Il fronte sotterraneo di Gaza: La strategia palestinese sotto le macerie di fronte all’intensificazione dell’attacco israeliano.

Scritto da – Elijah J. Magnier:

In un significativo cambiamento rispetto alle sue tattiche tradizionali, Israele ha cambiato il suo approccio alle invasioni di terra. Invece della sua strategia abituale, Israele ha ora lanciato una serie di operazioni di terra contro la Striscia di Gaza, sia a terra che in mare. Un bombardamento di intensità senza precedenti ha preceduto questo cambiamento. Nonostante gli appelli urgenti di 120 nazioni in seno al Consiglio di Sicurezza per un cessate il fuoco immediato, Israele ha mantenuto la sua posizione aggressiva.

Tuttavia, i guadagni militari per Israele da queste azioni sembrano minimi. Il risultato principale è stato una devastazione diffusa, con oltre 7.500 civili morti, tra cui ben 4.800 donne e bambini. In mezzo a questo caos, tuttavia, la resistenza palestinese non si è fatta cogliere impreparata. Fonti all’interno dell'”Asse della Resistenza” indicano che i palestinesi avevano previsto e si erano preparati all’assalto israeliano.

Alti funzionari dell’Asse della Resistenza, che operano dai Centri di comando congiunti, hanno commentato il recente bombardamento israeliano sul nord di Gaza. Hanno dichiarato: “Gli ingenti danni causati dagli intensi bombardamenti aerei israeliani nel nord della Striscia di Gaza servono innanzitutto come ostacolo significativo all’avanzata dei veicoli militari israeliani e delle brigate meccanizzate schierate all’interno dei confini di Gaza”.

La fonte ha proseguito dicendo che “Israele ha effettuato attacchi aerei su diverse aree residenziali durante le ore notturne. Mentre le aree vicine alla Striscia di Gaza erano state precedentemente evacuate dai loro residenti, Israele continua a prenderle di mira. Ciò è dovuto in gran parte alle preoccupazioni per gli intricati sistemi di tunnel e le fortificazioni costruite dalla resistenza all’interno della città”. Le massicce distruzioni causate dall’artiglieria e dagli aerei israeliani hanno inavvertitamente fornito alla resistenza palestinese posizioni fortificate e trincee che non potevano nemmeno immaginare, permettendo loro di tendere imboscate e di affrontare il nemico.

Israele ha schierato nei primi raid tre divisioni, l’equivalente di nove brigate o circa 30.000 uomini, nel teatro delle operazioni su diversi fronti settentrionali. Dati gli ampi bombardamenti e le distruzioni inflitte da Israele stesso, insieme ai crateri lasciati dai massicci bombardamenti di artiglieria e dai bombardamenti aerei, per queste divisioni meccanizzate sarà difficile compiere avanzamenti significativi. Di conseguenza, qualsiasi movimento in avanti sarà faticosamente lento a causa dell’enorme quantità di macerie. Questo costringerà Israele a fare affidamento sulle unità di fanteria per lo scontro diretto con la resistenza. Questo scontro comporterà inevitabilmente perdite significative per le forze israeliane che avanzano, cosa che l’esercito israeliano vuole evitare.

La resistenza palestinese ha mobilitato migliaia di lavoratori per costruire nuovi tunnel sotto le macerie. Questi tunnel hanno un duplice scopo: distrarre il nemico e contrastare l’avanzata della fanteria. Le rovine degli edifici distrutti vengono riutilizzate come punti di imboscata mortale. Dati gli ingenti danni inflitti da Israele, la resistenza palestinese non ha più infrastrutture civili o industriali da proteggere sul terreno. Questo ha involontariamente dato loro un vantaggio, consentendo loro di trasformare queste aree devastate in zone operative volte a prosciugare le risorse e le attrezzature israeliane. La resistenza può ora muoversi con maggiore agilità e colpire facilmente le unità mobili israeliane.

