À quoi s’attend-on du Hezbollah dans la guerre de Gaza?

Par Elijah J. Magnier

Traduction : Daniel G.

Le Hezbollah a toujours été un acteur important du conflit en général au Moyen-Orient, en particulier dans ses confrontations avec Israël. Sa position sur le conflit israélo-palestinien est bien connue, car il s’est toujours dit solidaire à la cause palestinienne. Cependant, prédire des actions ou des décisions précises du Hezbollah relève de la spéculation. Le Hezbollah pourrait ouvrir un front au nord d’Israël à partir du Liban, ce qui constituerait une escalade significative. Une telle décision repose sur une dynamique régionale plus large, notamment des relations du Hezbollah avec l’Iran et la Syrie, ainsi que sur des considérations internes au Liban. Comme ce pays a son lot de difficultés politiques et économiques complexes, toute décision du Hezbollah d’intensifier son engagement dans un conflit extérieur devrait prendre en compte les répercussions possibles sur le plan intérieur, en commençant par la société qui le soutient.

L’engagement du Hezbollah dans la guerre de Gaza

Depuis le 8 octobre, la frontière israélo-libanaise est devenue le point chaud des affrontements militaires entre le Hezbollah et l’armée d’occupation israélienne. La zone, qui s’étend sur 100 à 120 km de Naqoura, sur la côte méditerranéenne, aux fermes contestées de Chebaa et au plateau du Golan occupé, a été le théâtre d’escarmouches intenses.

Les opérations du Hezbollah ont visé 42 installations militaires israéliennes, dont des casernes, des stations radar et des postes d’espionnage électronique. Le groupe affirme avoir frappé ces positions à 150 reprises avec des missiles guidés par laser. De son côté, Israël a rapporté des pertes, 120 soldats ayant été tués ou blessés au cours des affrontements.

L’intensité du conflit a incité Israël à déployer trois de ses divisions militaires et ses unités d’élite de ses forces spéciales à la frontière. Ces unités sont spécialement chargées de contrer l’unité d’élite al-Redouane du Hezbollah, connue pour ses prouesses en matière de guérilla. La présence d’al-Redouane préoccupe énormément Israël, à un point tel qu’il a évacué des dizaines de milliers de personnes des colonies situées le long de la frontière. Cette évacuation signifie dans les faits que de larges pans de zones autrefois peuplées sont désormais sous occupation militaire.

La position du Hezbollah et ses manœuvres de guerre ont forcé Israël à scinder ses opérations militaires. Le front nord étant désormais actif, Israël doit rester vigilant en cas d’éventuelles percées des forces spéciales du Hezbollah. Le groupe a reconnu avoir perdu 50 de ses combattants dans ces affrontements. Cette escalade marque un changement important dans la dynamique de la région, les deux parties démontrant maintenant leurs capacités militaires et leur détermination.

Les tensions actuelles le long de la frontière israélo-libanaise ont atteint des niveaux sans précédent. Plus de 60 000 colons israéliens ont été évacués des zones adjacentes au mur, ce qui souligne la gravité de la menace perçue. L’évacuation n’est pas unilatérale. Du côté libanais, le Hezbollah a également déplacé des milliers de ses résidents vers des lieux plus sûrs. Cette évacuation mutuelle indique que l’on s’attend à un conflit de grande ampleur, et les deux parties semblent prendre toutes les précautions nécessaires pour minimiser les pertes civiles.

Il est intéressant de noter que, malgré les hostilités, il semble y avoir une règle d’engagement tacite. Jusqu’à présent, les deux parties ont principalement ciblé les installations militaires, évitant ainsi de faire de nombreuses victimes civiles. Cette retenue, en particulier de la part d’un acteur non étatique comme le Hezbollah, est remarquable. Elle témoigne d’une maturité et d’une réflexion stratégique visant à éviter les répercussions internationales associées aux pertes civiles.

L’utilisation par le Hezbollah de missiles guidés de précision, même contre des cibles apparemment insignifiantes comme de l’équipement de communication, envoie un message clair. Il ne s’agit pas seulement de détruire la cible, mais aussi de démontrer ses capacités. L’utilisation d’armes aussi perfectionnées contre des cibles plus petites implique un bon entraînement et un stock important de ces missiles, ce qui laisse supposer une volonté de s’engager dans un conflit prolongé. Cette « démonstration de force » a un effet dissuasif, en signalant à Israël ce qu’uneinvasion ou une attaque de grande envergure pourrait lui coûter.

Ce qui précède est un exemple classique du rapport de force délicat qui prévaut dans la guerre moderne. Même des acteurs non étatiques peuvent, avec les ressources et la stratégie adéquates, imposer un état de dissuasion à des forces militaires établies. Les jours à venir détermineront comment cet équilibre s’exercera, et si les tensions actuelles vont dégénérer en un conflit plus large.

L’implication du Hezbollah dans le conflit actuel est stratégique et mesurée. Le groupe a fixé des limites claires à son implication, qu’Israël semble respecter, probablement pour éviter l’ouverture d’un deuxième front dans le nord alors qu’il est déjà engagé à Gaza. La dynamique du conflit à Gaza, où le Hamas et le Djihad islamique maintiennent leur puissance de feu et leur promptitude, ne nécessite pas l’intervention du Hezbollah sur le front nord pour le moment.

L’ambiguïté des objectifs d’Israël dans son invasion terrestre complique davantage la situation. Si les objectifs initiaux d’Israël n’ont pas été explicitement énoncés, ils peuvent évoluer en fonction des réalités sur le terrain, surtout si les forces d’occupation israéliennes subissent des pertes importantes.

