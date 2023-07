Elizabeth Tsurkov si trova in una prigione a lungo termine.

Subscribe to get access

Tutti questi fatti rimangono innegabili finché l’individuo israelo-russo – con un background simile e noto – si presenta in qualsiasi Paese che non sia ostile a Israele. Tuttavia, i viaggi di Tsurkov in Siria e diversi in Iraq, compreso il Kurdistan e altre regioni, hanno sollevato sospetti tra chi controlla i viaggi da e verso questi Paesi. La presenza di una donna con passaporto russo che parla arabo, afferma di essere una ricercatrice dell’Università di Princeton, esprime apertamente ostilità nei confronti del governo siriano e della Russia e rivela il suo servizio di intelligence militare e il suo attuale status di riserva, solleverebbe naturalmente dei sospetti tra le autorità irachene.

L’Iraq è notoriamente diviso tra coloro che sono fedeli agli Stati Uniti e coloro che sono fermamente ostili. Avventurandosi dalla provincia curda in città sciite con gruppi e fazioni armate che si oppongono alla presenza e all’occupazione militare americana, Tsurkov potrebbe essersi volontariamente esposto a un potenziale rapimento. In alternativa, le sue azioni potrebbero essere attribuite a una mancanza di intelligenza o di consapevolezza della sicurezza che teoricamente ci si aspetterebbe da una persona con la sua precedente esperienza professionale.

La Tsurkov si sarebbe recata a Najaf, in Iraq, con persone associate al movimento sadrista guidato da Sayyid Muqtada al-Sadr con il pretesto di condurre una ricerca accademica. Tuttavia, è improbabile che abbia ottenuto informazioni private o esclusive di rilievo, poiché persino i funzionari del movimento sadrista non sono a conoscenza dei passi futuri del movimento, compreso lo stesso Sayyid Muqtada. Le attività passate del movimento sono note e accessibili a tutti, perché l’Iraq non ha segreti. Tsurkov ha lasciato diverse tracce, rendendo quasi impossibile per qualsiasi agenzia di sicurezza ignorarle o astenersi dal condurre un’indagine approfondita sulla sua presenza in Iraq. La sua presunta precedente affiliazione all’intelligence israeliana non ha fatto che aumentare l’urgenza di localizzarla e di monitorare da vicino i suoi contatti e i suoi movimenti. Di conseguenza, Tsurkov si è presentata come un premio prezioso per l'”Asse della Resistenza”, proprio come l’ex colonnello israeliano Elhanan Tannenbaum, catturato dagli Hezbollah libanesi in circostanze diverse e successivamente scambiato con prigionieri palestinesi e libanesi.

Secondo il Primo Ministro Netanyahu, Tsurkov starebbe “bene”. Mantenerla in vita serve ai rapitori per enfatizzare l’unità dei fronti e dell'”Asse della Resistenza” e per fare pressioni per il rilascio di altri prigionieri palestinesi. Tuttavia, il governo israeliano, che comprende esponenti della destra integralista non disposti a negoziare il rilascio dei palestinesi, potrebbe non sostenere gli sforzi per mantenere la coesione all’interno dell'”asse della resistenza” e far progredire la causa palestinese. La resistenza irachena molto probabilmente rifiuterà il loro rilascio senza uno scambio di prigionieri palestinesi, in solidarietà con la causa principale della liberazione della Palestina.

Con due israeliani ancora detenuti da Hamas (Avera Mengistu e Hisham Al-Sayed) e i resti di due soldati (Oron Shaul e Hadar Goldin) della guerra di Gaza del 2014 in custodia di Hamas, Israele non ha ancora accettato le condizioni per il loro ritorno. Alla luce di questi fattori, è molto probabile che l’assenza di Tsurkov si protragga per un lungo periodo, soprattutto se non c’è una forte propensione da parte del governo israeliano a garantirne il rilascio. Israele sta ora cercando l’intervento russo, anche se sostiene l’Ucraina con armi, intelligence e diplomazia. Ma la volontà di Mosca di aiutare Netanyahu sembra mancare. Sembra che Tsurkov si sia incautamente gettato nella fossa dei leoni e abbia permesso a se stesso di diventare la preda.