In einer bedeutenden Abkehr von seiner traditionellen Taktik hat Israel seine Vorgehensweise bei Bodeninvasionen geändert. Anstelle seiner üblichen Strategie hat Israel nun eine Reihe von Bodenoperationen gegen den Gazastreifen eingeleitet, sowohl zu Land als auch zur See. Diesem Wechsel ging ein Bombardement von nie dagewesener Intensität voraus. Trotz dringender Aufrufe von 120 Nationen im Sicherheitsrat zu einem sofortigen Waffenstillstand hat Israel seine aggressive Haltung beibehalten.

Die militärischen Vorteile, die sich für Israel aus diesen Aktionen ergeben, scheinen jedoch minimal zu sein. Das Hauptergebnis ist eine weit verbreitete Verwüstung mit über 7.500 toten Zivilisten, darunter 4.800 Frauen und Kinder. Inmitten dieses Chaos wurde der palästinensische Widerstand jedoch nicht unvorbereitet getroffen. Aus Quellen innerhalb der “Achse des Widerstands” geht hervor, dass die Palästinenser den israelischen Angriff vorausgesehen und sich darauf vorbereitet hatten.

Hochrangige Beamte der Achse des Widerstands, die von den gemeinsamen Kommandozentralen aus operieren, haben sich zu dem jüngsten israelischen Bombardement des nördlichen Gazastreifens geäußert. Sie erklärten: “Die umfangreichen Schäden, die durch die intensiven israelischen Luftangriffe im Norden des Gazastreifens verursacht wurden, stellen in erster Linie ein bedeutendes Hindernis für das Vorrücken der israelischen Militärfahrzeuge und mechanisierten Brigaden dar, die innerhalb der Grenzen des Gazastreifens eingesetzt werden.

Die Quelle sagte weiter: “Israel hat in der Nacht Luftangriffe auf mehrere Wohngebiete durchgeführt. Obwohl die Gebiete in der Nähe des Gazastreifens zuvor von ihren Bewohnern evakuiert worden waren, greift Israel sie weiterhin an. Dies ist vor allem auf die Besorgnis über die komplizierten Tunnelsysteme und Befestigungen zurückzuführen, die der Widerstand innerhalb der Stadt gebaut hat”. Die massiven Zerstörungen durch israelische Artillerie und Flugzeuge haben dem palästinensischen Widerstand ungewollt befestigte Stellungen und Gräben verschafft, von denen sie nicht einmal ahnen konnten, dass sie es ihnen ermöglichen würden, Hinterhalte zu legen und dem Feind entgegenzutreten.

Israel hat bei den ersten Angriffen drei Divisionen, d.h. neun Brigaden oder etwa 30.000 Mann, an verschiedenen Fronten im Norden des Landes in den Einsatz gebracht. Angesichts der umfangreichen Bombardierungen und Zerstörungen, die Israel selbst angerichtet hat, sowie der Krater, die der massive Artilleriebeschuss und die Luftangriffe hinterlassen haben, wird es für diese mechanisierten Divisionen schwierig sein, nennenswerte Vorstöße zu erzielen. Infolgedessen wird jedes Vorrücken aufgrund der enormen Trümmermengen mühsam und langsam sein. Dies wird Israel dazu zwingen, sich im direkten Kampf mit dem Widerstand auf Infanterieeinheiten zu verlassen. Eine solche Konfrontation wird unweigerlich zu erheblichen Verlusten bei den vorrückenden israelischen Streitkräften führen, was das israelische Militär unbedingt vermeiden möchte.

Der palästinensische Widerstand hat Tausende von Arbeitern mobilisiert, um neue Tunnel unter den Trümmern zu bauen. Diese Tunnel dienen einem doppelten Zweck: Sie sollen den Feind ablenken und einen Vorstoß der Infanterie abwehren. Die Ruinen der zerstörten Gebäude werden zu tödlichen Hinterhalten umfunktioniert. Angesichts der großen Schäden, die Israel angerichtet hat, verfügt der palästinensische Widerstand über keine zivile oder industrielle Infrastruktur mehr, die er vor Ort schützen könnte. Dies hat ihm ungewollt einen Vorteil verschafft, da er diese zerstörten Gebiete in Operationsgebiete umwandeln kann, um die israelischen Ressourcen und Ausrüstungen zu erschöpfen. Der Widerstand kann sich nun flexibler bewegen und mobile israelische Einheiten leichter angreifen.

