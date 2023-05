Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

Türkische Beamte und Erdogan nahestehende Quellen sind zuversichtlich, dass er in der Stichwahl einen überwältigenden Sieg erringen wird. Es gibt mehrere Schlüsselfaktoren, die in der bevorstehenden zweiten Runde zu Erdogans Gunsten wirken. Erstens genießt er eine beherrschende Stellung im Parlament, wo seine Partei, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP), und ihre Verbündete, die Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP), eine parlamentarische Mehrheit haben. Zweitens ist die Opposition alles andere als geschlossen und geeint, und es besteht die Gefahr, dass sie nach der ersten Runde zersplittert. Kilicdaroglu führte eine nicht dominante Koalition an, von der nicht erwartet wurde, dass sie im Falle seines Wahlsiegs eine künftige Regierung bilden würde. AKP-Vertreter argumentieren, dass “das türkische Volk nicht für ein Mehrparteienbündnis in einer Regierung stimmen will, von der es glaubt, dass sie aufgrund ihrer ideologischen oder organisatorischen Inkompatibilität nicht das erreichen wird, was das Volk will, abgesehen von ihrer Vereinbarung, zu versuchen, den derzeitigen Präsidenten zu besiegen”.

Laut hochrangigen türkischen Quellen, die Erdogan nahe stehen, “sollte der Präsident seine Bemühungen auf Istanbul, Ankara und Izmir konzentrieren, da er Kilicdaroglu zwar bei den Präsidentschaftswahlen, nicht aber bei der Parlamentswahl besiegt hat”. Es wird davon ausgegangen, dass ein Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Istanbul oft zum Sieg im gesamten Rennen führt, wie es bei Erdogan 1994-1998 der Fall war, als er Bürgermeister von Istanbul war. Die heutigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen stellen diese Annahme jedoch in Frage, da Erdogan in ländlichen Gebieten, insbesondere in den meisten der vom diesjährigen Erdbeben betroffenen südlichen Provinzen, Siege erringen konnte. Erdogans Fähigkeit, Versprechen einzuhalten, insbesondere in Regionen, in denen die Opposition nicht über die parlamentarische Macht verfügt, um Versprechen wie kostenloses Gas und Wiederaufbau einzulösen, hat zu seinem Erfolg in diesen Gebieten beigetragen.

Sinan Ogan gelang es, Erdogans Stimmenanteil in Zentralanatolien, insbesondere in Diyarbakir, dem Herzen der kurdischen Region, zu verringern. Überraschenderweise erhielt der rechtsextreme, kurdenfeindliche Kandidat 1,2 % der Stimmen in dieser kurdischen Provinz, in der 72 % der Wähler gegen Erdogans Gegner stimmten. Dieses Ergebnis in der kurdischen Region unterstreicht die einflussreiche Rolle der ausländischen Intervention, insbesondere der USA und der EU, bei der Untergrabung von Erdogans Unterstützung. Ohne die Unterstützung der Kurden hätte Kilicdaroglu nicht das Vertrauen gehabt, bei den Wahlen anzutreten. In Wirklichkeit hat Kilicdaroglu 35 Prozent der Parlamentsstimmen erhalten, während die Kurden, die bei den Präsidentschaftswahlen für ihn gestimmt haben, ihn bei den Parlamentswahlen nicht unterstützt haben. Erdogan hingegen erhielt 49 Prozent der Parlamentssitze und den gleichen Prozentsatz bei den Präsidentschaftswahlen.

Während sich die Türkei auf die unvermeidliche zweite Runde der Präsidentschaftswahlen vorbereitet, deutet eine Reihe von Faktoren darauf hin, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan auf dem Weg zu einem sicheren Sieg ist. Erdogan, der in der ersten Runde 49,51 Prozent der Stimmen erhielt, benötigt nur eine geringfügige Steigerung seines derzeitigen Anteils um 0,5 Prozentpunkte, um die Präsidentschaft zu erlangen. Darüber hinaus steht Erdogans Hauptkonkurrent Kemal Kilicdaroglu vor großen Herausforderungen, wenn er die Unterstützung anderer Kandidaten gewinnen will, insbesondere die des rechtsextremen nationalistischen Kandidaten Sinan Ogan, der seine gesammelten Stimmen nicht übertragen kann.

Eine Analyse der kurdischen Stimmen, eines wichtigen Elements bei türkischen Wahlen, zeigt, dass Kilicdaroglus Aussichten begrenzt sind. Obwohl er die Unterstützung von 10 Prozent der türkischen Gesamtstimmen erhielt, was 90 Prozent der kurdischen Wählerschaft ausmacht, erhielt Kilicdaroglu bei den Parlamentswahlen keine kurdische Unterstützung. Daher ist es unwahrscheinlich, dass er im zweiten Wahlgang auf die Unterstützung der Kurden zählen kann, zumal die Opposition weniger Chancen hat, die Parlamentswahlen zu gewinnen. Die Forderung von Sinan Ogan, Kilicdaroglu solle für seine Unterstützung auf die Kurden verzichten, macht die Sache noch komplizierter, da eine solche Forderung nicht durchführbar ist.

Erdogans Stärke liegt nicht nur in seiner Fähigkeit, sich möglicherweise zusätzliche kurdische Stimmen zu sichern, sondern auch in seiner dominanten Stellung im Parlament. Die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) verfügt im Bündnis mit der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) über eine parlamentarische Mehrheit, was Erdogan den Vorteil einer soliden Unterstützung bei seiner Bewerbung um eine zweite Amtszeit verschafft. Es wird erwartet, dass diese parlamentarische Mehrheit einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen haben wird.

Im Gegensatz zu den Erwartungen des Westens, die auf einen Sturz Erdogans abzielen, scheint der bevorstehende Kampf um die türkische Präsidentschaft für den amtierenden Staatschef günstiger zu verlaufen. Der Westen muss sich darauf einstellen, es mit einem Präsidenten zu tun zu haben, der die Interessen seines Landes in den Vordergrund stellt und gleichzeitig einen ausgewogenen Ansatz in den Außenbeziehungen verfolgt, ohne die Beziehungen zum Westen abzubrechen oder sich ausschließlich mit Russland zu verbünden. Die Herausforderungen in Form von wirtschaftlichen Fragen bleiben jedoch bestehen: Die Inflation und die Abwertung der Landeswährung fordern die Aufmerksamkeit des neuen türkischen Präsidenten.

Vor dem zweiten Wahlgang ( ) hat Erdogan weiterhin gute Chancen auf einen Sieg, da er von seiner Parlamentsmehrheit, möglichen Zugewinnen bei den Kurden und dem begrenzten parlamentarischen Einfluss der Gegenkandidaten profitiert.