno, Erdogan si trova in una buona posizione per assicurarsi la vittoria, beneficiando della sua maggioranza parlamentare, dei potenziali guadagni nel voto curdo e della limitata influenza parlamentare dei candidati rivali.