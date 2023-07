Elizabeth Tsurkov está en una prisión de larga duración.

Subscribe to get access

Todos estos hechos siguen siendo innegables mientras el individuo ruso-israelí -con antecedentes conocidos similares- se presente en cualquier país que no sea hostil a Israel. Sin embargo, los viajes de Tsurkov a Siria y varios a Irak, incluido el Kurdistán y otras regiones, han levantado sospechas entre las partes que vigilan los viajes hacia y desde estos países. La presencia de una mujer con pasaporte ruso que habla árabe, afirma ser investigadora en la Universidad de Princeton, expresa abiertamente su hostilidad hacia el gobierno sirio y Rusia, y revela su servicio de inteligencia militar y su actual condición de reservista suscitaría naturalmente sospechas entre las autoridades iraquíes. Es sabido que Irak está dividido entre los leales a Estados Unidos y los hostiles acérrimos. Al aventurarse desde la provincia kurda a ciudades chiíes con grupos armados y facciones opuestas a la presencia y ocupación militar estadounidense, Tsurkov podría haberse expuesto voluntariamente a un posible secuestro. Por otra parte, sus acciones podrían atribuirse a una falta de inteligencia o de conciencia de la seguridad que, en teoría, cabría esperar de alguien con su experiencia profesional previa. Al parecer, Tsurkov viajó a Nayaf (Irak) con personas vinculadas al movimiento sadrista liderado por Sayyid Muqtada al-Sadr con el pretexto de realizar una investigación académica. Sin embargo, es poco probable que obtuviera información privada o exclusiva importante, ya que incluso los funcionarios del movimiento sadrista desconocen los futuros pasos del movimiento, incluido el propio Sayyid Muqtada. Las actividades pasadas del movimiento son bien conocidas y accesibles a todo el mundo porque Irak no tiene secretos. Tsurkov dejó varios rastros, lo que hace casi imposible que cualquier agencia de seguridad los ignore o se abstenga de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su presencia en Irak. Su supuesta antigua afiliación a los servicios de inteligencia israelíes no hizo sino aumentar la urgencia de localizarla y vigilar de cerca sus contactos y movimientos. En consecuencia, Tsurkov se presentaba como un valioso premio para el “Eje de la Resistencia”, muy parecido al ex coronel israelí Elhanan Tannenbaum, que fue capturado por Hezbolá libanés en circunstancias diferentes y posteriormente canjeado por prisioneros palestinos y libaneses. Tsurkov se encuentra “bien”, según el primer ministro Netanyahu. Mantenerla con vida sirve a los intereses de los secuestradores para subrayar la unidad de los frentes y el “Eje de la Resistencia” y presionar para que se liberen más prisioneros palestinos. Sin embargo, es posible que el gobierno israelí, que incluye a miembros de la línea dura de derechas poco dispuestos a negociar la liberación de palestinos, no apoye los esfuerzos por mantener la cohesión dentro del “eje de la resistencia” y hacer avanzar la causa palestina. Lo más probable es que la resistencia iraquí se niegue a su liberación sin intercambiar prisioneros palestinos en solidaridad con la causa principal de la liberación de Palestina. Con dos israelíes aún retenidos por Hamás (Avera Mengistu y Hisham Al-Sayed) y los restos de dos soldados (Oron Shaul y Hadar Goldin) de la guerra de Gaza de 2014 bajo custodia de Hamás, Israel aún no ha aceptado las condiciones para su devolución. Teniendo en cuenta estos factores, es muy probable que la ausencia de Tsurkov se prolongue durante un largo periodo, especialmente si no hay una fuerte inclinación por parte del gobierno israelí para garantizar su liberación. Israel busca ahora la intervención rusa, incluso mientras apoya a Ucrania con armas, inteligencia y diplomacia. Pero parece faltar la voluntad de Moscú de ayudar a Netanyahu. Parece que Tsurkov se ha lanzado imprudentemente a la boca del lobo y ha permitido convertirse en la presa.